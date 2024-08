1 सितम्बर : सृष्टि की रचना करने के ईश्वर के निर्णय का उत्सव

वाटिकन न्यूज

ओसेरवातोरे रोमानो में प्रकाशित लेख में धर्माध्यक्ष ऑल्विन डी सिल्वा ने कहा, “यह हमारे विश्वास की आधारशिला है। वास्तव में, धर्मग्रंथ सृष्टि के महान रहस्य से शुरू होता है। सृष्टिकर्ता ने जीवन को "निराकार शून्य" से आकार दिया, एक महान शून्य जिसमें प्रकाश या जीवन नहीं था (उत्पत्ति 1:2)। उस अंधकार के बीच एक चिंगारी जलाने का सृष्टिकर्ता का निर्णय हमारी समझ से परे है। हमारे आस-पास की हर चीज, किसी प्रियजन के हाथ से लेकर खेत में लगे फूलों तक, सृष्टि के इस प्रेमपूर्ण कार्य से प्रवाहित होती है। जैसा कि पोप फ्रांसिस हमें बताते हैं, "संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड ईश्वर के प्रेम की बात करता है।" (लौदातो सी 84)।

लेकिन सृष्टि को अपने हाल पर नहीं छोड़ा गया। हम मानव जिन्हें ईश्वर की छवि में बनाया गया है, इसके रखवाले नियुक्त किया गया है। हम संरक्षक हैं, जिन्हें वाटिका में “खेती करने और उसकी देखभाल” करने का निर्देश दिया गया है (उत्पत्ति 2:15)। जैसा कि पोप बेनेडिक्ट 16वें ने हमें याद दिलाया है, “पृथ्वी वास्तव में सृष्टिकर्ता का एक अनमोल उपहार है, जिसने इसके आंतरिक क्रम को डिजाइन करते हुए, हमें दिशाएँ दी हैं जो हमें उसकी रचना के संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन करती हैं।”

बिशप ऑल्विन डिसिल्वा ने कहा, सृष्टि के लिए प्रार्थना का विश्व दिवस मनाते समय, हम खुद से पूछते हैं: क्या हमने अपने निर्माता द्वारा दी गई भूमिका को पूरा किया है? इसका उत्तर स्पष्ट और दुखद है: जी नहीं। मेरा अपना गृहनगर मुंबई ईश्वर की सृष्टि के उपहार की देखभाल करने में विफल रहने के परिणामों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुंबई लगभग 21 मिलियन लोगों की एक मेगासिटी है, जो पहाड़ों और समुद्र के बीच बसी हुई है। यह स्वाभाविक रूप से मानसून, चक्रवात और अत्यधिक गर्मी का सामना करती है। अतीत में, मुंबई के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया। हालाँकि यह मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बारिश और तूफान के लिए तैयार रहना और गर्मी से राहत पाना सीख लिया। लेकिन पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, और नीति निर्माता इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अतीत के कठिन सबक अब मुंबई के लोगों के काम नहीं आते।

इसके बजाय, अब अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में, मुंबई मेट्रो क्षेत्र में कई दिनों तक 39 से 43 डिग्री तक की गर्मी दर्ज की गई। शाम और रात के समय भी अब कम राहत मिलती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से कठिन है, जिनके पास ठंडक की सुविधा नहीं है।

मेगा-मानसून और पहाड़ों पर अनौपचारिक बस्तियों की अनियंत्रित वृद्धि घातक भूस्खलन का कारण बन रही है। इसी समय, समुद्र से तूफान आते हैं, और मैंग्रोव के गायब होने से, जो तूफानों की शक्ति को धीमा और कुंद कर देते थे, तट के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अपने घर खोने का खतरा है।



मैंने मुंबई की दो झुग्गियों, जेरीमेरी और धारावी में 21 साल तक काम किया है। मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि गरीब लोग इन समस्याओं को कहीं अधिक गहराई से महसूस करते हैं। इन इलाकों में रहनेवाले परिवार पहले से ही शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अच्छे रोजगार तक पहुँच की कमी का सामना कर रहे हैं। जब मौसम खतरनाक रूप से गर्म होता है, तो वे काम से घर नहीं जा पाते हैं या जब तूफ़ान और भूस्खलन का खतरा होता है, तो वे घर नहीं बदल पाते हैं।

इन परिवारों को अन्य सभी चीजों के अलावा जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए मजबूर करना सबसे बड़े स्तर की नैतिक विफलता है। वैज्ञानिक समुदाय हमें याद दिलाता रहता है कि मानवता के कार्यों ने हमारे जलवायु में परिवर्तन को प्रेरित किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे निर्माता चाहते थे कि हम वाटिका के रखवाले के रूप में यही करें।

वार्षिक उत्सव एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। यह हमारे लिए सृजन करने के ईश्वर के प्रेमपूर्ण निर्णय पर चिंतन करने और सृष्टि के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को फिर से समझने का अवसर है।

प्रार्थना का यह दिन महीने भर चलने वाले सृजन के मौसम की शुरुआत करता है। 1 सितंबर और पूरे मौसम में, आइए हम सृष्टिकर्ता की स्तुति करें और सृष्टि के पवित्र उपहार की देखभाल के लिए मिलकर काम करें।



