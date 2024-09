पोप फ्राँसिस इंडोनेशिया से विदा हुए

वाटिकन न्यूज

इंडोनेशिया, शुक्रवार, 6 सितंबर 2024 (रेई) : प्रेरितिक राजदूतावास में निजी तौर पर पवित्र मिस्सा के साथ दिन की शुरुआत करने के बाद, पोप फ्राँसिस शुक्रवार सुबह पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी के लिए उड़ान भरने के लिए जकार्ता के सोएकरनो-हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए।

हवाई अड्डे पर संत पापा का स्वागत इंडोनेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री और जकार्ता के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल इग्नासियुस सुहारियो हर्डजोआटमोडजो सहित नागरिक और धार्मिक समाज के प्रतिनिधियों ने किया।

पोप फ्राँसिस ने सभी से विदा लेते हुए हवाई अड्डे पर विदा करने के लिए एकत्र ग्राउंड क्रू के सदस्यों और उनकी उड़ान की तैयारी कर रहे अन्य कर्मचारियों का भी अभिवादन किया।

लगभग 4700 किलोमीटर (3000 मील) की दूरी तय करने और छह घंटे की उड़ान के बाद पोप फ्राँसिस शुक्रवार शाम (रोम समय अनुसार पूर्वाहन 10.50 बजे) पोर्ट मोरेस्बी पहुँचेंगे।

पापुआ न्यू गिनी में संत पापा की प्रेरितिक यात्रा शनिवार की सुबह गवर्नर जनरल सर बॉब बोफेंग दादाई से शिष्टाचार मुलाकात के साथ शुरू होगी, जिसके बाद वे स्थानीय अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों और राजनयिकों से मुलाकात करेंगे।

बाद में, वे कारितास टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल का दौरा करेंगे, जहाँ वे कैलन सेवा और स्ट्रीट मिनिस्ट्री से जुड़े बच्चों से मिलेंगे।

इसके बाद, संत पापा पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप के धर्माध्यक्षों के साथ-साथ परामर्शदात्री माता मरियम तीर्थस्थल पर पुरोहितों, उपयाजकों, धर्मसमाजियों, सेमिनरी छात्रों और प्रचारकों से मिलेंगे।



रविवार सुबह को प्रेरितिक राजदूतावास में प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के उपरांत, पोप फ्राँसिस सर जॉन गुइज़ स्टेडियम जाएंगे, जहां वे पवित्र ख्रीस्तायग का अनुष्ठान करेंगे।

पवित्र मिस्सा के बाद, पोप विमान से लगभग एक हजार किलोमीटर की यात्रा करके देश के सुदूर उत्तर-पश्चिम में स्थित वेनिमो धर्मप्रांत जाएंगे। वहां, वे धर्मप्रांत के विश्वासियों से मिलेंगे और फिर मिशनरियों के एक समूह से भी मुलाकात करेंगे, उसके बाद उसी दिन पोर्ट मोरेस्बी लौट आएंगे।

पापुआ न्यू गिनी में पोप का अंतिम कार्यक्रम सोमवार, 9 सितंबर की सुबह को होगा, जब वे युवा लोगों से मिलेंगे। उसी दिन वे अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे चरण के लिए पोर्ट मोरेस्बी से दिली, तिमोर लेस्ते की यात्रा करेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here