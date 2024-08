संत पापा ने कलीसिया के जीवन में पूजन-विधि प्रार्थना की महत्ता पर विचार किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 27 अगस्त 2024 : वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी इटली में आयोजित 74वें राष्ट्रीय पूजन-विधि सप्ताह के लिए दिए गए अपने संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर विचार किया कि पूजन-धर्मविधि एक साझा अनुभव है जो व्यक्तिवाद से परे है।

धर्मशिक्षा का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि पूजन-विधि प्रार्थना "पवित्र आत्मा में पिता को संबोधित मसीह की प्रार्थना में भागीदारी है।"

उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के विपरीत, जो व्यक्तिगत जरूरतों पर केंद्रित हो सकती हैं, पूजन-विधि प्रार्थना विश्वासियों को एक शरीर के रूप में एकजुट करती है, जिससे उन्हें कलीसिया की सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि एकता का यह अनुभव ख्रीस्तीय जीवन की आधारशिला है, क्योंकि यह समय और स्थानों के पार विश्वासियों को एक साथ लाता है।

सप्ताह की चर्चाओं का केंद्र धार्मिक अनुष्ठान मनाने की कला की अवधारणा है। संत पापा कहते हैं कि इसमें न केवल अनुष्ठानों का औपचारिक पालन शामिल है, बल्कि श्रद्धा और भागीदारी का एक दृष्टिकोण भी शामिल है जो समुदाय को मसीह के साथ गहरे संवाद में लाता है।

उन्होंने बताया कि कैसे प्रभावी धार्मिक अनुष्ठान सुनिश्चित करता है कि अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्त की गई कृपा भाग लेने वाले सभी लोगों के जीवन को छूती है। यह आह्वान कलीसिया के सभी बपतिस्मा प्राप्त सदस्यों तक फैला हुआ है, जिन्हें अपने व्यक्तिवाद को अलग रखने और प्रार्थना करने वाली कलीसिया की साझा पहचान को अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

संत पापा फ्राँसिस द्वारा जोर दिए गए प्रमुख पहलुओं में से एक धार्मिक अनुष्ठान में पवित्र संगीत की भूमिका है। उन्होंने कहा कि संगीत महज सजावट नहीं है, बल्कि यह उत्सव का अभिन्न अंग है और विश्वास के रहस्य को व्यक्त करने में एक अनूठी भूमिका निभाता है।

संत पापा पॉल षष्टम का हवाला देते हुए, जिन्होंने टिप्पणी की, कि जब विश्वासी गाते हैं, तो वे कलीसिया से जुड़े रहते हैं और अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। संत पापा ने कहा कि यह गायन के सामुदायिक और आध्यात्मिक आयामों को उजागर करता है, जहां आवाज़ों का मिश्रण विश्वासियों की एकता और ईश्वर की ओर उनकी साझा यात्रा का प्रतीक है।

अक्सर निरंतर शोर और गतिविधि से भरी दुनिया में, संत पापा का संदेश पूजन-विधि के भीतर मौन के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि मौन अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक सार्थक स्थान है, जहां ईशभक्त ईश्वर को सुन सकते हैं, चिंतनशील हृदय विकसित कर सकते हैं और खुद को पवित्र आत्मा द्वारा रूपांतरित होने दे सकते हैं। यह "पवित्र मौन" पूजन-विधि का एक प्रमुख घटक है, जो विश्वासियों को ईश्वर और एक-दूसरे के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाता है।

संत पापा ने इस वर्ष के पूजन-धर्मविधि सप्ताह के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डाला: पूजन-धर्मविधि प्रेरिताई पर ध्यान केंद्रित करना।

संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रेरिताई केवल कार्यात्मक भूमिकाएँ नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को दिए गए विविध उपहारों की अभिव्यक्तियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि इस विविधता में कलीसिया की एकता व्यक्त होती है, जो कलीसिया के मिशन में सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। संत पापा ने निरंतर प्रशिक्षण का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रेरिताई का प्रयोग विनम्रता और सेवा की भावना के साथ किया जाए और व्यक्तिवाद या नायकत्व की ओर किसी भी प्रवृत्ति से बचा जाए।

