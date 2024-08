संत पापा ने मानवतावादियों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 20 अगस्त 2024 : जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस (डब्ल्यूएचडी) मनाता है, संत पापा फ्राँसिस ने सभी को मानवतावादी कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया, "विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो युद्ध और आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करते हुए मर गए या घायल हो गए।"

संयुक्त राष्ट्र का मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2008 से हर साल वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सभी स्वयंसेवकों को श्रद्धांजलि दी जा सके और उन लोगों को याद किया जा सके जो मानवीय कारणों और जरूरतों के लिए काम करते हुए मारे गए या घायल हुए।

सोमवार को संत पापा फ्राँसिस ने एक्स पर एक पोस्ट में टिप्पणी की कि: "मानवतावादी यह दिखाते हैं कि हम दूसरों की देखभाल करके 'फ्रातेली तुत्ती' (सबके भाई-बहन) हो सकते हैं।"

दुनिया के कई हिस्सों में सशस्त्र संघर्षों में वृद्धि के साथ, मानवीय कार्यकर्ताओं की मृत्यु दर भी नाटकीय रूप से बढ़ रही है।

2024 मानवतावादियों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे घातक वर्ष होने की संभावना है, विशेष रूप से अपने ही देशों में रहने वालों के लिए। इस वर्ष 192 मानवीय कार्यकर्ता पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें से 119 स्थानीय कर्मचारी थे।

काथलिक कलीसिया की धर्मार्थ शाखा अतरराष्ट्रीय कारितास के अनुसार, यह नाटकीय वृद्धि मुख्य रूप से 7 अक्टूबर को इजरायल की दक्षिणी सीमा पर हमास के उत्पात के बाद गाजा में कम से कम 274 मानवतावादी मारे गए हैं।

पिछले 10 महीनों में अकेले गाजा पट्टी में मारे गए मानवतावादियों की संख्या 2021 और 2022 के बीच दो वर्षों में दुनिया भर में मानवतावादी कार्यकर्ताओं की कुल मौतों से अधिक है।

कारितास ने अमेरिका और यूरोपीय संघ से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) को बनाए रखने का आग्रह किया। काथलिक धर्मार्थ नेटवर्क ने यूरोपीय संघ के विशेष सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे "सिद्धांतवादी मानवीय कार्यकर्ताओं के रूप में अपने मूल्यों पर खरे उतरें और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में शामिल होने से बचें" और इसका उल्लंघन करने वालों को सैन्य सहायता से वंचित करें।

बयान में कहा गया है, "इस विनिवेश के बिना, मानवीय कूटनीति को उन राज्यों द्वारा कमजोर किया जाना जारी रहेगा जो एक तरफ आईएचएल के उल्लंघन की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ इन आईएचएल उल्लंघनों को अंजाम देने वाले पक्षों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।"

कारितास ने आगे याद दिलाया कि राष्ट्रीय मानवीय कर्मचारी ही हैं जो बड़ी जोखिमों का सामना करते हैं। 2024 मानवीय परिणाम और वैश्विक अंतर-एजेंसी सुरक्षा फोरम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों द्वारा अनुभव की गई हताहतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

