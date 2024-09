संत पापा: जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होता है

वाटिकन न्यूज़

शनिवार, 7 सितंबर की सुबह, राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में एपीईसी हाउस में संत पापा फ्राँसिस का स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब बोफेंड दादाए ने संत पापा के लिए गर्मजोशी भरे स्वागत के शब्द कहे, देश में काथलिक कलीसिया के इतिहास और समाज के लिए इसके द्वारा किए गए और किए जा रहे योगदान को याद किया।

संत पापा फ्राँसिस ने पापुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट हाउस में अधिकारियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के साथ बैठक में गवर्नर जनरल को “रोम से बहुत दूर और फिर भी काथलिक कलीसिया के दिल के इतने करीब” खूबसूरत देश के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने देश के लोगों को शुभकामनायें दी, जो सैकड़ों द्वीपों वाले एक द्वीपसमूह में रहते हैं और जहाँ आठ सौ से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती है, इसे “एक असाधारण सांस्कृतिक समृद्धि” कहा।

संत पापा ने टिप्पणी की कि देश प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है, जो "ईश्वर द्वारा पूरे समुदाय के लिए नियत वस्तुएँ हैं", भले ही उन्हें उपयोग करने के लिए बाहरी मदद की आवश्यकता हो।

उन्होंने कहा, "आय वितरित करते समय और श्रमिकों को नियुक्त करते समय स्थानीय लोगों की ज़रूरतों पर उचित ध्यान दिया जाए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।" उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के लिए इन संसाधनों को न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए बहुत ज़िम्मेदारी और सहयोग की आवश्यकता है।

संत पापा ने उम्मीद जताई कि देश में जनजातीय हिंसा बंद हो जाएगी, ताकि कोई और पीड़ित न हो और जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने सभी से अपील की कि वे “देश के सभी लोगों के लाभ के लिए फलदायी सहयोग की ओर ले जाने वाले मार्ग पर दृढ़ता से चलें।” उन्होंने कहा कि संवाद से आगे का रास्ता खोजने में मदद मिल सकती है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक काम के अवसरों में सुधार हो सके।

संत पापा ने आगे कहा कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करते हुए, लोगों को “अपने दिलों में बड़ी आशा की आवश्यकता है” ताकि वे पूरी तरह से और सार्थक रूप से जी सकें, उन्होंने समझाया कि कैसे विश्वास में निहित एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

“आध्यात्मिक मूल्य सांसारिक और सभी लौकिक वास्तविकताओं के निर्माण को बहुत प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये मूल्य एक आत्मा को भर देते हैं, और हर परियोजना को प्रेरित और मजबूत करते हैं।” संत पापा ने बताया कि कैसे पापुआ न्यू गिनी की उनकी यात्रा का आदर्श वाक्य एक शब्द में अभिव्यक्त होता है: “प्रार्थना करें।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे "प्रार्थना करने वाले लोगों का भविष्य उज्ज्वल होता है, जो ऊपर से शक्ति और आशा प्राप्त करते हैं।" संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि प्रार्थनापूर्ण स्वभाव आंतरिक स्वतंत्रता लाता है, जैसा कि प्रेरितिक यात्रा के लोगो पर स्वर्ग के पक्षी की छवि है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय ध्वज पर स्वतंत्रता का प्रतीक है, "एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे कोई भी और कुछ भी दबा नहीं सकता क्योंकि यह हमारे भीतर है और ईश्वर द्वारा संरक्षित है वे प्रेम हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वतंत्र हों।"

देश में अधिकांश लोग ख्रीस्तीय धर्म को मानते हैं, संत पापा ने उनसे अपनी उत्कट आशा व्यक्त की कि उनका विश्वास अनुष्ठानों और उपदेशों के पालन से कहीं अधिक हो और “येसु मसीह के प्रति प्रेम और एक शिष्य के रूप में उनका अनुसरण करने” से प्रतिष्ठित हो।

उन्होंने कहा, विश्वास “एक जीवंत संस्कृति बन सकती है, जो मन और कार्यों को प्रेरित कर सकती है और प्रकाश की एक किरण बन सकती है जो आगे के मार्ग को रोशन करती है।”

संत पापा ने कहा, “मैं ख्रीस्तीय समुदायों की देश में उनके द्वारा किए जा रहे धर्मार्थ कार्यों की सराहना करता हूँ। मैं उनसे यह भी आग्रह करता हूँ कि वे हमेशा सार्वजनिक संस्थाओं और सभी अच्छे इरादों वाले लोगों के साथ सहयोग करें, जिसकी शुरुआत अन्य ख्रीस्तीय संप्रदायों और अन्य धर्मों से जुड़े अपने भाइयों और बहनों से करें, ताकि पापुआ न्यू गिनी के सभी नागरिकों की आम भलाई हो सके।”

संत पापा फ्राँसिस ने धन्य पीटर टू रोट के साथ-साथ धन्य जॉन माजुकोनी, पीआईएमई और सभी मिशनरियों की शानदार गवाही को याद किया, जिन्होंने यहां अपना जीवन समर्पित किया और लोगों को शक्ति और आशा दी।

"पापुआ न्यू गिनी के स्वर्गीय संरक्षक महादूत संत माइकेल हमेशा आप पर नज़र रखें, आपको सभी खतरों से बचाएं और अधिकारियों और इस देश के सभी लोगों की रक्षा करें।"

अपने संदेश को विराम देते हुए संत पापा ने कहा, “मैं आपके बीच अपनी यात्रा की शुरुआत खुशी के साथ कर रहा हूँ। मैं आपको अपने खूबसूरत देश के दरवाज़े खोलने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो रोम से बहुत दूर है और फिर भी काथलिक कलीसिया के दिल के बहुत करीब है। क्योंकि कलीसिया के दिल में येसु मसीह का प्यार है, जिसने क्रूस पर सभी पुरुषों और महिलाओं को गले लगाया। उनका सुसमाचार सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यह किसी सांसारिक शक्ति से बंधा नहीं है, बल्कि हर संस्कृति को पोषित करने और दुनिया में ईश्वर के राज्य को विकसित करने के लिए स्वतंत्र है। सुसमाचार संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृतियों का प्रचार करने की आवश्यकता है। ईश्वर के इस राज्य का इस भूमि पर पूरी तरह से स्वागत हो, ताकि पापुआ न्यू गिनी के सभी लोग, विभिन्न परंपराओं के साथ, सद्भाव में एक साथ रह सकें और दुनिया को भाईचारे का एक उदाहरण पेश कर सकें।”

