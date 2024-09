बारिश के बीच सन्त पापा के स्वागत को एकत्र हुए पाँच हज़ार से अधिक

वाटिकन सिटी

ल्यूवेन, शनिवार, 28 सितम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): बैल्जियम के ल्यूवेन काथलिक विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्राध्यापकों के साथ मुलाकात के उपरान्त, सन्त पापा फ्राँसिस ने काले बादलों एवं बारिश भरे खराब मौसम के बावजूद विश्वविद्यालय के प्राँगण में एकत्र प्रशंसकों को दर्शन देने हेतु एक गोल्फ कार्ट के निकट स्थित ग्रोटे मार्केट को पार किया। इनमें बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और यहां तक ​​कि कुछ इतालवी नागरिक भी शामिल थे, जो ल्यूवेन में विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूरी कर रहे हैं।

ब्रुसेल्स से 26 किलो मीटर की दूरी पर स्थित बैल्जियम के ल्यूवेन शहर में असाधारण वास्तुशिल्प सौन्दर्य के केंद्रीय चौराहे पर एक गोल्फ कार्ट से गुजरते समय लगभग पांच हजार प्रशंसकों ने शुक्रवार दोपहर सन्त पापा फ्रांसिस का गर्मजोशी से अभिवादन किया। उन्होंने बारिश का सामना किया, जो लगभग सारा दिन चलती रही, और सड़कों पर लगाई गई रोधिकाओं के पीछे घंटों बैठे इंतजार करते रहे कि कि सन्त पापा कब काथलिक विश्वविद्यालय में अपनी भेंट समाप्त कर निकटवर्ती ग्रोटे मार्कट स्क्वायर से गुज़रेंगे।

घंटों की ध्वनि, कुछ पुरोहितों के गायन और विश्वासियों के जयनारों के साथ प्रशंसकों की सन्त पापा से यह हालांकि संक्षिप्त, तथापि एक गहन भावपूर्ण मुलाकात रही। बैल्जियम के विश्वासियों के साथ सन्त पापा फ्राँसिस का यह पहला मौका था।

कई बुजुर्ग लोगों ने विंडप्रूफ टोपी पहन रखी थी, साथ ही सेंट'इजिदियो टी-शर्ट पहने बीमार लोग, स्वयंसेवकों की छतरियों के नीचे और अपने पैरों पर कंबल डाले आगे की पंक्ति में तैनात थे। कई बच्चे अपनी मां की गोद में या सड़कों के किनारे लगाई गई रोधिकाओं के बीच से निकल कर अपने नन्हें हाथों को लहरा रहे थे। इसी बीच, बैल्जियम में लगभग 20 से अधिक समय से नौकरियाँ करने वाले इतालवी युवाओं का एक समूह ज़ोर-ज़ोर से विवा इल पापा के नारे लगा रहा था।

क्रेमोना की रहने वाली इलारिया भी प्रशंसकों में मौजूद थी, जो इस समय ल्यूवेन के काथलिक विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की छात्रा हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में कहे सन्त पापा फ्रांसिस के शब्दों के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सन्त पापा ने हमेशा अनुसंधान के मूल्य के प्रति चौकस रहने की अपील की है जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि लेकैन कैसेल में भी अधिकारियों के समक्ष पुरोहितों द्वारा नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भी सन्त पापा ने स्पष्ट और ईमानदार रूप से अपने विचार व्यक्त किये।

इलारिया ने कहा, "तथ्य यह है कि उन्होंने खुले तौर पर एक ऐसे विषय को संबोधित किया जिसके लिए उनकी आलोचना की गई, यह बहुत ही साहस का कार्य है। इससे पता चलता है कि कलीसिया की दिशा छिपने की नहीं बल्कि अपने अतीत का सामना करने की है।" इसी प्रकार एक पित्स्सेरिया में काम करनेवाले नेपल्स के मार्को ने कहा कि हम बस सन्त पापा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वे यहाँ आये, उनकी उपस्थिति, वे कहते हैं, "सभी के लिए अच्छी है"।

