बच्चों की मदद हेतु संत पापा का वैश्विक गठबंधन शुरू हुआ

वाटिकन सिटी, शनिवार 21 सितंबर 2924 : बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संत पापा का वैश्विक गठबंधन का मिशन, बच्चों की स्वास्थ्य सेवा और मानवीय सहायता के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में दस लाख बच्चों को चिकित्सा सेवा प्रदान करना है।

इस पहल का नेतृत्व अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था पैट्रन्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है, जिसे मरिएला एनोक के प्रस्ताव के बाद 11 मई को इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए संत पापा का जनादेश मिला था।

“बच्चे हमारे भविष्य के बीज हैं। बच्चों के साथ, हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।” संत पापा फ्राँसिस ने मुलाक़ात के दौरान पहल के प्रवर्तकों और भागीदारों का स्वागत करते हुए उक्त बात कही।

गठबंधन के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं: पहला, बच्चों के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाना - फादर एन्ज़ो फ़ोर्तुनातो और एल्डो कनोली के नेतृत्व में विश्व बाल दिवस के लिए आयोजन समिति द्वारा समन्वित एक वास्तविक मानवीय समुदाय बनाना।

दूसरा उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का समर्थन करने के लिए एक समर्पित नेटवर्क स्थापित करना है। जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने जोर दिया, "कुछ बीमारियाँ लाइलाज हैं, लेकिन कोई भी बच्चा लाइलाज नहीं है।"

यह पहल “हब और स्पोक्स” प्रणाली का उपयोग करके संचालित होती है। “हब” दुनिया भर के चिकित्सा उत्कृष्टता के केंद्र हैं, जो “स्पोक्स” को विशेषज्ञता और देखभाल प्रदान करते हैं - कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्थित छोटी स्वास्थ्य सुविधाएँ जहाँ चिकित्सा आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं।

हब और स्पोक्स के बीच कनेक्शन को अल्माविवा और सेल्सफोर्स द्वारा बनाए गए बहुभाषी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सुगम बनाया गया है, जिसे टेलाडॉक हेल्थ द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीहेल्थ सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।

पहला हब वाटिकन का बम्बिनो येसु बाल चिकित्सा अस्पताल होगा, जिसे "संत पापा का अस्पताल" भी कहा जाता है।

ये हब बच्चों की देखभाल के लिए अपने ज्ञान की पेशकश करते हैं और स्पोक्स में डॉक्टरों और नर्सों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जो तत्काल बाल चिकित्सा मामलों की पहचान करने और आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक दस्तावेज एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद यह जानकारी हब को भेजी जाती है, जो उचित चिकित्सा समाधान प्रदान करते हैं।

स्पोक्स के नेटवर्क का समन्वय मेडिसी कॉन एल'अफ्रीका कुआम और पाआईएमई (विदेशी मिशनों के लिए पोंटिफिकल संस्थान) द्वारा किया जाएगा।

सभा में फादर फ़ोर्तुनातो और एल्डो कनोली ने संत पापा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया, "विश्व बाल दिवस समिति के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है, बच्चों की नाज़ुकता को केंद्र में रखना और इसे एक बेहतर दुनिया की ताकत में बदलना।"

"दुनिया भर में अनगिनत बच्चे चिकित्सा देखभाल की सख्त जरूरत में हैं," पैट्रन्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अध्यक्ष फब्रीजियो अरेंगी बेंटिवोलियो ने कहा।

"मैं यूक्रेन और गाजा में युद्ध से प्रभावित बच्चों के साथ-साथ अन्य मानवाधिकारों के हनन और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बच्चों के बारे में सोचता हूँ।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "ऐसे संगठन हैं जो वैश्विक सुर्खियों में आने पर आपात स्थितियों का जवाब देते हैं, जैसे कि सरकारें, संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ और विभिन्न संस्थाएं, लेकिन कम दिखाई देने वाले क्षेत्रों में लाखों बच्चे हैं, उनकी निरंतर ज़रूरतें हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास सुरक्षा तंत्र की कमी है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है।"

"ये पहले बच्चे हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं," उन्होंने जोर दिया।

विश्व के बच्चों के अस्पताल के संरक्षक गठबंधन के पीछे अमेरिकी संगठन है, जो जागरूकता बढ़ाने, धन जुटाने और वैश्विक बच्चों के स्वास्थ्य नेटवर्क के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

समूह हब और स्पोक्स के बीच समझौतों की देखरेख भी करता है और नए सहयोगी अवसरों की पहचान करके और साझेदार संगठनों के साथ संबंध बनाकर परियोजना विस्तार पर काम करता है।

संत पापा फ्राँसिस के साथ बैठक में विश्व के बच्चों के अस्पताल बोर्ड के संरक्षकों के सदस्य, बम्बिनो येसू बाल चिकित्सा अस्पताल, अल्माविवा, टेलाडॉक स्वास्थ्य, मेडिसी कॉन एल'अफ्रीका कुआम, पीआईएमई और वाशिंगटन में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के प्रतिनिधि शामिल थे।

