संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन में मलावी के राष्ट्रपति का स्वागत किया

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 अगस्त 2024 (रेई) : सोमवार,19 अगस्त 2024 को, प्रेरितिक भवन में संत पापा फ्राँसिस ने मलावी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. लाजरुस मैकार्थी चकवेरा से मुलाकात की। मलावी गणराज्य के राष्ट्रपति ने बाद में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन से मुलाकात की, जिनके साथ राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर भी थे।

राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान, परमधर्मपीठ और मलावी के बीच अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला गया और देश की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कुछ पहलुओं पर चर्चा की गई, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में काथलिक कलीसिया के साथ सहयोग पर चर्चा की गई।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के साथ बातचीत जारी रही, जिसमें लोगों के बीच संवाद और सामंजस्य को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया।

परंपरा को ध्यान में रखते हुए, संत पापा और मलावी के राष्ट्रपति ने मुलाकात के दौरान उपहारों का आदान-प्रदान किया।

संत पापा फ्राँसिस ने राष्ट्रपति चकवेरा को एक कांस्य प्रतिमा भेंट की, जिसमें दो हाथ मिलाते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें एक महिला एक बच्चे के साथ एक प्रवासी जहाज में है और पृष्ठभूमि में संत पेत्रुस के स्तंभ में "आइए अपने हाथों को दूसरे हाथों से भरें" लिखा हुआ है।

उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति को 2024 के लिए शांति के संदेश की एक प्रति और वाटिकन पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित 2020 "स्तासियो ऑर्बिस" पुस्तक की एक प्रति भी दी।

अपनी ओर से, राष्ट्रपति चकवेरा ने संत पापा को लकड़ी की एक मलावी मानचित्र भेंट की, जिसे स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है और जिसमें देश में रहने वाले मुख्य शहरों और जानवरों को दर्शाया गया है।

