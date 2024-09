पोप फ्राँसिस ने मेजोगोरे से जुड़ी भक्ति को 'नूल्ला ओस्ता' प्रदान किया

वाटिकन न्यूज

विश्वास सिद्धांत के लिए गठित परमधर्मपीठीय विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फेरनांडिस और सचिव मोन्सिन्योर अरमांदो मात्तेओ द्वारा हस्ताक्षरित, “शांति की रानी” शब्द से शुरू हुए मेजोगोरे से संबंधित अध्यात्मिक अनुभव की टिप्पणी में कहा गया, "मेजोगोरे की आध्यात्मिक घटनाओं से जुड़े लंबे और जटिल इतिहास को समाप्त करने का समय आ गया है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसमें धर्माध्यक्ष, ईशशास्त्री, आयोग और विश्लेषकों ने कई अलग-अलग राय व्यक्त किये हैं।"

संत पापा ने 28 अगस्त को इस टिप्पणी को मंजूरी दी। यह मेजोगोरे से जुड़े आध्यात्मिक फलों की अच्छाई को मान्यता देता है, तथा विश्वासियों को इसका पालन करने के लिए अधिकृत करता है - इन घटनाओं को पहचानने के लिए नए मानदंडों के अनुसार - क्योंकि "आध्यात्मिक अनुभव के बीच कई सकारात्मक फलों को देखा गया है, जबकि ईश प्रजा के बीच नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव नहीं फैले हैं।"

संदेशों का समग्र निर्णय आम तौर पर सकारात्मक है, हालांकि कुछ अभिव्यक्तियों के बारे में कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। "शुरू से ही यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इस टिप्पणी के निष्कर्ष कथित दूरदर्शी लोगों के नैतिक जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं देते हैं," और, किसी भी मामले में, आध्यात्मिक उपहार "जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल लोगों में नैतिक पूर्णता हो।"

मेजोगोरे घटना से जुड़े स्थान दुनियाभर के लोगों के लिए तीर्थस्थल बन गए हैं।

टिप्पणी में लिखा है, "कलीसिया की परंपरा के अनुसार, आस्था के जीवन के स्वस्थ अभ्यास को बढ़ावा देने में सकारात्मक परिणाम सबसे अधिक स्पष्ट हैं।"

यह उन लोगों के "विपुल मन-परिवर्तन" को मान्यता देता है जिन्होंने अपने विश्वास की खोज की है या उसे फिर पाया है, कई लोग पापस्वीकार संस्कार और परमप्रसाद संस्कारों में वापस आ गए हैं, और कई बुलाहटों की पुष्टि हुई है, साथ ही "पति-पत्नी के बीच कई मेल-मिलाप हुए हैं, और विवाह एवं पारिवारिक जीवन का नवीनीकरण हुआ है।"



आगे कहा गया है, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के अनुभव मुख्य रूप से मूल घटनाओं से जुड़े स्थानों की तीर्थयात्रा के संदर्भ में होते हैं, न कि कथित दिव्यदर्शन को प्राप्त करनेवालों से मुलाकात करने से होते हैं।"



"कई चंगाईयों" को भी रिपोर्ट किया गया है। हर्जेगोविना के छोटे शहर की पल्ली, एक उपासना, प्रार्थना, सेमिनार, आध्यात्मिक साधना, युवा सम्मेलन का स्थान बन गया है। "ऐसा लगता है कि लोग मेजोगोरे में मुख्य रूप से अपने विश्वास को नवीनीकृत करने के लिए आते हैं, न कि किसी विशिष्ट अनुरोध के साथ मदद मांगने के लिए।"



अनाथों, नशा करनेवालों और विकलांग लोगों की देखभाल सहित परोपकारी कार्य भी सामने आए हैं, और टिप्पणी में तीर्थस्थल में ऑर्थॉडॉक्स ख्रीस्तीय समुदाय एवं मुसलमानों की उपस्थिति की ओर इशारा किया गया है।

वाटिकन विभाग की टिप्पणी संदेशों के केंद्रीय पहलुओं की जांच करके आगे कहता है, शांति को न केवल युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में बल्कि आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक अर्थों में भी समझा जाना चाहिए। कुँवारी मरियम ने खुद को जो सबसे मौलिक नाम दिया है, वह वास्तव में "शांति की रानी" है।

"मैंने यहाँ खुद को शांति की रानी के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि सभी को बता सकूँ कि दुनिया के उद्धार के लिए शांति आवश्यक है। केवल ईश्वर में ही आप सच्चा आनंद पा सकते हैं, जो सच्ची शांति का स्रोत है। इसलिए, मैं मन-परिवर्तन की मांग करती हूँ।" (16 जून, 1983)।

यह शांति परोपकार का फल है, जो "उन लोगों के लिए भी प्रेम को दर्शाता है जो काथलिक नहीं हैं," एक पहलू जिसे "बोस्निया और हर्जेगोविना के विश्वव्यापी और अंतरधार्मिक संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जो मजबूत धार्मिक घटकों के साथ एक भयानक युद्ध द्वारा चिह्नित है।"

प्रेमस्वरूप ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करने का लगातार निमंत्रण दिया जाता है: "हम संदेशों का एक ऐसा केंद्र देख सकते हैं जिसमें हमारी माता मरियम खुद को केंद्र में नहीं रखती हैं, बल्कि खुद को ईश्वर के साथ हमारे मिलन की ओर पूरी तरह से निर्देशित दिखाती हैं।"

इसके अलावा, "मरियम की मध्यस्थता और कार्य स्पष्ट रूप से येसु मसीह के अधीन दिखाए गए हैं, जो हर व्यक्ति के लिए अनुग्रह दाता और उद्धारकर्ता हैं।"

मरियम मध्यस्थता करती हैं, लेकिन मसीह ही "शक्ति देते हैं। इसलिए, उनका पूरा मातृ कार्य हमें मसीह की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करना है।"



"वे इस समय आपको शक्ति और आनंद देंगे। मैं अपनी मध्यस्थता के साथ आपके करीब हूँ।" (25 नवंबर, 1993)।

इसके अतिरिक्त, कई संदेश विश्वासियों को पवित्र आत्मा की मदद लेने के महत्व को पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं: "जब लोग किसी चीज के लिए केवल संतों की ओर मुड़ते हैं तो वे गलत होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आप पर उतरे। जब आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आपके पास सब कुछ है" (21 अक्टूबर, 1983)।



संदेशों में "सांसारिक जीवनशैली और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति को त्यागने का निरंतर आह्वान भी शामिल है, साथ ही मन-परिवर्तन के लिए भी लगातार आह्वान किया गया है, जिससे दुनिया में सच्ची शांति संभव हो सके।"

मन-परिवर्तन मेजोगोरे संदेश का केंद्रबिंदु प्रतीत होता है। इसमें "बुराई और पाप की गंभीरता को कम न आंकने एवं बुराई तथा शैतान के प्रभाव के खिलाफ लड़ने के लिए ईश्वर के आह्वान को बहुत गंभीरता से लेने" का आग्रह भी है, जिसे घृणा, हिंसा और विभाजन की उत्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

प्रार्थना और उपवास भी मेजोगोरे के संदेश के लिए आवश्यक है, साथ ही पवित्र यूखरिस्त को केंद्र में रखने, भ्रातृत्वपूर्ण एकता का महत्व और शाश्वत जीवन में अस्तित्व के अंतिम अर्थ की खोज भी शामिल है।



टिप्पणी का दूसरा भाग इस बात पर जोर देता है कि कैसे "कुछ" संदेश अब तक सूचीबद्ध सामग्री से अलग हैं।

"मेजोगोरे के इस खजाने को खतरे में पड़ने से बचाने के लिए, भ्रम के संभावित बिंदुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है जो कुछ छोटे समूहों को इस आध्यात्मिक अनुभव के मूल्यवान प्रस्ताव को विकृत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"



यदि कुछ संदेशों को आंशिक रूप से पढ़ा जाए, तो वे "भ्रमित मानवीय अनुभवों, धार्मिक रूप से गलत अभिव्यक्तियों, या हितों से जुड़े हुए प्रतीत हो सकते हैं जो पूरी तरह से वैध नहीं हैं," भले ही कुछ त्रुटियां "बुरे इरादों के कारण नहीं, बल्कि घटना की व्यक्तिपरक धारणा के कारण हों।"

"कुछ मामलों में, माता मरियम कुछ चिड़चिड़ाहट दिखाती है क्योंकि उसके कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसलिए, वह धमकी भरे संकेतों और अब दिखाई न देने की संभावना के बारे में चेतावनी देती है"।

हालांकि, अन्य संदेश एक सही व्याख्या प्रदान करते हैं: "जो लोग भयावह भविष्यवाणियाँ करते हैं वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। वे कहते हैं, 'ऐसे वर्ष में, ऐसे दिन, एक आपदा होगी।' मैंने हमेशा कहा है कि अगर दुनिया नहीं बदलती है तो सजा आएगी। इसलिए, मैं सभी को मन-परिवर्तन के लिए कहती हूँ। सब कुछ आपके मन-परिवर्तन पर निर्भर करता है।" (15 दिसंबर, 1983)



अन्य संदेश स्थानीय पल्ली के लिए नियत लगते हैं। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुँवारी मरियम आध्यात्मिक और प्रेरितिक यात्रा के विवरण को नियंत्रित करना चाहती हैं, "यह धारणा देते हुए कि वे भागीदारी के लिए बनाई गई साधारण पल्ली संरचनाओं के लिए खुद को प्रतिस्थापित करना चाहती है।"

कभी कभी, मरियम आग्रह करती हैं कि हर कोई उनके संदेशों को सुने और स्वीकार करे, संभवतः "कथित दिव्यदर्शक प्रेम और उदार उत्साह से प्रेरित लगते हैं जो सद्भावना के साथ साथ, यह आशंका व्यक्त करते हैं कि मन- परिवर्तन और शांति के लिए माता मरियम के आह्वान को अनदेखा कर दिया जाएगा।" यह आग्रह तब और अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है जब संदेश "ऐसे अनुरोधों का उल्लेख करते हैं जो अलौकिक मूल के होने की संभावना नहीं रखते हैं, जैसे कि जब माता मरियम तिथियों, स्थानों और व्यावहारिकताओं के बारे में आदेश देती हैं और जब वे सामान्य मामलों के बारे में निर्णय लेती हैं।"

वास्तव में, माता मरियम स्वयं ऐसे संदेशों को धर्मग्रंथ में प्रकट वचन के मूल्य के अधीन करके उन्हें सापेक्ष बनाती हैं: "असाधारण चीजों की खोज में मत जाओ। इसके बजाय, सुसमाचार लो, इसे पढ़ो, और सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा" (12 नवंबर, 1982); "तुम इतने सारे प्रश्न क्यों पूछते हो? हर उत्तर सुसमाचार में है" (19 सितंबर, 1981); "झूठी बातों, झूठी रोशनी के बारे में तुमसे बात करनेवाली झूठी आवाज़ों पर विश्वास मत करो। तुम, मेरे बच्चों, सुसमाचार की ओर लौट आओ!" (2 फरवरी, 2018)।

टिप्पणी में कहा गया है कि कुछ संदेश समस्याग्रस्त होते हैं जब वे माता मरियम के लिए “मेरी योजना” और “मेरी परियोजना” जैसे भावों का श्रेय देते हैं, जो “कुछ भ्रम पैदा करते हैं।”

कहा गया है कि “वास्तव में, माता मरियम जो कुछ भी पूरा करती है उसे हमेशा प्रभु की योजना और उद्धार की उनकी दिव्य योजना की सेवा में करती हैं,” और साथ ही यह भी कहा गया है कि ख्रीस्तीयों को कभी भी “मरियम को ऐसा स्थान नहीं देना चाहिए जो विशिष्ट रूप से ईश्वर के पुत्र को दिया गया हो।”



इसके बजाय, विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग एक ऐसे संदेश पर जोर देता है जिसे मेजोगोरे के माध्यम से सुसमाचार प्रस्ताव का संश्लेषण माना जा सकता है: "मैं आपको येसु और उनके घायल हृदय के और करीब लाना चाहती हूँ।" (25 नवंबर, 1991)।

"हालांकि इसका तात्पर्य इस घटना के अलौकिक चरित्र की घोषणा नहीं है और यह याद दिलाते हुए कि विश्वासियों को इसमें विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, निहिल ओब्सतात (कोई अवरोध नहीं) [वाटिकन के साथ समझौते में मोस्टार-डुवनो के धर्माध्यक्ष द्वारा जारी किया गया] इंगित करता है कि विश्वासियों को इस आध्यात्मिक प्रस्ताव के माध्यम से अपने ख्रीस्तीय जीवन के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकता है और यह भक्ति के सार्वजनिक कृत्यों को अधिकृत करता है।”

टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि "मेजोगोरे के अधिकांश संदेशों का सकारात्मक मूल्यांकन यह नहीं दर्शाता है कि उनका प्रत्यक्ष अलौकिक उद्गम है।"

यद्यपि - जैसा कि ज्ञात है - "इस आध्यात्मिक अनुभव के कुछ तथ्यों या कुछ पहलुओं की प्रामाणिकता के बारे में विभिन्न राय हैं, लेकिन जिन स्थानों पर यह मौजूद है, वहां के कलीसियाई अधिकारियों को 'इस आध्यात्मिक प्रस्ताव के प्रेरितिक मूल्य की सराहना करने और यहां तक ​​कि इसके प्रसार को बढ़ावा देने' के लिए आमंत्रित किया जाता है।"



हालांकि, यह भी कहा गया है कि प्रत्येक धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्ष को अपने धर्मप्रांत में "इस आध्यात्मिक घटना का दुरुपयोग करके गलत तरीके से कार्य करनेवाले समूहों या व्यक्तियों" के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार है।

अंत में, विभाग ने मेजोगोरे आनेवाले तीर्थयात्रियों को "यह दृढ़ता से सलाह दी है कि तीर्थयात्रा कथित दिव्यदर्शकों से मिलने के लिए नहीं बल्कि शांति की रानी मरियम से मिलने के लिए की जाती है।"



Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here