पोप ने इतालवी वित्तीय पुलिस की 250वीं वर्षगांठ पर उसकी सराहना की

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 सितंबर 2024 (रेई) : उनके आदर्श वाक्य, "नेल्ला त्रादित्सियोने, इल फुतूरो” (परंपरा में, भविष्य) पर चिंतन करते हुए, पोप फ्राँसिस ने स्वीकार किया कि इटली के इतिहास में वित्तीय पुलिस की जड़ें कितनी गहरी हैं।

अपनी स्थापना के बाद से ही, मूल रूप से वित्तीय पर्यवेक्षण और सीमा सुरक्षा का कार्यभार संभालने वाला यह बल कर, वित्तीय और सीमा शुल्क पुलिसिंग में आवश्यक भूमिका निभाया है, साथ ही समुद्र और पहाड़ों में बचाव अभियान भी चलाया है।

शनिवार की सुबह वाटिकन में दल को संबोधित करते हुए पोप ने उनकी समृद्ध विरासत, खास तौर पर यहूदी शरणार्थियों और दो विश्व युद्धों के दौरान सताए गए लोगों की सहायता पर टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी कार्रवाई का व्यापक दायरा समाज के मुद्दों पर सीधे उत्तर देता है, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खतरों का सामना करता है, साथ ही, सामाजिक बुराइयों के लिए एक ठोस सांस्कृतिक विकल्प पेश करता है।

वित्तीय पुलिस के संरक्षक, संत मत्ती से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने प्रेरित के एक चुंगी जमा करने से मन-परिवर्तन तक के सफर का उल्लेख किया - जो येसु के समय में शाही सत्ता की सेवा करने और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के कारण तिरस्कृत व्यक्ति था - एक प्रचारक के रूप में उसने समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाया।

पोप ने कहा कि मत्ती "एक उपयोगितावादी और बेईमान मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता था, जो केवल "धन के देवता" के प्रति समर्पित था।"

उन्होंने कहा, "हमारे समय में भी, एक समान तर्क सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, असंतुलन पैदा करता और हाशिए पर धकेलता है: भोजन की बर्बादी - जो एक कलंक है: एक बदनामी है! - इस तरह की बर्बादी के द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ता है।"

इस बात पर विचार करते हुए कि किस प्रकार राज्य स्वयं इस प्रणाली के शिकार हो सकते हैं; "यहां तक ​​कि वे राज्य भी, जो पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद वित्तीय या वैश्विक बाजार के मामले में अलग-थलग रह जाते हैं," उन्होंने पूछा: "आज हम विश्व में भूख की स्थिति को कैसे समझ सकते हैं, जबकि विकसित समाजों में इतनी अधिक बर्बादी है? यह भयानक है।"

पोप ने कहा, "और एक बात: अगर हथियारों का उत्पादन सिर्फ एक साल के लिए बंद कर दिया जाए, तो दुनिया भर में भुखमरी खत्म हो जाएगी। भुखमरी को दूर करने के बजाय हथियार बनाना बेहतर समझा जाता है... खुद राष्ट्र भी इस व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं: यहां तक ​​कि वे राज्य भी, जिनके पास संसाधन हैं लेकिन वे अलग-थलग हैं।"

इस प्रकार, पोप ने उपस्थित लोगों से आर्थिक संबंधों में निष्पक्षता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि सभी नागरिक, विशेष रूप से सबसे कमजोर, समानता के सिद्धांतों के तहत समाज में योगदान दें।

उन्होंने वित्तीय पुलिस को कराधान, श्रम और डिजिटल क्षेत्र में दुर्व्यवहारों से निपटने और कम वेतन या शोषणकारी काम जैसे मुद्दों का सामना करके मानव गरिमा की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "मानव गरिमा को बनाए रखना आपके काम की प्राथमिकता है।"

पोप ने उनके दैनिक प्रयासों को सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक बताया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करता तथा न्याय और वैधानिकता के मुद्दे को आगे बढ़ाता है।

पोप ने भ्रष्टाचार से होनेवाली सामाजिक क्षति पर विचार किया, इसकी तुलना "टूटे हुए दिल" से की, जो उन स्तंभों को नुकसान पहुंचाता है जिन पर एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और कहा कि कानून आवश्यक तो हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "यदि न्याय आवश्यक है, तो यह उन रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्हें केवल उदारता, प्रेम ही भर सकता है।"

पोप फ्राँसिस ने अंत में इटली के वित्तीय पुलिस बल से आग्रह किया कि वे “उदासीनता के वैश्वीकरण” का विरोध करना जारी रखें, जो सामाजिक बंधनों को कमजोर करता और हिंसा एवं उपेक्षा को बढ़ाता है। उन्होंने उन्हें एकजुटता, सम्मान और आम भलाई की देखभाल पर आधारित समाज में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

