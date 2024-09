संत पापा बच्चों से: ‘हमें देखभाल करने और देखभाल करवाना सिखाने के लिए धन्यवाद'

वाटिकन न्यूज

दिली, मंगलवार 10 सितंबर 2024 : तिमोर-लेस्ते में एक और मार्मिक क्षण: संत पापा फ्राँसिस ने मंगलवार की सुबह विकलांग बच्चों से मुलाकात की, जो इस युवा काथलिक राष्ट्र में उनके दूसरे दिन का पहला कार्यक्रम था।

जब संत पापा फ्राँसिस इरमास अल्मा स्कूल पहुंचे, तो सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक लोग उमड़ पड़े। पारंपरिक कपड़ों में सजे बच्चों के एक समूह ने उनका स्वागत किया, साथ में गायन करने वाली धर्मबहनों का एक समूह भी था।

संत विंचेन्सो डी पावली हॉल में, 50 बच्चे और 28 धर्मबहनें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं। धर्मबहनों में से एक के साथ तीन बच्चों ने स्वागत करते हुए संत पापा फ्राँसिस को पारंपरिक दुपट्टा पहनाया, जिसे ताईस कहा जाता है।

इसके बाद समुदाय की सुपीरियर सिस्टर गेट्रुडिस बिडी ने संत पापा का स्वागत किया और स्कूल के मिशन के बारे में बताया, जो साठ वर्षों से चल रहा है। उन्होंने विभिन्न विकलांगताओं और असुविधाओं वाले बच्चों की देखभाल करने के उनके काम के बारे में बात की, उन्हें "ईश्वर द्वारा सौंपे गए खजाने" के रूप में वर्णित किया।

इस अंतरंग मुलाकात के दौरान, तीन बच्चे संत पापा के चरणों पर चुपचाप बैठे रहे।

एक संक्षिप्त संबोधन में, संत पापा फ्राँसिस ने अंतिम न्याय के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब येसु लोगों को उनके पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उन्हें बपतिस्मा दिया गया था या पुष्टि की गई, या उन्होंने पूरी तरह से जीवन जिया था, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि "उन्होंने उसकी देखभाल की।"

येसु लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए देखभाल और करुणा दिखाते हैं। संत पापा ने इसे "गरीबों का संस्कार" कहा, इसे एक ऐसे प्रेम के रूप में वर्णित किया जो "चलता है, निर्माण करता है और मजबूत करता है।" उन्होंने बताया कि यह प्रेम स्पष्ट रूप से इरमास अल्मा स्कूल में मौजूद है और इसके बिना, स्कूल का काम संभव नहीं होगा।

उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ - ये लड़के और लड़कियाँ जो गवाही देते हैं और खुद की देखभाल करने देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें ईश्वर की देखभाल करने देना चाहिए।"

इसके बाद संत पापा फ्राँसिस ने अपना ध्यान स्कूल की देखभाल में रहने वाले सिल्वानो नामक लड़के की ओर लगाया। उन्होंने सिल्वानो को अपने पास लाने के लिए कहा। संत पापा ने लड़के सिलवानो का हाथ पकड़ा और धर्मबहनों द्वारा देखभाल करने देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, "जिस तरह सिल्वानो खुद की देखभाल करने देता है, उसी तरह हमें भी खुद की देखभाल करने देना सीखना चाहिए।"

स्कूल की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, संत पापा फ्राँसिस ने गाते हुए बच्चों को अलविदा कहने से पहले एक पट्टिका पर हस्ताक्षर किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here