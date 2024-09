संत पापा फ्राँसिस लक्समबर्ग पहुंचे, आज शाम बेल्जियम के लिए प्रस्थान करेंगे

वाटिकन न्यूज

लक्जमबर्ग, गुरुवार 26 सितंबर 2024 : दक्षिण पूर्व एशिया से, ओशिनिया में एक पड़ाव के साथ, यूरोप के केंद्र तक। सुदूर पूर्व की यात्रा से लौटने के तेरह दिन बाद, संत पापा फ्राँसिस 46वीं विदेश प्रेरितिक यात्रा के लिए लक्ज़मबर्ग और बेल्जियम जा रहे हैं। संत पापा के दल और 60 पत्रकारों के साथ आईटीए (ईटा) एयरवेज़ कंपनी का A321 सुबह 8.29 बजे रवाना हुआ, जो सुबह 10 बजे से कुछ मिनट पहले लक्ज़मबर्ग-फिंडेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

लक्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी ने संत पापा फ्राँसिस का स्वागत किया और सैलून डी'होनूर के सामने भजनों के प्रदर्शन के साथ स्वागत समारोह में भाग लिया। हवाई अड्डे से निकलने से पहले, उन्होंने समारोह में मौजूद लगभग सौ युवाओं का अभिवादन किया और उनसे कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया।

आज सुबह भी, वाटिकन प्रेस कार्यालय ने सूचित किया, जहाज पर चढ़ने से पहले, संत पापा फ्राँसिस ने कासा सांता मार्था में संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण के पास सड़कों पर सोने वाले लगभग 10 बेघर लोगों के समूह से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, इस समूह के साथ उदार सेवा के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की भी थे।

इसके बाद वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, कार्डिनल क्रायेस्की ने बताया कि यह मुलाकात इन व्यक्तियों के लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में उन्हें केवल "सुबह की कपुचीनो के लिए" आमंत्रित किया था, जो संत पापा के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात में बदल गई।

इटली की उड़ान के दौरान, संत पापा ने गणतंत्र के राष्ट्रपति सर्जियो मतरेला को "पूरे इतालवी लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए" प्रार्थनाओं के साथ एक तार भेजा और कहा कि वे लक्ज़मबर्ग और बेल्जियम के लोगों से मिलना चाहते हैं "जो विश्वास में भाइयों और उन प्यारे देशों के निवासियों से मिलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित हैं जो शांति और आशा का संदेश लेकर आए हैं।" राष्ट्रपति मतरेला ने संत पापा के शब्दों का जवाब अपने स्वयं के एक तार के साथ दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे युद्ध और संघर्ष कभी भी "विभिन्न महाद्वीपों में पीड़ा और शोक का कारण बनते हैं", संत पापा फ्राँसिस की तीर्थयात्रा "यूरोप के दिल में एक बार फिर परमधर्मपीठ की अथक प्रतिबद्धता की गवाही देगी ताकि दुनिया में एकता, न्याय और सामंजस्य कायम हो सके।”

लक्ज़मबर्ग पहुंचने पर, संत पापा सुबह ग्रैंड ड्यूक, प्रधान मंत्री और नागरिक और राजनयिक अधिकारियों के साथ संस्थागत बैठकें करेंगे, जबकि दोपहर में वह स्थानीय काथलिक समुदाय को संबोधित करने के लिए नोट्रे डेम महागिरजाघऱ में होंगे। शाम 6 बजे के तुरंत बाद बेल्जियम में प्रस्थान और आगमन, जहां संत पापा फ्राँसिस रविवार तक रहेंगे।

ग्रैंड डची की राजधानी और 128,097 आबादी वाला सबसे बड़ा शहर लक्ज़मबर्ग, देश के दक्षिणी भाग में, एक चट्टान पर, अल्ज़ेट और पेत्रुस नदियों के संगम पर स्थित है। शहर को 24 जिलों में विभाजित किया गया है।

इसके जन्म का पता रोमन-युग के वॉचटावर से लगाया जा सकता है जो दो कांसुलर सड़कों के चौराहे पर स्थित था और 963 के बाद अर्देंनेस के सिगफ्राइड प्रथम द्वारा निर्मित एक महल में स्थित था। 987 में ट्रायर के महाधर्माध्यक्ष एगबर्ट द्वारा एक गिरजाघऱ बनाया गया और बाद में एक बाज़ार विकसित हुआ। केंद्रीय स्थिति ने इस स्थान को एक रणनीतिक सैन्य महत्व दिया, इसलिए शहर में किलेबंदी, मध्य युग में, लगातार शासकों द्वारा विस्तारित की गई, विशेष रूप से 1340 में जॉन द ब्लाइंड, काउंट ऑफ़ लक्ज़मबर्ग के शासनकाल के दौरान। 14वें और 15वें में सदियों से लक्ज़मबर्ग सभा के तीन सदस्यों ने पवित्र रोमन सम्राटों के रूप में शासन किया। इसके बाद, बीमार रियासत को 1437 में हाउस ऑफ बरगंडी को बेच दिया गया, फिर 1477 में हैब्सबर्ग साम्राज्य को सौंप दिया गया और 16वीं शताब्दी के मध्य में, स्पेनिश हैब्सबर्ग के नियंत्रण में, स्पेनिश नीदरलैंड का हिस्सा बन गया। लक्ज़मबर्ग बाद में फ़्रांस, प्रशिया और नीदरलैंड में फिर से लौटने से पहले फ्रांसीसी नियंत्रण से ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के पास चला गया।

1867 की शांति संधि के बाद, कई किलेबंदी, जिसके लिए शहर को "उत्तर का जिब्राल्टर" कहा जाता था, अगले 16 वर्षों में नष्ट कर दी गई। 1890 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में देश पर जर्मनी का कब्ज़ा था। हालाँकि, ब्रिटेन में निर्वासित लक्ज़मबर्ग सरकार ने नाजी जर्मनी के खिलाफ मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद, देश ने 1949 में नाटो में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता हासिल की, और 1957 में यह उन छह देशों में से एक था जिन्होंने सामुदायिक साहसिक कार्य किया। यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक, रॉबर्ट शूमन का जन्मस्थान, लक्ज़मबर्ग यूरोपीय संघ की तीन आधिकारिक सीटों में से एक है और न्याय न्यायालय, यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय, यूरोपीय सामान्य सचिवालय की मेजबानी करता है। संसद, प्रकाशन कार्यालय, यूरोस्टेट, यूरोपीय सांख्यिकी केंद्र, साथ ही यूरोपीय आयोग की कई सेवाएँ।

लक्ज़मबर्ग महाधर्मप्रांत में 271,000 काथलिक विश्वासी; 275 पल्लियाँ; 121 धर्मप्रांतीय पुरोहित और धर्मप्रांत में रहने वाले 49 धर्मसंधी पुरोहित;, 66 धर्मसंघी पुरोहित; विभिन्‌न धर्मसमाजों की 225 धर्मबहनें, 20 स्थायी उपयाजक, 8 सेमिनरी के छात्र हैं। 7 शैक्षणिक संस्थान है और 31 परोपकारी संस्थायें हैं।

लक्ज़मबर्ग में नोट्रे-डेम महागिरजाघऱ का निर्माण शहर के ऐतिहासिक केंद्र में जेसुइटों द्वारा किया गया था, जिसे जीन डू ब्लॉक ने उलरिच जॉब के निर्देशन में डिजाइन किया था। पहला पत्थर 7 मई 1613 को रखा गया था। आठ साल के काम के बाद, गिरजाघऱ को 17 अक्टूबर 1621 को ट्रायर के सहायक धर्माध्यक्ष जॉर्ज वॉन हेल्फ़ेंस्टीन द्वारा आशीष दिया गया और बेदाग गर्भाधान को समर्पित किया गया। 1773 में सोसाइटी ऑफ़ जीसस के दमन के बाद, पूजा स्थल को एक पल्ली में बदल दिया गया, जिसे संत निकोलस और संत तेरेसा को समर्पित किया गया।

गिरजाघर की नवीनीकरण के बाद 8 दिसंबर, 1963 को फिर से पवित्र किया गया। गोथिक शैली में निर्मित इस इमारत में तीन नैव हैं और पुनर्जागरण और बारोक सजावट प्रस्तुत करते हैं, जबकि हाल ही में निर्मित गायक मंडल बड़ी चमकदार खिड़कियों से घिरा हुआ है। अंदर कांस्य स्मारक "ले प्रिज़नियर पोलिटिक" है, जो लुसिएन वर्कोलियर का एक काम है और संत पेत्रुस को समर्पित क्रिप्ट है, जो लक्ज़मबर्ग के ग्रैंड ड्यूक्स का विश्राम स्थल है। इसके विशिष्ट शिखर, जो ऐतिहासिक केंद्र में खड़े हैं, शहर के मुख्य प्रतीकों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोगो संत पापा फ्राँसिस के आशीर्वाद की शैलीबद्ध छवि प्रस्तुत करता है; पृष्ठभूमि में नोट्रे-डेम महागिरजाघऱ है। इस्तेमाल किए गए रंग, पीले और सफेद, वाटिकन सिटी राज्य के ध्वज के हैं, जबकि नीला रंग लक्ज़मबर्ग काथलिक धर्म के इतिहास में गहराई से निहित मरियम भक्ति का संकेत देता है। नीचे दाईं ओर, प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य: "सेवा करना", मसीह को संदर्भित करता है, जो "सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए" आए थे (मत्ती 20.28)। इस प्रकार, अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, कलीसिया मानवता की सेवा के लिए बुलायी गई है।

लोगो बेल्जियम के शैलीबद्ध मानचित्र को प्रस्तुत करता है, जिसे एक सड़क से पार किया जाता है, जिस पर विभिन्न आकार (उम्र) और विभिन्न रंगों (संस्कृतियों) के कुछ लोग चल रहे हैं, बीच में संत पापा सफेद रंग में हैं प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य: " रास्ते में, आशा के साथ", जो उस सड़क पर एक साथ चलने के आह्वान के रूप में गूंजता है जो देश का इतिहास है, लेकिन सुसमाचार, येसु मसीह का मार्ग, हमारी आशा भी है।

शुक्रवार 27 सितंबर को 10.00 बजे संत पापा की लाइकेन कैसल में राजनायिकों और नागरिक समाज के अधिकारियों के साथ बैठक

शाम 4.30 बजे काथलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवेन में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से मुलाकात

शनिवार 28 सितंबर को 10.00 संत पापा कोएकेलबर्ग महागिरजाघऱ में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों उपयाजकों, धर्मबहनों, सेमिनरी के छात्रों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

शाम 4.30 बजे काथलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवेन में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बैठक

रविवार 29 सितंबर को 10.00 बजे किंग बॉडॉइन स्टेडियम में पवित्र मिस्सा समारोह, और देवदूत प्रार्थना।

पवित्र मिस्सा के बाद वे ब्रुक्सेल से रोम वापस आने के लिए उड़ान भरेंगे....

