संत पापा ने मध्य और पूर्वी यूरोप में तूफान पीड़ितों के लिए प्रार्थना की

वाटिकन सिटी, बुधवार 18 सितंबर 2024 : संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्राँसिस ने तूफान बोरिस के पीड़ितों को अपनी निकटता का आश्वासन देते हुए कहा कि वे विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। संत पापा ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी निकटता का आश्वासन दिया। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण ऑस्ट्रिया, रोमानिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और अन्य मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में भारी नुकसान हुआ है, जिससे कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला गया है, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने एक महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। 600,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले पोलिश शहर व्रोकला में बुधवार को बाढ़ आने की आशंका है, जबकि स्लोवाकिया और हंगरी की राजधानी क्रमशः ब्रातिस्लावा और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर बढ़ते पानी के लिए तैयार हैं।

समारोह के दौरान अपनी टिप्पणी में, संत पापा फ्राँसिस ने स्थानीय काथलिक समुदायों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी प्रशंसा की, जो जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने शनिवार, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर प्रार्थना करने का आह्वान किया, ताकि “चिकित्सा विज्ञान जल्द ही इस बीमारी के इलाज की संभावनाएँ प्रदान कर सके और पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता के लिए अधिक से अधिक उचित कार्रवाई की जा सके।”

आम दर्शन समारोह के लिए उपस्थित समूहों को बधाई देते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने विशेष रूप से बेनेडिक्ट धर्मसंघ के मठाधीशों की कांग्रेस में भाग लेने वालों और उनके नए प्रधान मठाधीश जेरेमियास श्रोडर, का स्वागत किया, जिन्हें शनिवार, 14 सितंबर को चुना गया।

उन्होंने उन सभी को "उदारता और मिशनरी उत्साह के साथ, दुनिया में संत बेनेडिक्ट की भावना को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित किया।"

संत पापा ने समर्पित कार्मेलाइट लोकधर्मियों को भी बधाई और प्रोत्साहन के शब्द कहे, उनसे आग्रह किया कि वे सुसमाचार का एक खमीर बनें, सबसे कमजोर लोगों तक पहुँचें ताकि एक ऐसी कलीसिया का संकेत बन सकें जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है।"

आम सभा के अंत में संत पापा फ्राँसिस के अंतिम शब्द, अभी भी दुनिया में चल रहे संघर्षों से पीड़ित सभी आबादी के लिए प्रार्थना और स्मरण के आह्वान थे:

“आइए, हम शांति के लिए प्रार्थना करें: आइए यह न भूलें कि युद्ध एक हार है। आइए फ़िलिस्तीन, इज़राइल को न भूलें, आइए पीड़ित यूक्रेन, म्यांमार और कई स्थानों को न भूलें जहाँ युद्ध, बदसूरत युद्ध हैं। प्रभु हम सभी को एक ऐसा हृदय प्रदान करें जो युद्ध को हराने के लिए शांति चाहता हो, वह युद्ध हमेशा हार ही होता है।”

