संत पापा बेल्जियम के प्रोफेसरों से : ‘सीमाओं का विस्तार करें,सत्य की खोज करें’

ब्रसेल्स, शनिवार 28 सितंबर 2024 : शुक्रवार को बेल्जियम की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन संत पापा फ्राँसिस यूरोपीय संघ के राष्ट्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से मिलने के लिए ब्रुसेल्स से ल्यूवेन गए। मुलाकात ल्यूवेन के काथलिक विश्वविद्यालय में हुई, जो इस वर्ष अपनी 600वीं वर्षगांठ मना रहा है।

अपने संबोधन में संत पापा ने कहा, “प्रतिष्ठित रेक्टर, सम्मानित प्रोफेसरगण, प्रिय भाइयों और बहनों, शुभ दोपहर! मुझे आपके बीच आकर खुशी हो रही है। मैं रेक्टर को उनके स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की परंपरा और ऐतिहासिक जड़ों पर विचार किया और उन प्रमुख चुनौतियों पर भी जो आज हम सभी का सामना कर रहे हैं। वास्तव में, विश्वविद्यालय का पहला कार्य समग्र प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि छात्र वर्तमान की व्याख्या करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक योजना बनाना सीख सकें।”

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विचारों और प्रेरणा की खोज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक प्रशिक्षण कभी भी स्थिर नहीं होता है। फिर भी सांस्कृतिक निर्माण कभी भी अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता है और विश्वविद्यालयों को कभी भी “रेगिस्तान में गिरजाघर” बनने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। वे, अपने स्वभाव से, विचारों की प्रेरक शक्तियाँ हैं और मानव जीवन और सोच के लिए नई प्रेरणा के स्रोत हैं, और समाज में चुनौतियों का सामना करने के लिए भी। दूसरे शब्दों में, वे सृजनात्मक स्थान हैं। विश्वविद्यालयों को संस्कृति और विचारों को उत्पन्न करने के रूप में देखना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़कर सत्य की खोज के जुनून को बढ़ावा देना, मानव प्रगति की सेवा करना। एक विशेष तरीके से, आपके जैसे काथलिक विश्वविद्यालयों को "येसु मसीह के सुसमाचार और कलीसिया की जीवित परंपरा के खमीर, नमक और प्रकाश का निर्णायक योगदान देने के लिए कहा जाता है, जो हमेशा नई स्थितियों और विचारों के लिए खुला रहता है।"

संत पापा ने सभी को आमंत्रित किया कि वे “ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करें! अवधारणाओं और सिद्धांतों को बढ़ाने के बजाय, जीवन को समझने और उसके बारे में बोलने के लिए अकादमिक और सांस्कृतिक निर्माण को एक महत्वपूर्ण स्थान दें।

संत पापा ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से इतिहास की पुस्तक में एक छोटी सी बाइबिल कहानी साझा कर आग्रह किया कि वे ईश्वर से “हमारी सीमाओं को चौड़ा करने” की कृपा मांगें। जाबेस, परमेश्वर से यह विनती करता है: "काश तू मुझे आशीर्वाद देता और मेरी सीमा को बढ़ाता" (1 इतिहास 4:10)। जाबेस नाम का अर्थ है "दर्द", यह नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी माँ को प्रसव के दौरान बहुत पीड़ा हुई थी। फिर भी जाबेस अपने दर्द में खुद को बंद नहीं करना चाहता, विलाप में अपने पैरों को घसीटना नहीं चाहता। इसके बजाय, वह प्रभु से अपने जीवन की "सीमाओं का विस्तार" करने के लिए कहता है ताकि वह एक महान, अधिक स्वागत करने वाले और धन्य स्थान में प्रवेश कर सके।

संत पापा ने कहा कि सीमाओं का विस्तार करना और मानवता और समाज के लिए एक खुली जगह बनना विश्वविद्यालय का महान मिशन है। हमारे अपने समय में, हम खुद को सीमित सीमाओं के साथ एक दुविधापूर्ण स्थिति का सामना करते हुए पाते हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि हमारा आधुनिक समाज सत्य की खोज करने से इंकार करता है और खोज करने का जुनून खो चुका है, केवल आराम की तलाश करता है जो सब कुछ समान और सापेक्ष बना देता है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक "बौद्धिक थकावट" होती है जो हमें खुद में बंद कर देती है। उन्होंने कहा, "इसी तरह एक आसान, सहज और आरामदायक 'विश्वास' की ओर आकर्षित होने का खतरा है जो किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाता है।"

संत पापा ने कहा कि एक और तरह की सीमा जिसे पार किया जाना चाहिए, वह "आत्महीन तर्कवाद" से संबंधित है जो हर चीज को भौतिक और दृश्यमान तक सीमित कर देता है।

उन्होंने कहा, "इस तरह, हम अपने आश्चर्य की भावना, विस्मय करने की क्षमता खो देते हैं, जो हमें परे देखने, अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाने, उस छिपे हुए सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, जो ऐसे बुनियादी सवालों का जवाब देती है: मैं क्यों जीवित हूँ? मेरे जीवन का अर्थ क्या है?"

संत पापा ने कहा कि वे बौद्धिक थकावट या निर्जीव तर्कवाद में पड़ने के बजाय, जाबेज़ की तरह प्रार्थना करना सीखें: "हे प्रभु, हमारी सीमाओं को चौड़ा करें!" आइए हम ईश्वर से अपने काम को आशीर्वाद देने के लिए कहें, एक ऐसी संस्कृति की सेवा में जो आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। पवित्र आत्मा जिसे हमने उपहार के रूप में प्राप्त किया है, हमें खोज करने, अपने विचार और कार्य के लिए जगह खोलने के लिए प्रेरित करता है, जब तक कि वह हमें सत्य की पूर्णता में नहीं ले जाता (सीएफ योहन 16:13)। हम जानते हैं, जैसा कि रेक्टर ने पहले कहा था, कि "हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते हैं"। साथ ही, यही सीमा हमें आगे बढ़ाती है, हमें शोध की लौ को जलाए रखने और आज की दुनिया के लिए एक खुली खिड़की बने रहने में मदद करती है।

संत पापा फ्राँसिस ने बेहतर घर और सच्चाई की तलाश में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए ल्यूवेन के काथलिक विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "हमें एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जो सीमाओं का विस्तार करे और 'सांप्रदायिकता' या खुद को दूसरों से ऊपर रखने से दूर रखे।" "हमें एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जो हमारी दुनिया में अच्छे 'खमीर' के रूप में समाहित हो, जो मानवता की सामान्य भलाई में योगदान दे।"

अपने संबोधन को अंत करते हुए संत पापा फ्राँसिस ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को एक करुणामय और समावेशी संस्कृति बनाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जो कमजोरों की परवाह करती है।

उन्होंने कहा, " इस ज्योति को जलाए रखें; सीमाओं का विस्तार करें! कृपया जीवन की बेचैनी से बेचैन रहें और सत्य के बेचैन खोजी बनें, और अपने उत्साह को कम न होने दें, अन्यथा आप बौद्धिक सुस्ती के शिकार हो जाएंगे, जो एक बहुत बुरी बीमारी है। आज की दुनिया में बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, सबसे कमज़ोर लोगों के प्रति समावेश, करुणा और चौकसी की संस्कृति पैदा करने में अग्रणी बनें।"

