संत पापा ने चीनी लोगों को आशा का संदेश दिया

वाटिकन सिटी, शनिवार, 10 अगस्त 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस के चीन में येसु समाज के प्रेस कार्यालय के निदेशक फादर पेद्रो चिया को दिए गए साक्षात्कार का सार "आशा का संदेश" और पूरे चीनी लोगों के लिए आशीर्वाद है। आध्यात्मिक बातों को केंद्र में रखे गये साक्षात्कार में पोप की व्यक्तिगत यादें और कलीसिया के भविष्य पर उनके विचार शामिल हैं।

पोप ने चीन, खासकर, सोंगजियांग जिला स्थित शेशान के तीर्थस्थल, जो ख्रीस्तियों की सहायिका, धन्य कुँवारी मरियम को समर्पित है, की यात्रा करने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि एशियाई देश में वे स्थानीय धर्माध्यक्षों और "ईश प्रजा से मिलना चाहेंगे जो अत्यन्त निष्ठावान हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह एक निष्ठावान प्रजा है।" "यह कई चीजों से गुजरी और वफादार बनी हुई है।"

युवा चीनी काथलिकों के लिए, विशेष रूप से, पोप आशा की अवधारणा पर जोर देते हैं, वे कहते हैं, "मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आशा का संदेश देना तर्कसंगत है जो आशा के स्वामी हैं" और "प्रतीक्षा में धैर्य रखते हैं।" जो "एक सुंदर बात है।" फ्राँसिस कहते हैं कि चीन के लोग "एक महान लोग" हैं जिन्हें "अपनी विरासत को बर्बाद नहीं करना चाहिए", इसके विपरीत, "उन्हें धैर्यपूर्वक अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए।"

साक्षात्कार के दौरान, पोप ने अपने परमाध्यक्षीय कार्य के बारे में भी बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह कार्य धर्माध्यक्षों और अन्य सभी के साथ सहयोग, सुनने और परामर्श से संभव होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि "आलोचना हमेशा मदद करती है, भले ही यह रचनात्मक न हो", क्योंकि "यह हमेशा उपयोगी होती है, यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं।"

और "प्रतिरोध के पीछे, कभी-कभी अच्छी आलोचना हो सकती है।" कभी-कभी आपको "प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी दर्द भी सहना पड़ता है," उदाहरण के लिए कलीसिया के खिलाफ प्रतिरोध, जैसा कि इस समय "छोटे समूहों" में हो रहा है।" हालांकि, पोप ने दोहराया, "कठिनाई या निराशा के क्षण हमेशा प्रभु की सांत्वना से हल हो जाते हैं।" युद्ध और अन्य चुनौतियाँ जहाँ तक पेत्रुस के सिंहासन पर अब तक उनके द्वारा सामना की गई कई "चुनौतियों" का सवाल है, पोप विशेष रूप से महामारी की "बड़ी चुनौती" के साथ-साथ युद्ध की "वर्तमान चुनौती" को याद करते हैं, खासकर, यूक्रेन, म्यांमार और मध्य पूर्व में। वे कहते हैं, "मैं हमेशा बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ", "और जब वह काम नहीं करता है, तो धीरज से और विनोदी भाव के साथ, संत थॉमस मोर की शिक्षाओं का पालन करता हूँ।”

व्यक्तिगत स्तर पर, संत पापा एक येसु समाजी के रूप में अपने धर्मसमाजी जीवन में कुछ संकटों को याद करते हैं। वे कहते हैं, “ये स्वभाविक हैं अन्यथा मैं मानव नहीं होता। लेकिन संकटों का सामना दो प्रकार से किया जा सकता है : उनपर काम करने और “एक उलझन की तरह” उनका सामना करने, जिसमें व्यक्ति “शीर्ष से” उभरता है; और फिर “कोई भी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं निकलता, बल्कि मदद के साथ, निकलता है, क्योंकि “खुद को मदद की अनुमति देना बहुत महत्वपूर्ण है।” फ्राँसिस आगे कहते हैं कि वे प्रभु से “क्षमा करने की कृपा, के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मेरे साथ धैर्य रखें।”

पोप ने येसु समाजियों की चार "सार्वभौमिक प्रेरितिक प्राथमिकताओं" पर भी चिंतन किया, जिन्हें 2019 में अगले दस वर्षों के लिए धर्मसमाज की प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया है: आध्यात्मिक साधना और आत्मजाँच को बढ़ावा देना, गरीबों और बहिष्कृत लोगों के साथ चलना, युवाओं को आशा का भविष्य बनाने में साथ देना और हमारे आमघर की देखभाल करना। उन्होंने कहा, ये चार "एकीकृत" सिद्धांत हैं जिन्हें "अलग नहीं किया जा सकता।" उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि साथ देना, आत्मजाँच और मिशनरी कार्य येसु समाज की आधारशिला हैं।

कलीसिया के भविष्य को देखते हुए, पोप याद दिलाते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार, यह "और भी छोटा" होगा और इसे "याजकवाद एवं आध्यात्मिक सांसारिकता के प्रकोप में न पड़ने के लिए सावधान रहना चाहिए।" उन्होंने दिवंगत कार्डिनल हेनरी दी लुबैक का हवाला देते हुए कहा कि यह "कलीसिया को प्रभावित करनेवाली सबसे बुरी बुराई है, यहाँ तक कि अनैतिक पोप के समय से भी बदतर।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस, पेत्रुस के सिंहासन पर भावी उत्तराधिकारी के लिए, प्रार्थना के महत्व पर जोर देते हैं क्योंकि "प्रभु प्रार्थना में बोलते हैं।"



