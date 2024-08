संत पापाः"युवाओं को हमारी ज़रूरत नहीं है, उन्हें ईश्वर की ज़रूरत है

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार, 26 अगस्त 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार 26 अगस्त को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में संत जोसेफ ओब्लेट्स धर्मसंघ की अठारहवीं महासभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की।

1878 में संत जोसेफ़ मारेलो द्वारा स्थापित धर्मसंघियों को संबोधित करते हुए, संत पापा ने याद दिलाया, "जैसा कि आप जानते हैं, मेरे परिवार की जड़ें भी एस्टी में हैं।" उन्होंने याद दिलाया, "हम पीएमोंतें की उस भूमि में समान मूल साझा करते हैं, जिसने आपके संस्थापक, संत जोसेफ़ मारेलो को जन्म दिया।"

अपने धर्मसभा के विषय के वाक्यांश को याद करते हुए: "मैं आपको अपने भीतर मौजूद ईश्वर के उपहार को फिर से जगाने की याद दिलाता हूँ" (2 टिम 1:6), संत पापा ने कहा, "ये शब्द काफी मांग करने वाले हैं।"

उन्होंने विचार किया कि इनमें आप "स्वयं को एक उपहार के लाभार्थी के रूप में पहचानते हैं," अर्थात् "अपने संस्थापक की पवित्रता," और "इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं, ताकि प्राप्त प्रतिभाओं को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें आज दूसरों की सेवा में लगाकर फलदायी बनाया जा सके।"

संत पापा ने कहा कि कृतज्ञता और जिम्मेदारी के ये दो दृष्टिकोण, संत जोसेफ, "पवित्र परिवार के संरक्षक" के व्यक्तित्व में अच्छी तरह से परिलक्षित होते हैं। "वे आपके धर्मसंघ के आदर्श, प्रेरणा देने वाले और मध्यस्थ हैं।"

प्रिय संत जोसेफ पर विचार करते हुए, संत पापा ने उन्हें याद दिलाया कि वे स्वयं अपने कमरे में 'सोते हुए संत जोसेफ' की मूर्ति रखते हैं।

"मरियम के जीवनसाथी के बारे में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने घर और जीवन में जिस उदार विश्वास के साथ स्वागत किया, वह एक ऐसा ईश्वर था, जो सभी अपेक्षाओं के विपरीत, एक नाजुक लड़की के बेटे के रूप में उनके दरवाजे पर खुद को प्रस्तुत किया, जिसमें दावा करने की कोई संभावना नहीं थी।"

इसे ध्यान में रखते हुए, संत पापा ने उनमें से प्रत्येक से आग्रह किया कि वे अपने विश्वास के जीवन और अपने धार्मिक समर्पण को "येसु के साथ एक दैनिक 'अस्तित्व' में निहित करें।"

संत पापा ने कहा कि "मुख्य रूप से संत जोसेफ़ ने अपने घर में ईश्वर के पुत्र को मनुष्य बनाने के विशाल उपहार का जवाब कैसे दिया: उनके साथ रहकर, उनकी बात सुनकर, उनसे बात करके और उनके साथ दैनिक जीवन साझा करके।"

संत पापा फ्राँसिस ने माना कि हममें से प्रत्येक, अपनी कमज़ोरियों के साथ, हमें सहारा देने वाले प्रभु के बिना खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए, उन्होंने हमेशा प्रार्थनामय जीवन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कारों में भागीदारी के माध्यम से, ईश्वर के वचन को सुनने और उस पर ध्यान लगाने के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से एवं समुदाय में पवित्र संस्कार की आराधना के माध्यम से।

जब उन्होंने अपने सामने के लोगों से अपने पापों पर चिंतन करने का आह्वान किया, तो संत पापा ने सुझाव दिया कि हम सभी को प्रभु के इतने करीब रहने की ज़रूरत है, कि जब हम पाप में फंसने लगें, तो हम उनसे चिपके रह सकें और बच सकें।

संत पापा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, आपकी प्रार्थनाशीलता और ईश्वर के प्रति निकटता "आपके प्रेरितिक कार्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, विशेषकर उस मिशन पर जो आपको 'युवाओं के प्रेरित' के रूप में चित्रित करता है।"

"युवा लोगों को हमारी आवश्यकता नहीं है; उन्हें ईश्वर की आवश्यकता है!" संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "जितना अधिक हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, उतना ही अधिक हम उन्हें प्रभु से मिलने में मदद कर सकते हैं।" संत पापा ने याद दिलाया कि युवाओं में अच्छाई की अपार क्षमता है, और "यदि उन्हें बुद्धिमान, धैर्यवान और उदार मार्गदर्शकों का समर्थन और साथ मिले तो वे खिलने और फल देने के लिए तैयार हैं।"

इसलिए, संत जोसेफ के ओब्लेट्स को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे अपने समुदायों और धार्मिक घरों को "ऐसे स्थान बनाएं जहां कोई ईश्वर और भाइयों के साथ परिचितता की गर्माहट महसूस कर सके और साझा कर सके।"

हालांकि यह "एक महान कार्य है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है", उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हमारे समय में यह "अपरिहार्य है।" संत पापा फ्राँसिस ने कलीसिया और समाज के प्रति उनकी सेवा और उदारता के लिए संत जोसेफ के ओब्लेट्स धर्मसंघियों को धन्यवाद देते हुए अपना संदेश समाप्त किया।

