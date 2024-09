सन्त पापा फ्राँसिस पहुँचे तिमोर लेस्ते

वाटिकन सिटी

डिली, सोमवार, 9 सितम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): पापुआ न्यू गिनी में रविवार आठ सितम्बर को अपनी प्रेरितिक यात्रा समाप्त कर सार्वभौमिक काथलिक कलीसिया के परमधर्मगुरु सन्त पापा फ्राँसिस सोमवार को एशिया और ओसियाना में अपनी 11 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के तीसरे चरण में पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश तिमोर लेस्ते पहुंचे।

एयर नियुगिनी बी-737 विमान ने स्थानीय समयानुसार 12 बजकर 12 मिनट पर पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के जैकसन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तिमोर लेस्ते के लिये प्रस्थान किया था। साढ़े तीन घण्टों की यात्रा के उपरान्त उनका विमान सन्त पापा और उनके साथ गये पत्रकारों को लिये राजधानी डिली स्थित राष्ट्रपति निकोलौ लोबेतो हवाई अड्डे पर उतरा। इन्डोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर में सन्त पापा फ्राँसिस की यह 11 दिवसीय यात्रा इटली से बाहर उनकी 45 वीं और उनके परमाध्यक्षीय काल की सर्वाधिक लम्बी प्रेरितिक यात्रा है।



पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश तिमोर लेस्ते में सन्त पापा फ्राँसिस बुधवार तक रहेंगे और उसके बाद सिंगापुर की ओर प्रस्थान करेंगे।

सोमवार तड़के सन्त पापा फ्राँसिस ने पोर्ट मोरस्बी स्थित परमधर्मपीठीय प्रेरितिक राजदूतावास में व्यक्तिगत रूप से ख्रीस्तयाग बलिदान अर्पित किया और उसके बाद वहाँ कार्यरत कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं लाभार्थियों को पापुआ न्यू गिनी में अपने सुखद पड़ाव के लिये धन्यवाद देते हुए उनसे विदा ली। पापुआ न्यू गिनी में अपने मंगलमय प्रवास के स्मरणार्थ उन्होंने परमाध्यक्षीय अस्त्रावरण को प्रस्तुत करने वाला एक मोज़ेक भेंट स्वरूप परमधर्मपीठीय राजदूतावास को अर्पित किया।

पोर्ट मोरस्बी के जैकसन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर निर्मित एक मंच पर सन्त पापा फ्रांसिस के आदर में विदाई समारोह सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री ने की। इस अवसर पर पापुआ न्यू गिनी के वरिष्ठ कलीसियाई एवं सरकारी अधिकारी भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

तिमोर-लेस्ते की विमान यात्रा के दौरान सन्त पापा फ्राँसिस ने पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल को टेलीग्राम भेजकर उनके देशों में सुख एवं समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएँ भेजी।

पूर्वी तिमोर लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर डिली के प्रेसिडेंट निकोलौ लोबेतो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, सन्त पापा फ्राँसिस का स्वागत गणतंत्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस मैनुअल रामोस-होर्टा और प्रधान मंत्री ज़ानाना गुस्मो के साथ-साथ प्रेरितिक राजदूतावास के महाधर्माध्यक्ष वोज्शिएक ज़ालूस्की ने किया। पारंपरिक पोशाक पहने दो बच्चों ने इस अवसर पर सन्त पापा का देश में स्वागत करते हुए उन्हें ताईस अर्थात् तिमोर का एक पारंपरिक दुपट्टा तथा फूलों की भेंट चढ़ाई।

प्रेसिडेंट निकोलौ लोबेतो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रनवे पर तैनात गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी जाने के उपरान्त सन्त पापा का जुलूस परमधर्मपीठीय प्रेरितिक राजदूतावास की ओर बढ़ा, जहाँ से स्थानीय समयानुसार लगभग शाम के छः बजे सन्त पापा फ्रांसिस ने अपने पहले दिन के कार्यक्रम के लिये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भवन का रुख किया। राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत समारोह तथा राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात कर सन्त पापा तिमोर लेस्ते गणतंत्र के राजनैतिक, राजनयिक और नागरिक अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे हैं। तिमोर लेस्ते में सन्त पापा फ्राँसिस की तीन दिवसीय यात्रा का आदर्श वाक्य है "आपकी आस्था आपकी संस्कृति बने"।

