संत पापा पीएनजी के युवाओं से : सद्भाव चुनें, विभाजन नहीं

पोर्ट मोरेस्बी, सोमवार 9 सितंबर 2024 : एक वार्तालाप जो शीघ्र ही मुस्कुराहट, इशारों और सामूहिक प्रतिक्रियाओं का संवाद बन जाता है। पोर्ट मोरेस्बी के "सर जॉन गुइज़" स्टेडियम में यह संत पापा फ्राँसिस की दस हजार पापुआ युवाओं के साथ मुलाकात के दौरान उनके संदेश का केंद्र बिन्दु था।

संत पापा ने अपने भाषण की शुरुआत युवा लोगों द्वारा किए गए सुंदर प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए की, जिसमें पापुआ की सुंदरता का वर्णन किया गया था "जहां समुद्र आकाश से मिलता है, जहां सपने पैदा होते हैं और चुनौतियां पैदा होती हैं"; और सभी को एक महत्वपूर्ण शुभकामना भेजी: "आशा की मुस्कान के साथ भविष्य का सामना करें!"

संत पापा फ्राँसिस ने देश के लड़के और लड़कियों को, जो "भविष्य की आशा" हैं, एक साथ मिलकर "भविष्य का निर्माण कैसे होता है" और "हम अपने जीवन को क्या अर्थ देना चाहते हैं" पर विचार करने के लिए कहा। उन्होंने बाबेल के टॉवर की बाइबिल कहानी के बारे में बोलकर ऐसा किया, जहां जीवन जीने और समाज के निर्माण के दो विपरीत तरीके टकराते हैं: "एक भ्रम और फैलाव की ओर ले जाता है, दूसरा ईश्वर और भाइयों के साथ मुलाकात के सामंजस्य की ओर ले जाता है ।" फिर उनका भाषण युवाओं से संवाद में बदल गया।

तैयार भाषण को एक तरफ रखने के बाद, मुस्कुराते हुए संत पापा फ्राँसिस ने युवाओं से भ्रम और फैलाव के मॉडल या सद्भाव के मॉडल के बीच चयन करने के लिए कहा, यह याद करते हुए कि मूसा के वंशजों ने बाबेल की मीनार के साथ क्या किया था। "सद्भाव", युवा लोगों ने जोश भरे स्वर में उत्तर दिया। संत पापा ने कहा कि "ईश्वर ने हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए बनाया है।" 800 से अधिक भाषाओं वाले देश में, संत पापा युवाओं से कहते हैं कि हमें "एकजुट होने में मदद करने के लिए केवल एक भाषा की आवश्यकता है। कौन सा?" वे पूछते हैं, और कोई उत्तर देता है "प्यार"। संत पापा ने कहा, "आपकी आम भाषा दिल की, प्यार की, निकटता की और सेवा की है। आप सभी यही प्यार की भाषा बोलें!" आगे संत पापा ने कहा, “उदासीनता की बुराई के ख़िलाफ़, "दूसरों की देखभाल करने के लिए आपके दिल में बेचैनी होनी चाहिए"। और याद रखें कि "युवा व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, दादा-दादी से निकटता"।

अंत में, संत पापा ने अपने प्रिय विषय का परिचय दिया: “हम सभी गलतियाँ कर सकते हैं। सब लोग। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गलती का एहसास होना चाहिए। और हमें हमेशा खुद को सुधारना चाहिए।" और उस पहाड़ी गीत को याद करें जो इस प्रकार है: चढ़ने की कला में, जो महत्वपूर्ण है वह गिरना नहीं है, लेकिन गिरा हुआ रहना नहीं है"। गिर गया, कौन गिर गया, तुम्हें क्या करना चाहिए? – संत पापा फ्राँसिस से पूछते हैं - उस पर हंसें? "नहीं" युवा लोगों ने ऊँचे स्वर में उत्तर दिया। “आपको उसे देखना होगा और उसे उठने में मदद करनी होगी। सोचें कि जीवन में केवल एक ही स्थिति में हम दूसरों को नीची निगाहों से देख सकते हैं: उन्हें ऊपर उठने में मदद करते समय।"

बैठक में अंतिम गीत के बाद संत पापा फ्राँसिस ने आखिरी सवाल पूछा: "जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इतनी सारी समस्याओं के कारण सड़क पर गिर गया हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक झापड़ देना चाहिए? " युवा ज़ोर से चिल्लाते हैं, "नहीं!" "जो व्यक्ति गिर गया है उसके सामने आपको क्या इशारा करना चाहिए?" युवा लोग जवाब देते हैं: "वापस उठो!" और संत पापा ने एक व्यक्ति को उठाने के इशारे की नकल किया।

