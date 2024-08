संत पापा: मृत्यु दंड कभी न्याय नहीं लाता, बल्कि समाज के लिए जहर है

संत पापा फ्राँसिस द्वारा

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 अगस्त 2024 (वाटिकन न्यूज) : सुसमाचार एक जीवित व्यक्ति से मुलाकात है जो जीवन को बदल देता है: येसु हमारी योजनाओं, हमारी आकांक्षाओं और हमारे दृष्टिकोणों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम हैं। उन्हें जानने का मतलब है हमारे अस्तित्व को अर्थ से भरना, क्योंकि प्रभु हमें एक ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि यह ईश्वर का ही आनंद है।

डेल रेसिनेला की कहानी, जिनसे मेरी मुलाकात आम दर्शन समारोह के दौरान हुई थी और जिन्हें मैंने ओसेर्वातोरे रोमानो पत्रिका के लिए वर्षों से लिखे गए उनके लेखों के माध्यम से और अब इस अत्यंत मार्मिक पुस्तक के माध्यम से बेहतर तरीके से जाना है, मेरी कही गई बातों की पुष्टि करती है: केवल इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, जिसके मन में अपने भविष्य के लिए अन्य लक्ष्य थे, वह - एक सामान्य लोकधर्मी, पति और पिता - मृत्युदंड की सजा पाए लोगों का चैपलिन बन गया।

उनका काम बहुत ही कठिन, जोखिम भरा और कष्टसाध्य है, क्योंकि यह बुराई को उसके सभी आयामों में छूता है: पीड़ितों के खिलाफ की गई बुराई, जिसे बदला नहीं जा सकता; वह बुराई जिससे दोषी व्यक्ति गुजर रहा है, यह जानते हुए कि उसकी मृत्यु निश्चित है; वह बुराई जो मृत्युदंड के अभ्यास के माध्यम से समाज में पैदा की जाती है। हाँ, जैसा कि मैंने बार-बार जोर दिया है, मृत्युदंड किसी भी तरह से उस हिंसा का समाधान नहीं है जो निर्दोष लोगों पर हमला कर सकती है। मृत्युदंड न्याय दिलाने से बहुत दूर, बदले की भावना को बढ़ावा देता है जो हमारे नागरिक समाज के लिए एक खतरनाक जहर बन जाता है। राज्यों को कैदियों के जीवन को सही मायने में बदलने का अवसर देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके निष्पादन में धन और संसाधनों का निवेश करना, जैसे कि वे मनुष्य थे जो अब जीने के योग्य नहीं हैं और उनका निपटारा किया जाना चाहिए। अपने उपन्यास ‘द इडियट’ में, फ्योडोर दोस्तोवस्की ने मृत्युदंड की तार्किक और नैतिक अस्थिरता को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिसमें मृत्युदंड की निंदा करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है: "यह मानव आत्मा का उल्लंघन है, इससे अधिक कुछ नहीं! यह लिखा है: 'तुम हत्या नहीं करोगे', और फिर भी, क्योंकि उसने हत्या की है, दूसरे उसे मार देते हैं। नहीं, यह ऐसी चीज है जो नहीं होना चाहिए।" वास्तव में, जुबली में सभी विश्वासियों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड के उन्मूलन का आह्वान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जैसा कि काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा में कहा गया है, " मृत्युदंड एक ऐसी प्रथा जो अस्वीकार्य है क्योंकि यह व्यक्ति की अखंडता और गरिमा पर हमला है!" (नम्बर. 2267)

इसके अलावा, डेल रैसिनेला का काम, उनकी पत्नी सुसान के महत्वपूर्ण योगदान को न भूलें, जैसा कि पुस्तक में दर्शाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और समाज के लिए एक महान उपहार है, जहां डेल रहते हैं और काम करते हैं। एक चैपलिन के रूप में उनकी प्रतिबद्धता, विशेष रूप से मृत्युदंड जैसी अमानवीय जगह में, ईश्वर की असीम दया का एक जीवंत और भावुक प्रमाण है। जैसा कि दया की असाधारण जयंती ने हमें सिखाया है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई पाप, कोई गलती या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो हमें हमेशा के लिए प्रभु से दूर कर दे। उसका दिल पहले ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और ईश्वर ही हमें क्षमा कर सकते हैं।

निश्चित रूप से, यह असीम ईश्वरीय दया कुछ लोगों के लिए अपमानित भी हो सकती है, क्योंकि इसने येसु के समय में कई लोगों को अपमानित कर दिया था, जब परमेश्वर के पुत्र ने पापियों और वेश्याओं के साथ भोजन किया था। भाई डेल को भी अपमानित किए गए लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के लिए आलोचना, विरोध और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि येसु ने मौत की सजा पाए एक चोर को अपने आलिंगन में लिया था? खैर, डेल रैसिनेला ने वास्तव में समझा है और अपने जीवन के साथ गवाही दी है, हर बार जब वह जेल की दहलीज पार करता है, खासकर जिसे वह "मृत्यु का घर" कहता है, कि परमेश्वर का प्रेम असीम और अथाह है और यह कि हमारे सबसे जघन्य पाप भी परमेश्वर की नज़र में हमारी पहचान को ख़राब नहीं करते: हम उसके बच्चे बने रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके द्वारा देखभाल किये जाते हैं, और उनके द्वारा अनमोल माने जाते हैं।

इसलिए, मैं डेल रैसिनेला को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ: क्योंकि मृत्युदंड की सज़ा पाये कैदी के साथ चैपलिन के रूप में उनका काम येसु के सुसमाचार की सबसे गहरी वास्तविकता का दृढ़ और भावुकता के साथ पालन करना है, जो ईश्वर की दया है और हर व्यक्ति के लिए बिना शर्त दृढ़ प्रेम है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने गलती की है और यह कि क्रूस पर मसीह की तरह एक प्रेमपूर्ण नज़र से, वे अपने जीवन में और वास्तव में, अपनी मृत्यु में एक नया अर्थ पा सकें।

वाटिकन सिटी, 18 जुलाई, 2024

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here