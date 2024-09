संत पापा लक्समबर्ग और बेल्जियम की प्रेरित यात्रा पर रवाना हुए

वाटिकन न्यूज

रोम, गुरुवार 26 सितंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस, उनके सहयोगियों और लक्समबर्ग और बेल्जियम की उनकी प्रेरित यात्रा को कवर करने वाले दर्जनों पत्रकारों को लेकर संत पापा का विमान गुरुवार को सुबह 8:29 बजे रोम के फ्युमिचिनो हवाई अड्डे से रवाना हुआ।

कासा सांता मार्था छोड़ने से पहले, संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण के पास सड़कों पर सोने वाले लगभग 10 बेघर लोगों के समूह से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, इस समूह के साथ उदार सेवा के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की भी थे।

इसके बाद वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, कार्डिनल क्रायेस्की ने बताया कि यह मुलाकात इन व्यक्तियों के लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में उन्हें केवल "सुबह की कपुचीनो के लिए" आमंत्रित किया था, जो संत पापा के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात में बदल गई।

कार्डिनल क्रायेस्की ने कहा, “परमाध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए, संत पापा फ्राँसिस हमेशा अपनी प्रेरितिक यात्राओं के लिए वाटिकन से निकलते समय गरीबों का अभिवादन करना चाहते हैं "क्योंकि वे मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

संत पापा के लक्ज़मबर्ग हवाई अड्डे पर लगभग 10:00 बजे (GMT+2) उतरने की उम्मीद है।

उनके पहले कार्यक्रम में यूरोपीय देश के राष्ट्राध्यक्ष ग्रैंड ड्यूक हेनरी ऑफ लक्जमबर्ग और प्रधानमंत्री लूक फ्रीडेन के साथ निजी बैठकें शामिल हैं, साथ ही देश के नागरिक अधिकारियों और राजनयिक कोर को दिया जाने वाला एक सार्वजनिक भाषण भी शामिल है। दोपहर में, संत पापा फ्राँसिस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के लिए उड़ान भरने से पहले नोट्रे-डेम महागिरजाधर में लक्जमबर्ग के काथलिक समुदाय से मिलेंगे।

