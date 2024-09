संत पापा थियेटिनों से : नवीनीकरण, सहभागिता और सेवा को अपनाएं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 14 सितंबर 2024 : 14 सितंबर, 1524 को थिएन के संत कजेटन और उनके पहले साथियों ने रोम में संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में अपना अपना अंतिम मन्नत लिया। इस प्रकार समुदायिक जीवन और भाइयों के प्रति ईश्वर की सेवा का अभ्यास और प्रचार करने के लिए और पहले प्रेरित समुदाय के मॉडल पर खुद के सुधार के माध्यम से कलीसिया के सुधार में योगदान करने के लिए थिएटिन पुरोहित रेगुलर धर्मसमाज की शुरुआत हुई।” संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन महागिरजाघर में अपनी स्थापना की पांचवीं शताब्दी के अवसर पर थिएटिन द्वारा प्रचारित तीर्थयात्रा में भाग लेने वालों को अपने भाषण में इसे याद किया, और उन्हें “नवीनीकरण, संवाद और सेवा में” अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा के चिंतन का प्रारंभिक बिंदु वास्तव में संत पेत्रुस महागिरजाघऱ है, जहां थिएने के कजेटन ने अंतिम मन्नत लिया था। संत पापा ने कहा कि उस समय "प्राचीन कॉन्स्टेंटिनियन भवन, जो अब ईश्वर के लोगों की जरूरतों के अनुकूल नहीं है, को ध्वस्त किया जा रहा था ताकि एक नया निर्माण किया जा सके"। काम की प्रगति, हालांकि धन की कमी और परियोजनाओं के पूरी तरह से स्पष्ट न होने के कारण धीमी थी। संत पापा फ्राँसिस एक ऐसी छवि पेश की "जो हमें जरूरत पर विचार करने, अपने मिशन के प्रति वफादार रहने, नवीनीकरण के साहसी रास्तों पर चलने", तथा "प्राचीन पर आधारित" निष्ठा को नवीनीकृत करने में मदद करती है, लेकिन साथ ही "कुछ नया बनाने के लिए जो अब उपयोगी नहीं है उसे ध्वस्त करने के लिए तैयार," यह नवीनीकरण है।

सहभागिता के संबंध में, संत पापा ने सहयोग के महत्व को रेखांकित किया कि संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में "प्रसिद्ध कलाकार, कुशल कारीगर और बहुत से श्रमिक और मजदूर, पुरुष और महिलाएं, सबसे विनम्र कार्यों में लगे हुए थे, जो नई इमारत को जीवन देने के लिए एक ही प्रयास में एकजुट थे", क्योंकि "एक स्वागत योग्य घर, वास्तव में, अकेले नहीं बनाया जाता है, बल्कि समुदाय में, सभी के योगदान को महत्व देते हुए एक साथ बनाया जाता है।"

इसके अलावा, संत पापा ने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी आस्तीनें चढ़ाने की जरूरत है, आपको प्रतिबद्धता की जरूरत है।

अगर हम विनम्रता, सद्भावना और त्याग की भावना के साथ खुद को एक-दूसरे की सेवा में नहीं लगाते हैं तो अच्छे इरादे निष्फल रहेंगे। संत कजेटन ने हमें यह दिखाया, उनके द्वारा प्रचारित कई धर्मार्थ कार्यों में से कुछ आज भी जीवित हैं; परन्तु सब से पहिले येसु ने हमें यह सिखाया, जो सेवा कराने नहीं, परन्तु सेवा करने और अपना प्राण देने आये।

इसके बाद संत पापा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "व्यक्तिगत रूप से और समुदाय में, जो मायने रखता है वह हम हैं", हमें वाटिकन महागिरजाघर का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित करते हुए, यह रेखांकित किया कि इमारत एक प्रतीक है।

पांच सौ साल पहले आपके संस्थापकों ने अपना जीवन ईंटों और संगमरमर के निर्माण स्थल पर नहीं, बल्कि जीवित पत्थरों के निर्माण के लिए समर्पित किया था; उन्होंने अपना जीवन कलीसिया को एक बड़े अक्षर "सी", चर्च, मसीह की दुल्हन, ईश्वर के लोगों और ईशअवर के रहस्यमय शरीर के साथ समर्पित कर दिया। यह उनकी भलाई के लिए है कि उनमें से प्रत्येक ने खुद को अंत तक उस काम में जीवन लगाया, जो सदियों की वफादारी के बाद आज आपको सौंपा गया है। साहस करें और आगे बढ़ें।

थियेटिन धर्मसमाज की स्थापना की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 28 अगस्त को संत कजेटन थिएन की एक बड़ी प्रतिमा को माल्टा के हमरुन के पल्ली गिरजाघऱ से रोम में संत अंद्रेया देल्ला वाले महागिरजाघऱ में लाया गया था। गुरुवार 12 सितंबर को यह मूर्ति एक भव्य जुलूस के साथ संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में पहुंची और कन्फेशन की वेदी के बाईं ओर रखी गई।

माल्टीज़ मूर्तिकार कार्लो डर्मैनिन द्वारा 1885 में बनायी गई यह मूर्ति एक रहस्यमय दृष्टि को दर्शाती है, जो 1517 में हुई थी, जिसमें कुंवारी मरिया पहली बार बालक येसु को संत कजेटन के हाथों में सौंपती है। माल्टा में संत कजेटन की अत्यधिक भक्ति की जाती है। आज इस प्रतिमा को रोम स्थित संत अंद्रेया देल्ला वाले महागिरजाघर में वापस लिया जाएगा और 30 सितंबर को इसे वापस मालटा, हमरून लाया जाएगा।

