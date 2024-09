फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था से संत पापा: ‘ताकत नहीं, प्यार अर्थव्यवस्था को बदलेगी

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 सितंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार को वाटिकन के संत पॉल सभागार में "फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था" के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जो युवा अर्थशास्त्रियों का एक आंदोलन है और यह एक नए आर्थिक प्रतिमान को आकार देने के लिए काम कर रहा है, जो सुसमाचार में निहित और प्रेम से प्रेरित है, एवं हमारी दुनिया के घावों के प्रति सचेत है।

अपने पूरे परमाध्यक्षीय काल में, संत पापा ने लगातार एक ऐसी अर्थव्यवस्था का आह्वान किया है जो लाभ से परे मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देती है।

वाटिकन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे युवा लोगों में इस तरह के परिवर्तन की आशा देखते हैं। "आप इसे केवल मंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेता या महान अर्थशास्त्री बनकर नहीं बदल सकते," "आप इसे सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रकाश में, प्रेम करके बदल सकते हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने असीसी के संत फ्रांसिस के व्यक्तित्व के बारे में बात की, जिन्हें फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था समर्पित है, उन्हें आज के युवाओं के लिए एक उदाहरण बताया।

संत पापा ने उन्हें याद दिलाया, "संत फ्रांसिस एक व्यापारी के बेटे थे।" "वे उस दुनिया की ताकत और कमजोरियों दोनों को जानते थे।" फिर भी, गरीबों और सृष्टि के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से, संत फ्रांसिस ने "अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आवेग" दिया, जिसका संत पापा फ्राँसिस ने युवाओं से अनुकरण करने का आह्वान किया।

संत पापा ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को बदलने की कुंजी सत्ता के गलियारों के माध्यम से नहीं, बल्कि साक्षी के सरल कार्य के माध्यम से है। उन्होंने कहा, "ये महान और शक्तिशाली लोग नहीं हैं जो दुनिया को बेहतर के लिए बदलते हैं: प्रेम परिवर्तन का पहला और सबसे बड़ा कारक है।" अर्थशास्त्री धन्य जुसेप्पे तोनियोलो को उद्धृत करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर जोर दिया कि मुक्ति "राजनयिक, विद्वान या नायक से नहीं, बल्कि एक संत, या बल्कि संतों के समाज से आएगी।"

संत पापा फ्राँसिस ने उपस्थित युवाओं से दूसरों के लिए गवाही के रूप में अपने आदर्शों को सुसंगतता के साथ जीने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से कहा, "यदि आप चाहते हैं कि अन्य युवा आपके आदर्शों के साथ अर्थव्यवस्था से संपर्क करें... तो आपके जीवन की गवाही उन्हें आकर्षित करेगी।"

हालांकि, संत पापा फ्राँसिस ने उन चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला जिनका सामना युवा लोगों को करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। उन्होंने लंबे समय से चल रहे और आधुनिक युद्धों, हथियार उद्योग और लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरों का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं से इन चुनौतियों से व्याकुल नहीं होने के लिए भी कहा।

उन्होंने डॉन क्विक्सोट को उद्धृत करते हुए स्वीकार किया, "शायद, कभी-कभी, आपको ऐसा लगता है कि आप 'पवनचक्कियों के खिलाफ लड़ रहे हैं'।" फिर भी, उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया: "डरें नहीं। ईश्वर आपकी मदद करेंगे और कलीसिया आपको अकेला नहीं छोड़ेगी।"

अपने संबोधन के अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था के युवा लोगों को जीवन के तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित किया: "साक्षी बनो, डरो मत, और अथक आशा रखो।"

उन्होंने कहा, "यह आसान नहीं है," यह वास्तव में "बहुत कठिन" है। लेकिन, संत पापा ने उन्हें आश्वासन दिया, "आपका जीवन समृद्ध होगा और आपके पास अपने बच्चों और नाती-नातिनों को बताने के लिए अद्भुत कहानियाँ होंगी।"

"मैं आपके साथ हूँऔर आशीर्वाद देता हूँ।"

