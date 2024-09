संत पापा कलीसियाई अधिकारियों और धर्मप्रचारकों से : आप मसीह की खुशबू हैं

वाटिकन न्यूज

दिली, मंगलवार 10 सितंबर 2024 : भव्य महागिरजाघऱ में प्रवेश करने से पहले खचाखच भरी भीड़ ने रास्ते में और महागिरजाघऱ के परिसार में संत पापा फ्राँसिस का स्वागत किया। यह दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक और एक आधुनिक डिजाइन में बने इस महागिरजाघऱ का उद्घाटन 1988 में किया गया था। बच्चों द्वारा उन्हें फूल चढ़ाते हुए एक स्वागत नृत्य किया गया। हमेशा व्हीलचेयर पर रहते हुए, संत पापा धर्मबहनों को आशीर्वाद देने के लिए कई बार रुके और कुछ शब्दों का आदान-प्रदान करने के लिए रुके। वेदी पर चढ़ने से पहले विकलांग लोगों के एक समूह से मिले।

डिली में निष्कलंक गर्भाधान महागिरजाघऱ में सिस्टर रोसा, डॉन सांचो और धर्मप्रचारक फ्लोरेंटिनो ने संत पापा को देश की नाटकीय और दर्दनाक घटनाओं में विश्वास और भागीदारी के अपने अनुभव को साझा किया।

संत पापा फ्राँसिस ने पूर्वी तिमोर के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों, सेमिनरियों और धर्मप्रचारकों को संबोधित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत यह टिप्पणी करके की कि दुनिया में अपनी सीमांत स्थिति के बावजूद, तिमोर-लेस्ते सुसमाचार के लिए केंद्रीय है, जो अक्सर हाशिये पर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है।

“हम जानते हैं कि मसीह के हृदय में ‘अस्तित्व संबंधी परिधि’ ही केंद्र हैं,” उन्होंने तिमोर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष, मालियाना के धर्माध्यक्ष नॉरबर्टो डो अमरल की प्रारंभिक टिप्पणियों से संकेत लेते हुए कहा।

इसके बाद संत पापा ने उनके काम और चुनौतियों पर विचार किया, जैसा कि कुछ मिनट पहले एक धर्मबहन, एक पुरोहित और एक धर्मप्रचारक ने उन्हें बताया था, जिन्होंने अपनी गवाही साझा की थी। उन्होंने बेथनी की मरियम की कहानी सुनाकर ऐसा किया, जिसने संत योहन के सुसमाचार से लिए गए एक महंगे इत्र से येसु के पैरों का अभिषेक किया था।

संत पापा ने कहा कि यह कहानी हमें बताती है कि “मसीह और उनके सुसमाचार की सुगंध” “एक उपहार है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए और जिसे फैलाने के लिए हम बुलाये गये हैं।”

इस क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए चंदन के रूपक का उपयोग करते हुए, उन्होंने तिमोर के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों, सेमिनरियों और धर्मप्रचारकों से अपने विश्वास के सार की ओर लौटने का आग्रह किया, यह पहचानते हुए कि वे तिमोर-लेस्ते में "मसीह की खुशबू" हैं।

"बेथनी की मरियम की तरह ... हमें भी उस प्रेम को संजोना चाहिए जिससे प्रभु ने हमें अभिषेक किया है, ताकि यह फीका न पड़े और इसकी खुशबू न खो जाए।"

संत पापा ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि यह सुगंध उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि "मसीह के चरणों का अभिषेक करने, सुसमाचार की घोषणा करने और गरीबों की सेवा करने के लिए है," और उनसे "हमेशा छिपी रहने वाली" "गुनगुनी आध्यात्मिक सामान्यता" के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया।

उन्होंने ख्रीस्तीय सिद्धांत और विश्वास के ज्ञान में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनकी संस्कृति को "पुरानी और कभी-कभी अंधविश्वासी प्रथाओं और परंपराओं" से "शुद्ध" करने में मदद मिल सके जो ख्रीस्तीय शिक्षाओं के साथ संघर्ष कर सकती हैं।

दूसरी ओर, संत पापा ने उन्हें अपनी संस्कृति के कुछ “सुंदर” पहलुओं को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि पुनरुत्थान में विश्वास और मृतकों की आत्माओं के प्रति सम्मान।

“प्रत्येक संस्कृति और सामाजिक समूह को शुद्धिकरण और विकास की आवश्यकता है” (एवांजेली गाऊदियुम 69)

संत पाप ने कहा कि विश्वास को अपना व्यक्तिगत खजाना नहीं माना जा सकता है - "हमारे पास जो कुछ भी है वह एक उपहार है" - लेकिन इसे एक प्रेरक जोर के साथ जीना चाहिए जो हमें बाहर जाने की ओर प्रेरित करता है, जो आगे बढ़ता है, संक्रमित करता है, अन्यथा स्वयं को बंद कर देता है। पूरे घर को सुगंधित करने के लिए इत्र का जार तोड़ने वाली मरियम की छवि इसका एक नमूना है।

सुसमाचार प्रचार तब होता है जब हम उस फूलदान को "तोड़ने" का साहस रखते हैं जिसमें इत्र होता है, उस "खोल" को तोड़ते हैं जो अक्सर हमें अपने आप में बंद कर देता है और एक आलसी, आरामदायक धार्मिकता से बाहर निकलता है, जो केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए जीया जाता है।

संत पापा फ्राँसिस ने तिमोर-लेस्ते में कलीसिया के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उत्साह और साहस के साथ सुसमाचार की “सुगंध फैलाने” और एक गतिशील, मिशनरी भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने मरियम मगदलेना द्वारा येसु का अभिषेक करने के लिए अलबास्टर जार को तोड़ने की छवि और सिस्टर रोजा द्वारा अपनी गवाही में उल्लेखित “चलती-फिरती कलीसिया” की छवि का उपयोग किया। उन्होंने कहा, “सुसमाचार प्रचार तब होता है जब हमारे पास सुगंध वाले जार को ‘तोड़ने’ का साहस होता है, उस ‘खोल’ को तोड़ना जो अक्सर हमें “हमारी व्यक्तिगत जरूरतों” को पूरा करने के बंद कर देता है।”

इसलिए संत पापा ने देश में सुसमाचार प्रचार की दिशा में “एक नए प्रोत्साहन” की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि “एक लंबे ख्रीस्तीय इतिहास में निहित”, सुसमाचार की खुशबू युद्ध के वर्षों के बाद सुलह, शांति, करुणा और न्याय को भी बढ़ावा दे सके।

हिंसा और गरीबी से लड़ने के लिए एक नए प्रचार "प्रेरणा"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सुसमाचार की खुशबू करुणा की खुशबू है, "जो गरीबों को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में मदद करेगी", और इसे पूर्वी तिमोर के समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराइयों, जैसे हिंसा, शराबखोरी और महिलाओं के प्रति अनादर से निपटने के लिए फैलाया जाना चाहिए।

"येसु के सुसमाचार में एक नया समाज बनाने की शक्ति है।"

इस उद्देश्य के लिए, तिमोर-लेस्ते को "भावुक, तैयार और रचनात्मक" पुरोहितों, समर्पित लोगों और धर्मप्रचारकों की आवश्यकता है।

विशेष रूप से पुरोहितों का उल्लेख करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने उनसे विनम्र बने रहने और व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपनी भूमिका का लाभ न उठाने का आग्रह किया: उन्होंने कहा। "आपको हमेशा आशीर्वाद और सांत्वना देनी चाहिए; हमेशा करुणावान और ईश्वर की दया के प्रतीक बने रहना चाहिए।

संत पापा फ्राँसिस के अनुसार, कलीसिया में महिलाओं की उपस्थिति एक और जोर निर्णायक है, जो दर्शाता है कि उन्होंने अब तक महिलाओं की ओर से कितनी देखभाल देखी है। महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी की घटना का सामना करने पर आप धार्मिक महिलाएं जो संदेश लाती हैं, वह यह है कि महिलाएं कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि वे सबसे जरूरतमंदों की देखभाल करती हैं: वे उनकी देखभाल करती हैं, वे उनका साथ देती हैं... मैं सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंदों के लिए स्वागत योग्य उस खूबसूरत घर का दौरा करके आया हूँ। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, धर्मबहनों, आप परमेश्वर के लोगों की माता बनें; समुदायों को जन्म देने, माँ बनने का साहस रखें।”

संत पापा फ्राँसिस ने अपने संबोधन का समापन फादर सांचो के शब्दों के साथ किया, जिन्होंने अपनी गवाही में दर्शकों को याद दिलाया कि "ईश्वर जानते हैं कि उन लोगों की देखभाल कैसे करनी है जिन्हें उसने अपने मिशन पर बुलाया और भेजा है।"

