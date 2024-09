पोप ने अंतरधार्मिक संवाद के दौरान सिंगापुर के युवाओं से एकता का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

सिंगापुर, शुक्रवार 13 सितंबर 2024 : शुक्रवार को संत पापा फ्राँसिस ने युवा लोगों के साथ अंतरधार्मिक संवाद में हिस्सा लिया और उनसे सिंगापुर में विभिन्न धर्मों के युवाओं के बीच एकता और आशा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक स्कूलों और अंतरधार्मिक और धार्मिक संगठनों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह संत पापा फ्राँसिस का चार देशों की 45वीं प्रेरितिक यात्रा के बाद एशिया से रोम के लिए प्रस्थान करने से पहले का अंतिम कार्यक्रम था, जिसके दौरान वे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर-लेस्ते भी गए थे।

काथलिक जूनियर कॉलेज में युवा लोगों ने तालियों, गीतों और विकलांग युवाओं द्वारा किए गए नृत्य के साथ संत पापा का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक युवा हिंदू, एक युवा सिख और एक युवा काथलिक, जो लगभग दस धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में उनके सामने गवाही और प्रश्न प्रस्तुत किया। संत पापा ने उन्हें व्यक्तिगत आस्था की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया, तथा उनसे एक साथ मिलकर आम भलाई के लिए चलने की अपील की।

अपने तैयार भाषण को एक तरफ रखते हुए संत पापा ने युवा लोगों के साथ एक सहज आदान-प्रदान में उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और आगे बढ़ने और रचनात्मक आलोचना करने का साहस रखने के लिए आमंत्रित किया।

संत पापा ने कहा कि युवा लोगों में निर्माण करने, आगे बढ़ने, अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने का साहस होना चाहिए। एक युवा व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन को आरामदायक तरीके से जीने का विकल्प चुनता है, उसका पेट मोटा हो जाता है, और जो अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने का का साहस रखता है वह मोटा नहीं होता है। उसका मन दिमाग बड़ा हो जाता है, इसी कारण से मैं युवाओं से कहता हूँ, जोखिम उठाओ, बाहर निकलो, डरो मत, डर एक तानाशाही रवैया है, जो आपको पंगु बना देता है

संत पापा फ्राँसिस आगे कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जब ऐसा होता है, तो यह महसूस करें कि आपने गलती की है, कि आपने अपने रास्ते पर गलतियाँ की हैं। संत पापा फ्राँसिस के अगले प्रश्न पर सभी युवाओं से प्रतिक्रिया मिलती है: इससे बुरी बात क्या है, वे पूछते हैं, "गलती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यात्रा पर जाता हूँ या इसलिए गलती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर बंद रहता हूँ?"

एक युवा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता और गलती करने से डरता है वह बूढ़ा व्यक्ति है, समझे?

संत पापा फ्राँसिस अपने बहुत प्रिय विषय को संबोधित करते हैं, जिसे बच्चों के शब्दों में मीडिया के उपयोग द्वारा उठाया गया है। संत पापा किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाते हैं जो उनका उपयोग नहीं करता है, जो एक "बंद" लड़का है, जबकि वह युवक जो उनका गुलाम है, वह "खो गया" है।

सभी युवाओं को मीडिया का उपयोग अवश्य करना चाहिए लेकिन मीडिया का उपयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए करें न कि हमें गुलाम बनाने के लिए, क्या आप सहमत हैं या नहीं?

संत पापा फ्राँसिस युवा लोगों से सवाल करना जारी रखते हैं, अंतरधार्मिक संवाद करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हैं, युवा लोगों से आग्रह करते हुए संकेत देते हैं कि "सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हैं", कि कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

वहां पहुंचना अलग-अलग भाषाओं, अलग-अलग मुहावरों जैसा है। लेकिन ईश्वर सबके ईश्वर हैं. और जैसे ईश्वर सबके ईश्वर है, वैसे ही हम सभी ईश्वर की संतान हैं।

युवावस्था साहस का उम्र है, जिसमें सम्मान के साथ-साथ संवाद भी आवश्यक है, जिसे संत पापा फ्राँसिस मानते हैं, जैसा कि वह पहले ही कर चुके हैं, बदमाशी की गंभीर घटना से निपटने में एक मौलिक भूमिका है, चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक। संत पापा बताते हैं कि आक्रामकता, कमजोर लोगों पर की जाती है, जो विकलांग बच्चों के खिलाफ धमकाने का एक दर्दनाक उदाहरण देते हैं।

संत पापा ने कहा, चूंकि हमारी अपनी अक्षमताएं हैं, इसलिए हमें दूसरों की अक्षमताओं का भी सम्मान करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन चीजों पर काबू पाने में अंतरधार्मिक संवाद आपको मदद करती है, अंतरधार्मिक संवाद दूसरों के प्रति सम्मान के साथ किया जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है

संत पापा फ्राँसिस ने युवाओं को युवा राज के शब्दों का पालन करने के लिए आमंत्रित किया, "एक साहसी रवैया बनाए रखने और एक ऐसे स्थान को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें जिसमें युवा प्रवेश कर सकें और संवाद कर सकें" क्योंकि "आपका संवाद ही प्रगति करता है, रास्ता दिखाता है।"

और यदि आप युवा होने पर संवाद करते हैं, तो बड़े होने पर आप अधिक संवाद करेंगे, वयस्कों के रूप में, आप नागरिकों के रूप में, राजनेताओं के रूप में संवाद करेंगे। और मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं: इतिहास में हर तानाशाही, सबसे पहले जो काम करता है वह है बातचीत को खत्म करना।

सिंगापुर के युवाओं से संत पापा फ्राँसिस को उम्मीद है कि वे "साहस के साथ" आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं जाएंगे।

जोखिम लें! इसके विपरीत, आपका पेट बढ़ता है! ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए करता हूँ। और अब आइए मौन रहकर एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हम सभी पर कृपा करें। और जब कुछ समय बीत जाता है और आप जवान नहीं रहते, बड़े हो जायेंगे और दादा-दादी बन जायेंगे तो अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखायें।

