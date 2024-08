प्रोफेसर बेकाली : पवित्र हृदय यूनिर्सिटी का उद्देश्य समग्र शिक्षा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 13 अगस्त 2024 (रेई) : काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट की रेक्टर एलेना बेकाली ने सोमवार को पोप फ्राँसिस के साथ अपनी मुलाकात को "बहुत सौहार्दपूर्ण और आशाजनक" बताया।

निदेशक मंडल द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किये जाने के बाद, वे 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल रही हैं, जिसके साथ वे विश्वविद्यालय के इतिहास में इस पद पर आसीन होनेवाली पहली महिला बन गई हैं।



मिलान से अर्थशास्त्र और वाणिज्य में स्नातक, 51 वर्षीय, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा विज्ञान संकाय में अर्थशास्त्र की स्थायी प्रोफेसर हैं, जहाँ उन्होंने 2014 से डीन के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि मुलाकात के दौरान, पोप फ्राँसिस ने "युवाओं को मन, दिल और हाथों से शिक्षित होने" की आवश्यकता पर जोर दिया और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, साथ ही एक अनुस्मारक भी जोड़ा कि "कभी भी [अपना] हास्य बोध न खोएँ।"



उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान जिन विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, उनमें शैक्षिक आपात स्थिति का मुद्दा भी शामिल था। प्रोफेसर बेकाली ने विश्वविद्यालय को लगातार समर्थन देने के लिए पोप के प्रति आभार व्यक्त किया और साथ ही उन कई परियोजनाओं की रूपरेखा भी बताई, जिन्हें काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट अपने पांच परिसरों मिलान, ब्रेशिया, पियाचेंत्सा, क्रेमोना और रोम में आगे बढ़ाना चाहता है।

प्रश्न: आज के बहुसांस्कृतिक समाज में, जहाँ मूल्यों का संकट है और जहाँ तकनीकी विकास नए अवसर प्रदान करता है, साथ ही नैतिक प्रश्न भी उठाता है, काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट क्या योगदान देना चाहता है?

प्रो. बेकाली: काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट का लक्ष्य, सबसे पहले और सबसे बढ़कर, विभिन्न संस्कृतियों और विषयों के बीच मुलाकात और संवाद का स्थान बनना है। इसलिए, संवाद, खुलेपन और अंतःविषयता को बढ़ावा देना उन मुख्य विशेषताओं में से एक है जो आज काथलिक विश्वविद्यालय के कार्य और मिशन को परिभाषित करती हैं।



दूसरा पहलू है कि हमारे विश्वविद्यालय को बनानेवाले बारह संकायों द्वारा पेश किए जाने वाले विषयों में सख्ती और गुणवत्ता के साथ समग्र शिक्षा प्रदान करना, साथ ही छात्रों को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने का अवसर देना।

समग्र शिक्षा को चाहिए कि वह आध्यात्मिक सहित किसी भी आयाम को नजरअंदाज न करे, जिसे हम, एक काथलिक विश्वविद्यालय के रूप में, बढ़ावा देने के लिए बुलाए जाते हैं। मेरा मानना ​​है कि यह संवाद और समग्र शिक्षा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वे खुलापन और दृढ़ता प्रदान करते हैं जो स्नातकों को विश्वविद्यालय में अनुभव किए गए मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लाने की अनुमति देगा।



प्रश्न: स्कूलों, परिवारों और समाज से जुड़ी मौजूदा शैक्षणिक आपात स्थिति के मद्देनजर, विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता क्या है?

प्रो. बेकाली : विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता मजबूत और दोहरी है। एक ओर, हम उन युवाओं का स्वागत करके योगदान दे सकते हैं जो वर्तमान में आर्थिक कारणों से विश्वविद्यालय के रास्ते से दूर हैं।

यह खुलापन छात्रवृत्ति के माध्यम से व्यक्त किया जाता है ताकि उन लोगों तक पहुँचा जा सके जो वर्तमान में हाशिये पर हैं। उदाहरण के लिए, मैं इटली में विदेशी माता-पिता के बच्चों के बारे में सोचता हूँ जिनके पास उच्च शिक्षा तक पहुँचने के साधन नहीं हो सकते हैं, और जिन्हें हम वित्तीय कार्यक्रमों सहित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ समर्थन देना चाहेंगे।

दूसरा योगदान जो विश्वविद्यालय दे सकता है वह है शिक्षकों और स्कूल क्षेत्र के पेशेवरों को शैक्षिक प्रणाली से इस अपवर्जन का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करना। यह एक मौलिक योगदान है क्योंकि हमारे पास विभिन्न विषयों-मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान और काथलिक विश्वविद्यालय में विकसित सभी मानवतावादी ज्ञान उपकरण हैं जो इन समस्याओं के लिए सबसे मजबूत मारक के रूप में काम कर सकते हैं।

प्रश्न: कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं बच सकता; हम केवल एक साथ ही बच सकते हैं, पोप फ्राँसिस ने अपने विश्वपत्र फ्रेटेली टुट्टी में लिखा है, जहाँ उन्होंने देशों के बीच आपसी मदद की आवश्यकता पर जोर दिया है और मुठभेड़ की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। आप अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ चलाते हैं और ग्रह के सबसे गरीब क्षेत्रों, विशेष रूप से भूमध्यसागरीय क्षेत्र और अफ्रीका में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप किन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं?

प्रो. बेकाली : काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट को दुनिया के लिए खुला विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय के इस अंतर्राष्ट्रीयकरण की व्याख्या करने के कई तरीके हैं।



एक तरीका यह है कि हम विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौतों और साझेदारी के लिए खुद को खोलें, ताकि हमारे छात्र विदेशी संस्थानों से दोहरी डिग्री प्राप्त कर सकें और हमारे परिसरों में अन्य देशों के छात्रों का भी स्वागत कर सकें।

दूसरा, जो मुझे विशेष रूप से प्रिय है, वह है दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका के लिए खुद को खोलने का विचार। हम काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट के लिए एक अफ्रीका योजना पर विचार कर रहे हैं।



हम पहले से ही अफ्रीकी देशों के साथ स्वास्थ्य और आर्थिक शिक्षा क्षेत्रों में कई पहल कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि इन देशों में विकास में योगदान देने के लिए इन पहलों के बीच तालमेल बनाना महत्वपूर्ण है।



हम अधिक प्रभाव डाल सकते हैं यदि हम जो ज्ञान विकसित करते हैं वह व्यापक हो और इन क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए एकीकृत हो। आज, प्रौद्योगिकी की बदौलत दूरस्थ शिक्षा आसान हो गई है।

यह मेरे अधिदेश के लक्ष्यों में से एक है, क्योंकि विभिन्न विषयों को एक साथ लाकर, हम इन गरीब क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है।



