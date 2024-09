संत पापा शरणार्थियों के समूह से मिले और दिवंगत राजा बौडोइन को श्रद्धांजली दी

वाटिकन न्यूज

ब्रसेल्स, शनिवार 28 सितंबर 2024 : शनिवार की सुबह, जब संत पापा फ्राँसिस ब्रसेल्स के वोलुवे-सेंट-पियरे नगरपालिका में स्थित राजदूतावास से बाहर निकले और कोएल्केलबर्ग के पवित्र हृदय के महागिरजाघऱ में बेल्जियम के पुरोहितों धर्मबहनों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं से मिले। साथ ही उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों के एक समूह का संक्षिप्त अभिवादन किया।

इस समूह में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मार्गारिटिस शिनस, यूरोपीय लोकतंत्र और जनसांख्यिकी आयोग के उपाध्यक्ष दुब्रावका सुइका, यूरोपीय संघ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ऑक्साना डोमेंटी और यूरोप के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लुज शामिल थे। इसके बाद वे राजदूतावात के आसपास एकत्रित लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं का अभिवादन करने के लिए रुके।

कोएल्केलबर्ग के पवित्र हृदय महागिरजाघऱ की ओर जाने से पहले, संत पापा फ्राँसिस ने संत गिल्स के स्थानीय गिरजाघऱ में गरीब लोगों और शरणार्थियों के एक समूह के साथ नाश्ता करने के लिए कुछ समय निकाला।

टोगो के एक शरणार्थी, क्रिस ने लम्पेदूसा के इतालवी द्वीप तक पहुँचने के लिए भूमध्य सागर को पार करने के बारे में बताया और माता मरिया का एक गीत गाया, जिसे वह उस खतरनाक यात्रा के दौरान डर के अपने सबसे बुरे क्षणों में गाया करता था।

संत पापा का स्वागत ‘बिचे सेंट गिले’ की एक बोतल से किया गया, जो पल्ली द्वारा अपने धर्मार्थ कार्यों को निधि देने के लिए बनाई गई एक बियर है।

एक संक्षिप्त भाषण के बाद संत पापा ने उन्हें संत लॉरेंस की एक प्रतिमा भेंट की, जिस पर यह लिखा था: "मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कैसे प्यार यहाँ एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आपने बियर भी बनाई है! मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी होगी। मैं आपको आज दोपहर को बताऊँगा।"

धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बैठक के बाद, संत पापा फ्राँसिस ने बेल्जियम के राजा और रानी के साथ लाकेन माता मरियम गिरजाघऱ के नीचे शाही तहखाना का दौरा किया और राजा बौदौइन (1951-1993) की कब्र के सामने मौन प्रार्थना में कुछ समय बिताया।

