ख्रीस्तीय धर्म: चेहरों की एक चित्रयवनिका

अंद्रेया तोर्नेल्ली- संपादकीय निदेशक

वानिमो, सोमवार 9 सितंबर 2024 : ख्रीस्तीय धर्म केवल एक दर्शन, विचारों या नैतिक नियमों का एक संग्रह नहीं है। यह एक घटना है, जो आश्चर्य और मानवीय चेहरों से बुनी गई है। यह सत्य एक बार फिर से वानिमो और बारो के सुदूर गाँव में रविवार की दोपहर को स्पष्ट हो गया। फादर मिगुएल डे ला कैले, फादर मार्टिन प्राडो और फादर टॉमस रवाइओली, इंस्टीट्यूट ऑफ़ द इनकार्नेट वर्ड के अर्जेंटीना मिशनरियों के चेहरों पर विस्मय और कृतज्ञता थी, जो दुनिया के इस दूर-दराज के कोने में सुसमाचार फैलाने के लिए खुशी से अपना जीवन समर्पित करते हैं - एक ऐसा क्षेत्र जो पॉल गौगिन की पेंटिंग की तरह जीवंत और रंगीन है।

संत पापा फ्राँसिस के चेहरे पर विस्मय और कृतज्ञता थी, जो लगभग 88 वर्ष की उम्र में, व्हीलचेयर तक सीमित होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना हरक्यूलिस सी130 में सवार हुए, जो सहायता सामग्रियों और उपहारों से भरा हुआ था। एक दशक के लंबे सपने के बाद, वे आखिरकार इस सुदूर परिधि को गले लगाने के लिए पहुँचे, उन खुश मिशनरियों का अभिवादन किया जो खुद की तरह और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लोगों की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे - वे लोग जो अर्जेंटीना की संरक्षिका "माता लुजान" के चेहरे के माध्यम से येसु की माँ को जानते थे।

मिशनरियों के मामूली लकड़ी के घर में संत पापा फ्राँसिस का मेट पीते हुए देखना उल्लेखनीय था। मच्छरदानी से लिपटा कमरा, उन्हें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ के साथ मिलते हुए देखा था, जो चमकीले कपड़े पहने हुए थे, पंखों और पुआल से सजे हुए थे, उनके शरीर रंगीन पैटर्न में रंगे हुए थे। वर्षों से, संत पापा अपने साथी अर्जेंटीनावासियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहे हैं, जो इन लोगों के बीच ईश्वर के बिना शर्त प्यार के साक्षी हैं। उनका संबंध विशेष रूप से फादर मार्टिन के साथ मजबूत है। युवा मिशनरी अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत था, जिसने सभी बाधाओं को पार करते हुए, भले ही केवल कुछ घंटों के लिए ही सही, अपनी आँखों से एक नई कलीसिया के जन्म और उसके सामने आने वाली अपार चुनौतियों को देखा - चुनौतियों को खुशी के साथ स्वीकार किया।

वानिमो और बारो को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं, उनके पास बहते पानी, बिजली और पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति की कमी है। हिंसा, जनजातीयता और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा क्षेत्र के विशाल खनिज और लकड़ी के संसाधनों का शोषण कठोर वास्तविकताएँ हैं। फिर भी, इन संघर्षों के बीच, इंस्टीट्यूट ऑफ द इनकार्नेट वर्ड के पुरोहितों ने जंगल और कोरल रीफ के बीच प्रशांत तट के इस हिस्से पर 2018 में बच्चों और युवाओं से मिलकर एक स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। संत पापा के सैन्य विमान द्वारा ले जाए गए टनों आपूर्ति में वायलिन और सेलो थे। एक बच्चे की तरह प्रसन्न होकर, फ्रांसिस ने ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ संगीतों को सुना। इस दृश्य ने पराग्वे में जेसुइट मिशन की यादें ताजा कर दीं, जहां स्वदेशी गांव, जिन्हें रेडुशियोन्स के नाम से जाना जाता है, संगीत के स्कूलों के साथ फलते-फूलते थे - एक ऐसी प्रतिध्वनि जो इतिहास की किताबों में संरक्षित है और जिसे ‘द मिशन’ फिल्म में प्रस्तुत किया गया है। यहां भी, प्राचीन संस्कृतियों के बीच सुसमाचार की कोमल कोंपलें चुपचाप खिलती हैं, जो हाशिए पर पड़े और भुला दिए गए लोगों के लिए कोमलता, करुणा और बिना शर्त प्यार बिखेरती हैं।

बुजुर्गों और कई मुस्कुराते बच्चों के चेहरों पर खुशी थी। अपने दोस्त, रोम के धर्माध्यक्ष का स्वागत करने के लिए सफेद कपड़े पहने मिशनरियों के पसीने से लथपथ चेहरों पर खुशी। और संत पापा फ्राँसिस के चेहरे पर खुशी, जो एक बार फिर सैन्य विमान में सवार होते हुए, एक ऐसे दिल के साथ चले गए जो वहाँ रहने के लिए तरस रहा था।

