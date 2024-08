संत पापाः जीवन की पूर्णतः येसु में

वाटिकन सिटी

संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवारीय देवदूत प्रार्थना हेतु एकत्रित हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा, प्रिय भाइयो एवं बहनो शुभ रविवार।

आज की धर्मविधि का सुसमाचार हमें संत पेत्रुस के उस प्रसिद्ध उत्तर से संयुक्त करता है जहाँ वे येसु से कहते हैं- “प्रभु हम किसके पास जाये? आप के ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है।” यह बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति है जो हमें पेत्रुस और अन्य शिष्यों का येसु ख्रीस्त से, मित्रता का साक्ष्य और विश्वास में उनसे जुड़े होने की बात व्यक्त करता है। “प्रभु हम किसके पास जाये? आपके वचनों में ही तो अनंत जीवन है।”

संत पापा ने कहा कि पेत्रुस के वचन एक गंभीर स्थिति में व्यक्त किये जाते हैं। येसु ने अपनी एक शिक्षा ठीक खत्म की थी जहाँ उन्होंने कहा था कि वे स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हैं। उनकी यह भाषा बहुत से लोगों को समझने में कठिन लगती है, यह इस हद तक होता है कि बहुत से शिष्य जो उन अनुसरण कर रहे थे, उन्हें छोड़े देते हैं क्योंकि वे उनके इन वचनों को नहीं समझते हैं।

बाराह, यद्यपि उनके साथ रह जाते हैं। वे उनके संग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनके “शब्दों में अनंत जीवन को पाया।” संत पापा ने कहा उन्होंने उनके वचनों को सुना था, उनके द्वारा किये गये चमत्कारों को देखा था, और उन्होंने उनके जनसामान्य जीवन में भाग लेते हुए दैनिक जीवन में अपने को गहराई से संयुक्त किया था।

संत पापा ने कहा कि शिष्यगण स्वामी की बातों और कार्यों को सब समय नहीं समझते हैं। कभी-कभी उन्हें प्रेम के विरोधाभाव अभिव्यक्तियों को समझने में कठिनाई होती है, उनके द्वारा करूणा की बड़ी मांग, अतिविशेष रुप में, अपने को सभों के लिए प्रस्तुत करना उनकी समझ से परे होता है। वे येसु को नहीं समझ पाते हैं लेकिन वे उनके प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। येसु का चुनाव सामान्य सोच-विचारों से परे जाता है, मान्यप्राप्त धर्मों और परपंराओं से परे, यहाँ तक कि वे एक विरोधाभाव और लज्जाजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इस भांति उनका अनुसरण करना चेलों के लिए सहज नहीं होता है।

फिर भी, उस समय के बहुत से गुरूओं के बीच, पेत्रुस और अन्य दूसरे शिष्य सिर्फ उनमें जीवन की प्यास, खुशी और प्रेम का उत्तर पाते हैं जो उन्हें प्रभावित करता है। वे पाप और मृत्यु से परे येसु में जीवन की पूर्ण जिसकी वे खोज करते हैं, प्राप्त करते हैं। और यही कारण है वे उनका परित्याग नहीं करते हैं। वास्तव में, जीवन की असफलताओं के मध्य और बहुत सारे पश्चतापों के बीच केवल वे ही हैं जो उनके साथ अंत तक बने रहते हैं।

प्रिय भाइयो एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि यह हम सभों के संग भी लागू होता है। हम भी येसु का अनुसरण करने में अपने को सहज नहीं पाते हैं, हमें उनके कार्य करने की शैली को समझने में, उनके तरीकों और उदाहरणओं को अपना बनाने में कठिनाई का अनुभव होता है। यह हमारे लिए सहज नहीं है। यद्यपि, हम उनके जितना करीब आते उतना ही- हम उनके सुसमाचार के निकट होते हैं, हम संस्कारों के द्वारा कृपाओं को पाते हैं, हम प्रार्थना में उनसे जुड़े होते, नम्रता और प्रेम में उनका अनुसरण करते हैं, अधिक हम उनकी मित्रता की सुन्दरता का एहसास और अनुभव करते हैं जो हमारे लिए “अनंत जीवन के वचन हैं।”

अतः हम अपने आप से पूछें, येसु कितना अधिक मेरे जीवन में उपस्थिति हैं? मैं अपने को उनके शब्दों के द्वारा कितना अधिक स्पर्श और प्रभावित होने देता हूँ? क्या मैं यह कह सकता हूँ कि उनके शब्द मेरे लिए अनंत जीवन हैं? संत पापा ने सभों के लिए यह सवाल रखा, क्या येसु के वचन आपके लिए मेरे लिए अनंत जीवन है?

मरियम जिन्होंने ईश्वर के वचन स्वरुप येसु को स्वीकार किया, हमें उनकी सुनने और उनका परित्याग कभी न करने में मदद करें। इतना कहने के बाद संतपापा फ्रांसिस न सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने पुनः सभों का अभिवादन करते हुए कहा कि मैं मंकीपोक्स से ग्रस्ति लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जो इस समय वैश्विक स्वास्थ्य की विशेष आवश्यकता बन गई है। उन्होंने गंभीर रुप से प्रभावित देश कोंगो के लोंगो के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने देश की स्थानीय कलीसियाओं जो इसके द्वारा प्रभावित हैं अपनी संवेदना प्रकट की और सरकारों और व्यक्तिगत उद्योगिक संस्थानों से निवेदन किया कि वे इसकी रोखथाम हेतु तकनीकी और स्वास्थ्य सामग्री साझा करें जिससे लोग इसकी कमी का अनुभव न करें।

संत पापा फ्रांसिस ने निकारागुआ के लोगों की याद करते हुए उन्हें येसु ख्रीस्त में अपनी आशा को बनाये रखने का आहृवान किया। “हम इस बात की याद करें कि पवित्र आत्मा अपने महान परियोजनाओँ के द्वारा इतिहास को आगे ले चलते हैं।” माता मरियम आप सभों की सहायिका बनें और आपकी ममतामयी करूणा में आपकी मदद करें।

संत पापा ने युद्धग्रस्त देशों की याद करते हुए विशेष कर यूक्रेन में लागू किये गये नये नियमों के संबंध में कहा कि वे जो प्रार्थना करते हैं वे सभों के लिए सचमुच में प्रार्थना करते हैं। व्यक्ति प्रार्थना के कारण बुराई नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति बुराई करता है तो वह दोषीदार होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को यह कहते हुए बुराई नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने प्रार्थना की है। उन्होंने लोगों को किसी भी गिरजाघर में प्रार्थना करने की स्वतंत्रता दी जाने की बात कही।

उन्होंने युद्ध से प्रभावित देशों, फिलीस्तीन, इस्रराएल, मयांमार और अन्य प्रांतों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। “लोग शांति की खोज कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें शांति प्रदान करें।”

इसके उपरांत संत पापा ने सभी रोम, इटली और विभिन्न स्थानों से आये हुए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने दक्षिण आमेरीकी गुरूकुल के नये विद्यार्थियों का अभिवादन करते हुए उन्हें अनपी पुरोहिताई को खुशी में जीने का आहृवान किया। संत पापा ने युवाओं और विशेष योग्यताओं से ग्रस्ति लोगों का अभिवादन किया।

अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सभों को रविवारीय मंगलकामनाए अर्पित करते हुए विदा ली।

