तिमोर-लेस्ते में संत पापा फ्राँसिस के आगमन पर हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया

दिली, सोमवार 9 सितंबर 2024 : पापुआ न्यू गिनी की अपनी चार दिवसीय यात्रा के समापन के बाद, संत पापा फ्राँसिस सोमवार को तिमोर-लेस्ते गए, जो उनकी यात्रा कार्यक्रम में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ काथलिकों की भारी संख्या है।

संत पापा का विमान, पोर्ट मोरेस्बी से साढ़े तीन घंटे की उड़ान के बाद स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:20 बजे राजधानी शहर दिली के प्रेसिडेंट निकोलौ लोबाटो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

तिमोर के राष्ट्रपति जोस मानुएल रामोस-होर्ता और प्रधानमंत्री ज़ानाना गुस्माओ, देश की 14 नगरपालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल और पारंपरिक पोशाक में 14 लोगों के साथ टर्मिनल पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पारंपरिक पोषाक पहने दो लड़कियों ने संत पापा को पारंपरिक तिमोर का दुपट्टा भेंट किया, जिसे उन्होंने उनके गले में डाल दिया।

इसके बाद संत पापा फ्राँसिस हवाई अड्डे से पोपमोबाइल पर दिली के प्रेरितिक राजदूतावास के लिए प्रस्थान किये। जब वे प्रेरितिक राजदूतावास की ओर जा रहे थे, तो लोगों की भीड़ सड़कों पर खड़ी थी और उनका उत्साह के साथ स्वागत कर रही थी और वाटिकन के सफेद और पीले झंडे लहरा रही थी।

प्रेरितिक राजदूतावास में उन्होंने आधिकारिक स्वागत समारोह और तिमोर-लेस्ते के अधिकारियों के समक्ष अपने पहले आधिकारिक भाषण के लिए राष्ट्रपति भवन जाने से पहले थोड़ा आराम किया।

संत पापा फ्राँसिस तिमोर-लेस्ते की यात्रा करने वाले दूसरे परमाध्यक्ष हैं, इससे पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इंडोनेशियाई कब्जे के दौरान 12 अक्टूबर 1989 को वहां की यात्रा की थी और इस अर्ध-द्वीपीय एशियाई राष्ट्र को 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता मिलने के बाद से वे पहले परमाध्यक्ष हैं।

यात्रा का मुख्य विषय, "आपका विश्वास आपकी संस्कृति हो", तिमोर के लोगों के लिए काथलिक धर्म के निरंतर महत्व को रेखांकित करता है, जिन्हें इंडोनेशियाई शासन से स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के दौरान कलीसिया द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया गया था।

यात्रा का एक मुख्य आकर्षण 10 सितंबर को दिली में तासी टोलू एस्प्लेनेड में सामूहिक मिस्सा समारोह होगा, जिसमें पड़ोसी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 700,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।पवित्र मिस्सा समारोह से पहले वे दिली के महागिरजाघऱ में देश के धर्माधअयक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों, धर्मपहनों, सेमिनरियों और धर्मप्रचारकों से मुलाकात करेंगे।

11 सितम्बर तक चलने वाली अपनी गहन यात्रा के दौरान, वे विकलांग बच्चों से विशेष मुलाकात करेंगे, स्थानीय पुरोहितों को संबोधित करेंगे, अपने जेसुइट भाईयों से मिलेंगे तथा अंतिम दिन लगभग 4,000 तिमोर के युवाओं से मिलेंगे।

