संत पापा: ईश्वर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के रूप में हममित्रता और सद्भाव विकसित करें

जकार्ता, गुरुवार 5 सितंबर 2024 (वाटिकन रेडियो रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने गुरुवार सुबह 5 सितंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा करके एशिया और ओशिनिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत की। दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में अंतरधार्मिक बैठक के लिए संत पापा फ्राँसिस ने इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा किया। उनका स्वागत ग्रैंड इमाम डॉ. नसरुद्दीन उमर ने किया। साथ में उन्होंने "मैत्री की सुरंग" का भी दौरा किया, जो इस्तिकलाल मस्जिद को माता मरिया के स्वर्गाद्ग्रहण महागिरजाघर से जोड़ने वाला एक भूमिगत मार्ग प्रदान करता है, जिसके बीच में तीन लेन का राजमार्ग है। उन्होंने इस्तिकलाल 2024 के संयुक्त घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी धार्मिक परंपराओं के लिए समान मूल्यों को "हिंसा और उदासीनता की संस्कृति को हराने" और सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में संत पापा फ्राँसिस ने ग्रैंड इमाम को उनकी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और सभी को यह याद दिलाने के लिए कि कैसे पूजा और प्रार्थना का यह स्थान "मानवता के लिए एक महान घर" है, जहां लोग अपने दिलों में "अनंत की लालसा" को याद करने के लिए समय निकाल सकते हैं और "ईश्वर के साथ मुलाकात की तलाश करने और दूसरों के साथ दोस्ती की खुशी का अनुभव करने" की आवश्यकता है।

संत पापा ने इंडोनेशियाई लोगों के "धर्मों और विभिन्न आध्यात्मिक संवेदनाओं के बीच संवाद, आपसी सम्मान और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व" को बढ़ावा देने के उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मस्जिद का इतिहास इन प्रयासों का प्रमाण है,कि एक स्थानीय ईसाई वास्तुकार, फ्रेडरिक सिलाबन ने इसे बनाने के लिए डिज़ाइन प्रतियोगिता जीती थी। संत पापा ने उन्हें हर दिन इस उपहार को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, "ताकि धार्मिक अनुभव एक भाईचारे और शांतिपूर्ण समाज के लिए संदर्भ बिंदु बन सकें।"

संत पापा ने कहा कि इस्तिकलाल मस्जिद और माता मरिया के स्वर्गोदग्रहण महागिरजाघर को जोड़ने वाली “मैत्री की सुरंग” भी “एक स्पष्ट संकेत” है, क्योंकि ये दोनों पूजा स्थल न केवल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे “मुलाकात, संवाद…भाईचारे का एक वास्तविक अनुभव” संभव होता है। उन्होंने कहा कि हममें से प्रत्येक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में “ईश्वर की खोज में चलें और खुले समाजों के निर्माण में योगदान दें, जो पारस्परिक सम्मान और आपसी प्रेम पर आधारित हों, जो कठोरता, कट्टरवाद और अतिवाद से रक्षा करने में सक्षम हों, जो हमेशा खतरनाक होते हैं और कभी भी उचित नहीं ठहराए जा सकते।”

“सभी धार्मिक संवेदनाओं में एक ही जड़ है: ईश्वर से मिलने की चाहत, अनंत की प्यास जो सर्वशक्तिमान ने हमारे दिलों में रखी है, किसी भी तरह की मृत्यु से ज़्यादा खुशी और मज़बूत जीवन की तलाश, जो हमारे जीवन की यात्रा को जीवंत बनाती है और हमें ईश्वर से मिलने के लिए खुद से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है।”

संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि अपने जीवन पर गहराई से विचार करके, हम इसकी सराहना कर सकते हैं कि “अनंत की प्यास” के प्रकाश में हम यह जान सकते हैं कि हम सभी भाई-बहन हैं, “सभी तीर्थयात्री हैं, हमारे बीच जो अंतर है उससे परे, सभी ईश्वर की ओर जा रहे हैं।”

इसके बाद संत पापा ने दोस्ती के बंधन को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें विविधता की समृद्धि के बीच हमें एकजुट करने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम “एक साथ सत्य की खोज करते हैं” और एक-दूसरे की धार्मिक परंपराओं से सीख सकते हैं और “अपनी मानवीय और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए” एक साथ आ सकते हैं। संत पापा ने कहा कि हम एक साथ समान लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु काम कर सकते हैं, जैसे कि मानवीय गरिमा की रक्षा करना, गरीबों की मदद करना, शांति को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना।

अंत में, संत पापा ने कहा कि "मानवता के खातिर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना" हमारा साझा आह्वान है और हाल ही में हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा का शीर्षक भी यही है। ऐसा करके, हम उन संकटों, युद्धों, संघर्षों का मिलकर जवाब दे सकते हैं जो इतनी पीड़ा दे रहे हैं, "दुर्भाग्य से कई बार धर्म के हेरफेर के कारण भी।" संत पापा ने इस्तिकलाल की संयुक्त घोषणा से उद्धरण देते हुए कहा कि सभी धार्मिक परंपराओं में समान मूल्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देकर, हम "हिंसा और उदासीनता की संस्कृति को हराने... और सुलह और शांति को बढ़ावा देने" के लिए काम कर सकते हैं।

"यदि यह सच है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान के घर हैं, तो जान लें कि सबसे कीमती खजाना यह दृढ़ संकल्प है कि मतभेदों को संघर्ष का कारण बनने के बजाय सद्भाव और आपसी सम्मान के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है... "कट्टरपंथ और हिंसा के आकर्षण के आगे झुकने" की नहीं है, बल्कि "एक स्वतंत्र, भाईचारे वाले और शांतिपूर्ण समाज और मानवता के सपने को पूरा करने की है!"

