संत पापा: येसु में विश्वास ही जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 अगस्त 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने लोगों के बीच मित्रता की मीटिंग में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा है, जिसे आम तौर पर रिमिनी मीटिंग के नाम से जाना जाता है।

हर साल, प्रमुख राजनेता, उद्यमी, धर्म और संस्कृति के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, कलाकार, एथलीट और अन्य लोग "वास्तविकता की सुंदरता की खोज करने की इच्छा से प्रेरित" सांस्कृतिक अनुभव के लिए इतालवी शहर रिमिनी में एकत्रित होते हैं।

सोमवार को जारी एक पत्र में, संत पापा ने इस वर्ष की मीटिंग के लिए थीम पर प्रकाश डाला: "यदि हम ज़रूरी चीज़ों के पीछे नहीं हैं, तो हम किस चीज़ के पीछे हैं?"

वे लिखते हैं कि आज की चुनौतियों के बीच "जीवन और वास्तविकता के रहस्य के मूल की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है" और "उस प्रयास के लिए प्रोत्साहित करते हैं... जो जीवन की सुंदरता को सामने लाता है।"

संत पापा प्रतिभागियों से आधुनिक जीवन के संघर्षों में, "चिंतन के लिए आह्वान" का आग्रह करते हैं, जिसका उद्देश्य ईश्वर से मुलाकात के लिए दिल खोलना और प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं, पड़ोसी और वास्तविकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

इससे पता चलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भौतिक वस्तुएं या सफलताएं नहीं हैं, वे बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, "वह रिश्ता जो हमें बनाए रखता है, हमारी यात्रा को विश्वास और आशा में बनाये रखता है" - यानी ईश्वर के साथ दोस्ती, जो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में परिलक्षित होती है।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और साथ ही सबसे जरूरी है येसु मसीह में विश्वास।" संत पापा ने रिमिनी मीटिंग के लिए अपनी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त किया और सभी को "परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नायक बनने हेतु प्रोत्साहित किया। कलीसिया के मिशन में सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए उन स्थानों में जीवन देना, जहाँ मसीह की उपस्थिति देखी और छूई जा सकती है।"

वे कहते हैं कि यह "सामूहिक प्रतिबद्धता" एक नई दुनिया पैदा कर सकती है, जहाँ मसीह में हमारे लिए प्रकट प्रेम अंततः जीतता है और पूरा ग्रह भाईचारे का मंदिर बन जाता है।

अपने पत्र को समाप्त करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने आशा व्यक्त की कि 2024 की रिमिनी मीटिंग "कई लोगों को आवश्यक चीज़ों के साधक बनने के लिए प्रेरित कर सकती है और सुसमाचार की घोषणा के लिए जुनून पैदा कर सकती है - जो सभी गुलामी से मुक्ति का स्रोत है और एक ऐसी शक्ति है जो मानवता को ठीक करती एवं बदलती है - उनके दिलों में खिलती है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here