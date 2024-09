आईएईए शिखर सम्मेलन में वाटिकन ने परमाणु अप्रसार के लिए समर्थन दोहराया

वाटिकन न्यूज

अलेसंदरो दी बुसोलो

वाटिकन सिटी, गुरुवार 19 सितम्बर 2024 (रेई) : राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन के सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गैलाघेर ने ऑस्ट्रिया के वियना में 16 से 20 सितंबर तक हो रहे आईएईए जनरल कॉन्फ्रेंस के 68वें सत्र के पहले दिन अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि वाटिकन "परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व के निर्माण में आईएईए की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है," जो "संभव और आवश्यक है।" उन्होंने "परमाणु अप्रसार व्यवस्था के साथ-साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आईएईए के कई योगदानों के लिए अटूट समर्थन" को दोहराया। यह आवश्यक है कि इन प्रौद्योगिकियों को हमेशा ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जो मानवता के सामान्य हित और प्रत्येक व्यक्ति के समग्र मानव विकास की सेवा करता हो।"

परमाणु सुरक्षा की उन्नति में एजेंसी के योगदानों के बीच महाधर्माध्यक्ष गैलाघेर ने उल्लेख किया कि वाटिकन विशेष रूप से परमाणु आपदा को रोकने के लिए "ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने" के प्रयासों का समर्थन करता है। यूक्रेन में युद्ध से जुड़ी सैन्य गतिविधियाँ, "ज़ापोरिज्जिया और कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास की गतिविधियाँ "गहरी चिंताजनक" हैं। महाधर्माध्यक्ष गैलाघेर ने आईएईए के महानिदेशक राफ़ैल मारियानो ग्रॉसी और उनके निरीक्षकों की "ज़ापोरिज्जिया में जमीन पर निरंतर उपस्थिति बनाए रखने और स्थिति पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्रदान करने में उनके साहस और व्यावसायिकता के लिए प्रशंसा की।" तथा वाटिकन "संघर्ष में शामिल पक्षों से इन स्थलों पर आक्रमण करने से बचने का आग्रह करता है, जिसके परिणाम समस्त मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।"

वाटिकन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उसके साथ बातचीत करने के लिए आईएईए के निरंतर प्रयासों का भी स्वागत किया, हालांकि इसने कई साल पहले संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के तहत अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में रुकावट पर खेद व्यक्त किया। इस वर्ष जनवरी में राजनयिक कोर को अपने संबोधन में, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने याद किया कि संत पापा फ्राँसिस ने जेसीपीओए को बहाल करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद जताई थी "ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके।" ये वे वार्ताएं हैं जिनके बारे में वाटिकन को भी उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत शुरू होगी। इसी कारण से, राज्यों के साथ संबंधों के सचिव ने कहा कि आईएईए सुरक्षा उपाय "शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपसी आरोप-प्रत्यारोप के बजाय विश्वास का माहौल बनाने में मदद करने के लिए एक आवश्यक योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

महाधर्माध्यक्ष गैलाघेर ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और शांतिपूर्ण परमाणु विज्ञान के लाभों के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वाटिकन द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि को लागू करने में आईएईए की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और जो विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।" वह याद करते हैं, इन प्रौद्योगिकियों के साथ, कोई "खाद्य उत्पादन बढ़ा सकता, अधिक बिजली पैदा कर सकता, जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण, और महामारी की तैयारी कर सकता है।"

वाटिकन उन्हीं देशों में "कैंसर रोगियों के लिए उपलब्ध रेडियोथेरेपी और परमाणु चिकित्सा के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए" आईएईए के प्रयासों को भी स्वीकार करता है जो इस बीमारी के बढ़ते प्रसार के लिए "तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं"। 'आशा की किरणें' पहल उन कई तरीकों में से एक है "जिसके माध्यम से एजेंसी वैश्विक आबादी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देती है।"

अपने संबोधन में, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने आईएईए के प्रयासों के लिए वाटिकन के समर्थन को संत पापा फ्राँसिस के धर्मादेश पर आधारित किया, जो अपने विश्वपत्र फ्रातेली तुत्ती में लिखते हैं, "परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतिम लक्ष्य एक चुनौती और एक नैतिक और मानवीय अनिवार्यता दोनों बन जाता है।"

यह वाटिकन के "देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक और संयुक्त प्रतिबद्धता के आह्वान के अनुरूप है, जो मानवीय गरिमा और सामान्य भलाई को प्रधानता देता है।" राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संत पापा के संबोधन का भी हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने युद्ध के लिए निर्णायक "नहीं" का आह्वान किया है, और पुष्टि की है कि "युद्धों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन केवल शांति है बस: एक स्थिर और स्थायी शांति, जो प्रतिरोध के अनिश्चित संतुलन पर नहीं, बल्कि उस भाईचारे पर आधारित है जो हमें एकजुट करती है।"संत पापा फ्राँसिस ने जनवरी 2022 में राजनयिक कोर को अपने संबोधन में कहा, "एक ऐसी दुनिया में जहां "बढ़ते युद्धों से प्रेरित हथियारों की दौड़ में तेजी से निरस्त्रीकरण प्रयासों को प्राथमिकता दी जा रही है," संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "युद्ध के उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग अनैतिक है।" जैसे परमाणु हथियार रखना अनैतिक है।"

"देखभाल की संस्कृति" पर स्थापित एक बेहतर दुनिया के निर्माण के संबंध में, जो "फेंकने वाली संस्कृति के तर्क" पर काबू पाती है और प्रतिस्थापित करती है, महाधर्माध्यक्ष गैलाघेर ने रविवार 15 सितंबर को अपने घर में आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा में इस विषय पर बात की। मारिया एम गेस्टेड कलीसिया में आईएईए जनरल कॉन्फ्रेंस की पूर्व संध्या। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी दुनिया है "जहां सत्ता, प्रभुत्व और शोषण के तर्क को वास्तव में मानवीय दृष्टिकोण से दूर किया जाता है, जो पारस्परिक सम्मान, एकजुटता और सत्य, क्षमा, करुणा और राष्ट्रों के बीच सद्भावना जैसे सार्वभौमिक मूल्यों में निहित है।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि "एक मानव परिवार के साथी सदस्यों के रूप में, हम इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, खासकर जब हम इस 68वें आम सम्मेलन का महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, ख्रीस्तीय होने के नाते, हम एक बेहतर दुनिया के लिए अपनी आशा येसु मसीह पर आधारित करते हैं, जो "एक विजयी सांसारिक नेता" नहीं बल्कि "पीड़ित सेवक" हैं, जैसा कि इसायाह ने रविवार की धर्मविधि के पहले पाठ में उन्हें चित्रित किया है। येसु "एकमात्र व्यक्ति है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जीवन बहाल किया, पूरे विश्व के पापों और रोग को अपने ऊपर लेकर न्याय और शांति लाया।" राजनयिक गतिविधि से जुड़ते हुए, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने याद किया कि "हम दुनिया के रक्षक नहीं हैं। फिर भी, हमें लंबी, अक्सर निराशाजनक वार्ताओं की थकावट को दूर करने और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर समझौता करने के लिए बुलाये गये हैं।" अक्सर बहुत छिपे हुए प्रयासों और कुछ दृश्यमान परिणामों के साथ, विशेष रूप से ऐसे समय में जब हथियारों और सेना को कूटनीति के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, उन्होंने कहा, "हमें वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवाद, धैर्य, दृढ़ विश्वास और दृढ़ता के उन उपकरणों का उपयोग करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए।" मानव परिवार का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और प्रत्येक व्यक्ति का अभिन्न विकास।" शांति के राजकुमार, मसीह, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हमें एक-दूसरे और पूरी मानवता की खातिर और आमहित के लिए अपनी प्राकृतिक सीमाओं से परे मिलकर काम करने में मदद करें।"

