बेल्जियम में कलीसिया का अवलोकन

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 सितंबर 2024 (रेई) : ख्रीस्तीय धर्म पहली बार चौथी शताब्दी के दौरान आज के बेल्जियम क्षेत्र में आया था। इसके पहले निवासी धर्माध्यक्ष संत सेर्वासियस थे जिन्होंने 346 और 359 ई. के बीच टोंगेरेन के धर्मप्रांत का नेतृत्व किया था। इन शुरुआती वर्षों में ख्रीस्तीय धर्म गलो-रोमन शहरों में फैल गया और इस प्रकार इस क्षेत्र की कलीसिया संबंधी भूगोल को परिभाषित करना शुरू कर दिया, जिसमें टोंगेरेन-मास्ट्रिच-लीज का धर्मप्रांत शामिल था, जो पूर्व में जर्मनी के कोलोन के कलीसियाई प्रांत में शामिल था। केंद्र में कैम्ब्राई धर्मप्रांत और पश्चिम में टूरने धर्मप्रांत, दोनों ही फ्रांस के रिम्स के कलीसियाई प्रांत में शामिल थे।

ख्रीस्तीय धर्म ने 7वीं शताब्दी में स्कॉटिश, आयरिश और एंग्लो-सैक्सन मठवासियों के बदौलत अपनी पकड़ मजबूत की, जिनमें उट्रेच के संत विलिब्रोर्ड (658-739), "फ्रिसियों के प्रेरित" और बेनेलक्स देशों के संरक्षक संत शामिल थे।

मठवासियों ने कई मठ बनाए, जो जल्द ही महत्वपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक और मिशनरी केंद्र बन गया, जिसके आसपास कई बेल्जियम के शहर पनपे, जिनमें गेन्ट, मॉन्स, निवेलेस, मेचेलन, रोन्स, लेउज़े, एंडेन, संत ह्यूबर्ट, स्टेवेलोट, अमे, संत-ट्रोंड, संत-गिस्लेन, सोइग्नीस शामिल हैं। सन् 705 ई. में लीज में टोंगेरेन-मास्ट्रिच के धर्माध्यक्ष संत लैम्बर्ट की हत्या ने तत्कालीन छोटे से गांव को एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और एक बड़े शहर में बदल दिया, जहाँ बाद में धर्मप्रांत का स्थानान्तरण किया गया। वर्ष 1000 के बाद शहर ने और अधिक धार्मिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। इस अवधि में एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष देखा गया। समाज पर कलीसिया का प्रभाव बढ़ता गया, जैसा कि कई मठों की स्थापना और बोइलन के गॉडफ्रे के नेतृत्व में पहले धर्मयुद्ध के लिए महान कार्य से प्रमाणित होता है। लीज के दो धर्माध्यक्ष लोरेन के फ्रेडरिक (स्टीफन IX) और जेम्स पैंटालियन (अर्बन IV) संत पापा बने।

12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच यूरोप का शहरी विकास नए धार्मिक आदेशों (डोमिनिकन, फ्रांसिस्कन, ऑगस्टिनियन, कार्मेलाइट) के जन्म के साथ हुआ, जिन्होंने खुद को कई बेल्जियम शहरों के दिल में स्थापित किया। इसने नीदरलैंड से बेगुइनेज के प्रसार को भी देखा, जो अविवाहित या विधवा महिलाओं के अर्ध-मठवासी समुदाय थे जो गरीबों के लिए प्रार्थना और परोपकार के कार्यों के लिए समर्पित थे। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता के नए रूप विकसित हुए और सि. हेडेविज, टोंड्रेस के संत लुटगार्ड और पवित्र शरीर के पर्व के प्रवर्तक संत जुलियाना द्वारा इसे और आगे बढ़ाया गया, जिसे पहली बार 1246 में लीज में मनाया गया था। बेल्जियम की कलीसिया को "आधुनिक भक्ति" से नई प्रेरणा मिली, जो काथलिक आध्यात्मिक नवीनीकरण आंदोलन था। जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच नीदरलैंड से जर्मनी, फ़्लैंडर्स और इटली तक फैला गया।

लुभेन के काथलिक विश्वविद्यालय की स्थापना इसी अवधि में हुई थी। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 1425 में संत पापा मार्टिन पाँचवें ने ब्रैबेंट के ड्यूक जॉन चौथवें के कहने पर की थी, और यह 16वीं शताब्दी में काथलिक काउंटर-रिफॉर्मेशन के धार्मिक विचारों के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया।

प्रोतेस्टंट सुधार के विस्तार का मुकाबला करने के लिए, स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने उस क्षेत्र तत्कालीन स्पेनिश नीदरलैंड में कलीसिया को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और न्यायिक जाँच लागू किया। सन् 1679 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने संत पापा इनोसेंट ग्यारहवें से अनुरोध किया और यह प्रस्ताव प्राप्त किया कि इस क्षेत्र को संत जोसेफ को समर्पित किया जाए जो बेल्जियम के संरक्षक संत बन गए।

18वीं शताब्दी के अंत में अनेक कलीसियाई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया या नष्ट कर दिया गया, सबसे पहले हब्सबर्ग के सम्राट जोसेफ द्वितीय द्वारा, जो हब्सबर्ग साम्राज्य में काथलिक कलीसिया के अधिकार को कम करने के उद्देश्य से उनकी कलीसियाई नीति का हिस्सा था, और फिर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी।

सन् 1801 में, संत पापा और नेपोलियन तथा बुल्स "एक्लेसिया क्रिस्ती " और "कुई क्रिस्ती डोमिनी" के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षरित ने बेल्जियम को पुनर्गठित किया, जिसने बेल्जियम के स्वतंत्र साम्राज्य के भविष्य के कलीसियाई संगठन की रूपरेखा तैयार की।

1830 में बेल्जियम क्रांति के बाद प्राप्त इसकी स्वतंत्रता को मालिंस के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंजेलबर्ट स्टर्क्स के सहयोग से संत पापा द्वारा मान्यता दी गई, जिन्होंने संत पापा ग्रेगरी सोलहवें को इसके उदार संविधान को स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया।

सन् 1832 में संत पापा ने बेल्जियम को एक नया महानगरीय कलीसिया प्रांत बनाया। नए राजनीतिक संदर्भ में, फ्रांसीसी काथलिक पुरोहित और विचारक फेलिसिट रॉबर्ट डी ला मेनैस (1782-1854) से प्रेरित बेल्जियम के उदार काथलिक धर्म का उदय हुआ और सदी के अंत तक, कलीसिया और राज्य के बीच तनाव की एक संक्षिप्त अवधि (तथाकथित "स्कूल युद्ध" - "गुएरे स्कोलेयर") के बाद एक नई काथलिक पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी।



प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1920 और 1925 के बीच बेल्जियम ने ऐतिहासिक "मैलिन्स वार्तालाप" की मेजबानी की, जिसमें पहली बार काथलिक और अंग्लिकन विद्वानों को एक साथ लाया गया, ताकि उन महत्वपूर्ण मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा की जा सके, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में राजा हेनरी आठवें के विभाजन के बाद से दोनों कलीसियाओं को विभाजित किया है।

1930 के दशक में एक युवा काथलिक पुरोहित, फा. एदोवर्ड फ्रायड्यूर (1899-1971) ने वंचित बच्चों और युवाओं के लिए कई सामाजिक पहल शुरू करके बेल्जियम के सामाजिक काथलिक धर्म को गति दी, जिसमें स्टेशन डे प्लेन-एयर और लेस पेटिट्स रीन्स शामिल हैं। उन्होंने 1971 में अपनी अचानक मृत्यु तक गरीबी के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई जारी रखी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बेल्जियम के धर्माध्यक्षों ने देश में सहयोगवाद और नाजी समर्थक समूहों के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया।

बेल्जियम की कलीसिया ने द्वितीय वाटिकन महासभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सबसे प्रभावशाली प्रतिपादकों में से एक, कार्डिनल लियो जोज़ेफ़ सुएनेंस, मालिंस-ब्रुसेल्स के महाधर्माध्यक्ष कलीसिया में सुधार की वकालत करने वाली एक अग्रणी आवाज़ थे। एक प्रसिद्ध ईशशास्त्री जो लौवेन विश्वविद्यालय के रेक्टर भी रह चुके थे, उन्हें महासभा दस्तावेजों ‘लुमेन जेंसियुम’ और ‘गौडियुम एत स्पेस’ के पीछे एक निर्णायक शक्ति माना जाता है।

बेल्जियम का दौरा संत जॉन पॉल द्वितीय ने दो बार किया था: पहली बार 16 से 21 मई 1985 तक बेनेलक्स (11-21 मई) की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अवसर पर, दूसरी बार 3-4 जून 1995 को बेल्जियम के मिशनरी फा. दमियानो डी वेस्टर को संत घोषित करने के लिए, जिन्हें बाद में 2009 में संत पापा बेनेडिक्त सोलहवें ने संत घोषित किया।

अन्य पश्चिमी देशों की तरह, पिछले छह दशकों में बेल्जियम के समाज ने एक गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन को देखा है: एक ओर, यह एक बहु-जातीय और बहु-धार्मिक देश बन गया है। दूसरी ओर, यह अब एक धर्मनिरपेक्ष समाज है जिसमें कम अभ्यास करने वाले काथलिक हैं, व्यवसायों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, और अधिक लोग काथलिक नैतिक शिक्षाओं से असहमत हैं। यह गर्भपात (1990) के वैधीकरण और इच्छामृत्यु (2002 से कानूनी) और समलैंगिक विवाह (2003 से कानूनी) पर नए कानूनों द्वारा भी प्रमाणित होता है।

धर्माध्याक्षीय सम्मेलन ( सीईबी) द्वारा प्रकाशित बेल्जियम में कलीसिया पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 50% बेल्जियम के लोग काथलिक के रूप में पहचाने गये, जबकि 2018 में लगभग 53 प्रतिशत दर्ज किए गए थे। हालाँकि, आँकड़ा यह भी दर्शाता है कि धार्मिक अभ्यास और कलीसिया में उपस्थिति बहुत कम है। 2022 में, 8.9% बेल्जियम के लोगों ने घोषणा की कि वे नियमित रूप से पवित्र यूखारिस्त में भाग लेते हैं (1960 के दशक में लगभग 50% की तुलना में)। राजधानी ब्रुसेल्स में धार्मिक अभ्यास में गिरावट कम स्पष्ट है, इसका श्रेय मजबूत विदेशी उपस्थिति को जाता है।

साथ ही, हाल के वर्षों में बेल्जियम में कलीसिया ने काथलिकों द्वारा "बपतिस्मा से मुक्त" होने की मांग में वृद्धि दर्ज की है। बपतिस्मा, पहला परमप्रसाद और दृढ़करण, धार्मिक विवाह और अंतिम संस्कार में भागीदारी के लिए, COVID-19 महामारी के बाद गिरावट की प्रवृत्ति बंद हो गई। इसी तरह, तीर्थयात्राएँ फिर से शुरू हो गई हैं। 2022 में, देश के चार माता मरिया तीर्थस्थलों (शेरपेनहेवेल, ओस्टाकर, बैनक्स एट ब्यूरिंग) में कुल 1,270,000 आगंतुक आए।

कलीसिया में उपस्थिति में कमी के कारण कई काथलिक गिरजाघर बंद हो गए हैं या उन्हें बेच दिया गया है। 2018 और 2022 के बीच, 131 गिरजाघर बंद कर दिए गए, जबकि 2018 के बाद से 30 गिरजाघरों को अन्य ईसाई संप्रदायों (मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स) को सौंप दिया गया है।

चिंता का एक और कारण धर्मसमाजियों की उम्र बढ़ना है, जो कि बुलाहट में कम होने के कारण है। 2018 में, 278 फ्लेमिश-भाषी और 101 फ्रेंच-भाषी समुदायों में 70% से 80% के बीच की उम्र 70 वर्ष से अधिक थी।

दूसरी ओर, बेल्जियम की कलीसिया ने इन चुनौतीपूर्ण परिवर्तनों का सामना करने में एक निश्चित लचीलापन दिखाया है: इसने अपनी डिजिटल पेशकश को बढ़ाया है, विशेष रूप से महामारी के बाद से, जो सफल साबित हो रही है, कई स्वयंसेवक इसके परोपकार और प्रेरितिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं और 2021-2024 की धर्मसभा प्रक्रिया में विश्वासियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

बेल्जियम के समाज में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों ने देश में काथलिक कलीसिया के भीतर भी बदलाव लाए हैं: पिछले कुछ वर्षों में, आप्रवासन के परिणामस्वरूप अन्य भाषा समुदायों ने तीन फ्रेंच-भाषी, फ्लेमिश और जर्मन-भाषी समुदायों को जोड़ा है। 2021 में लगभग 150 विदेशी-भाषी काथलिक समुदाय (विशेष रूप से पोलिश, फिलिपिनो और यूक्रेनी) थे और लगभग पाँचवाँ हिस्सा पुरोहित, उपयाजक और पल्ली सहायक विदेश से आते हैं (ज्यादातर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, जो कि एक पूर्व बेल्जियम उपनिवेश था)।

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बेल्जियम काथलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता 1995 से ही चली आ रही है, जब धर्माध्यक्षों ने एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की थी, जिसे उन सभी मामलों को निपटाने का काम सौंपा गया था, जो अब कानून द्वारा सीमित होने के कारण सिविल अधिकारियों द्वारा अभियोजन योग्य नहीं रह गए थे, और ड्यूट्रॉक्स मामले पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद यह तीव्र हो गया, देश का कुख्यात बाल-यौन दुराचार, जिसे 1996 में छह लड़कियों और किशोरियों का अपहरण करने और बलात्कार करने तथा उनमें से चार की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

1997 में, मालीने-ब्रुसेल्स के तत्कालीन महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल गॉडफ्रेड डेनियल्स ने पीड़ितों के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की तथा 2000 में पुरोहितों द्वारा यौन शोषण की शिकायतों से निपटने के लिए एक अन्य आयोग की स्थापना की गई।

वांगेलुवे मामले के बाद, जिसमें ब्रुगेस के धर्माध्यक्ष ने एक दर्जन से अधिक वर्षों तक अपने युवा भतीजे के साथ दुर्व्यवहार करने की बात स्वीकार करने के बाद 2010 में इस्तीफा दे दिया था, धर्माध्यक्षों ने कलीसिया में दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई को और अधिक निर्णायक गति दी। इस घटना के उजागर होने के बाद, धर्माध्यक्षों ने एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि देश में कलीसिया के नेताओं ने इस समस्या का समुचित समाधान नहीं किया है, इसके गंभीर परिणामों को स्वीकार किया, पीड़ितों से क्षमा मांगी तथा "सत्य और न्याय की संस्कृति" की वकालत की। वांगेलुवे मामले के बाद धर्माध्यक्षों ने पुरोहिताई के लिए उम्मीदवारों के चयन में अधिक कठोर मानदंडों तथा सत्ता के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए कड़े उपायों की घोषणा की।

2016 में, धर्माध्यक्षों ने कलीसिया के श्रवण केंद्रों में 2012-2015 के बीच एकत्रित पीड़ितों की गवाही के आधार पर बेल्जियम की कलीसिया में यौन शोषण के मामलों पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। 80 प्रतिशत शिकायतें ऐसे मामलों से संबंधित थीं जो 30 साल से भी पहले हुए थे। 71 प्रतिशत पीड़ित पुरुष थे, और दुर्व्यवहार करने वाले व्यावहारिक रूप से हमेशा (95 प्रतिशत मामलों में) पुरुष थे। उस अवसर पर धर्माध्यक्षों ने पीड़ितों का समर्थन करने और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई।

दिसंबर 2023 में बेल्जियम की कलीसिया एक बार फिर सार्वजनिक जांच के दायरे में आया, जब फ्लेमिश अख़बार हेट लास्ट न्यूज़ द्वारा "किंडरन वैन डे केर्क" ("कलीसिया के बच्चे") शीर्षक से एक पॉडकास्ट का प्रसारण किया गया, जिसमें उन माताओं और उनके बच्चों के साक्षात्कार थे जिन्हें कैथोलिक संस्थानों ने बड़ी रकम के बदले गोद लेने के लिए छोड़ दिया था। पुनः धर्माध्यक्षों ने, जिन्होंने 2015 में संसद में माफी मांगी थी, पीड़ितों के दर्द और आघात के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, तथा इसमें शामिल महिलाओं द्वारा बताई गई स्थितियों की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया।

