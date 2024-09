दुनिया को क्या आगे बढ़ाता है

अंद्रेया तोर्नेली, प्रधान संपादक

जकार्ता, बुधवार 4 सितंबर 2024 (रेई) : क्या दुनिया को "आगे चलाती" है? कुछ को अर्थव्यवस्था का उत्तर मिल सकता है, कुछ को वर्ग संघर्ष का, कुछ को जिज्ञासा का, या कुछ करने और प्रयोग करने की इच्छा का, कुछ को प्रेम का। तीस से अधिक वर्ष पहले अर्जेंटीना में एक वृद्ध महिला ने धर्माध्यक्ष बर्गोग्लियो से कहा था कि दैवीय दया वह वास्तुशिल्प है जो दुनिया का समर्थन करती है ("यदि प्रभु ने सब कुछ माफ नहीं किया होता, तो दुनिया का अस्तित्व ही नहीं होता"); आज संत पापा फ्राँसिस बताते हैं कि वह कौन सा "इंजन" है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। जकार्ता के गिरजाघर से, संत पापा ने समझाया कि जो चीज़ दुनिया को आगे बढ़ाती है वह "करुणा में दिया गया दान" है। उन्होंने कहा कि करुणा का अर्थ जरूरतमंदों को "नीचे की ओर देखते हुए" सहायता या भिक्षा देना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है नीचे झुककर वास्तव में उन लोगों के संपर्क में आना और इस तरह उन्हें ऊपर उठाना और उन्हें फिर से आशा देना है। इसका अर्थ जरूरतमंदों के लिए मुक्ति और न्याय के सपनों और इच्छाओं को अपनाना, उनके प्रवर्तक और सहयोगी बनना भी है।

पेत्रुस के उत्तराधिकारी ने आगे कहा, ऐसे लोग हैं जो करुणा से डरते हैं, "क्योंकि वे इसे कमजोरी मानते हैं" और "इसके बजाय उन लोगों की चतुराई की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि यह कोई गुण हो, जो दूरी बनाए रखते हुए अपने हितों की देखभाल करते हैं" हर किसी से, अपने आप को किसी चीज़ या किसी से "छूने" की अनुमति नहीं देना, इस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक स्पष्ट और स्वतंत्र होने के बारे में सोचते हैं।" लेकिन यह "वास्तविकता को देखने का एक गलत तरीका" है। क्योंकि "जो चीज़ दुनिया को चलाती है वह ब्याज की गणना नहीं है - जो आम तौर पर सृष्टि को नष्ट कर देती है और समुदायों को विभाजित करती है - बल्कि वह दान है जो दिया जाता है"। "करुणा जीवन की वास्तविक दृष्टि को धूमिल नहीं करती है, इसके विपरीत, यह हमें प्यार की रोशनी में चीजों को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम बनाती है।"

यह वह करुणा है जिसकी गवाही येसु हमें सुसमाचार के हर पृष्ठ में देते हैं: वे वास्तविकता के प्रति उदासीन नहीं रहते हैं, वे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, वे खुद को घटना और उन लोगों की ज़रूरतों से आहत होने की अनुमति देते हैं जिनसे वह मिलते हैं। इसके बजाय, उदासीनता, जो अंततः संशयवाद में बदल जाती है, हमें विश्वास दिलाती है कि हम अधिक स्वतंत्र हैं लेकिन वास्तव में, यह धीरे-धीरे हमें कम मानवीय बनाती है।

