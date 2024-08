संत पापा धर्माध्यक्षों सेःशांति और सुलह के अपने मिशन को जारी रखें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 अगस्त 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार को मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर फिर से अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, तथा चेतावनी दी कि कैसे ये अक्सर खुले संघर्ष और युद्ध में बदल जाते हैं।

उनके ये शब्द तब आए जब फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली छापों में कम से कम नौ लोग मारे गए तथा पर्यवेक्षकों ने व्यापक युद्ध की आशंका व्यक्त की।

रोम में अपनी आम सभा के लिए एकत्रित हुए अरबी क्षेत्रों के लैटिन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईएलआरए) के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, संत पापा ने अपनी तैयार टिप्पणियों में चेतावनी दी कि "संघर्ष, उचित समाधान खोजने के बजाय, जीर्ण होता जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में फैलने और आग लगने का खतरा है।"

संत पापा ने कहा कि इस स्थिति के कारण अनगिनत मौतें, बड़े पैमाने पर विनाश और व्यापक पीड़ा हुई है, जिससे नफरत और आक्रोश की भावनाएँ बढ़ी हैं जो भविष्य में त्रासदियों का कारण बन सकती हैं।

स्थिति की गंभीरता के बावजूद, संत पापा ने आशा बनाए रखने और एकजुटता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला और धर्माध्यक्षों को उनके और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कलीसियाओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया, उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने और संवाद और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आग्रह किया, "प्रभु आपको सदैव अपने प्रति विश्वास की गवाही देने की शक्ति प्रदान करें, यहां तक ​​कि सभी के साथ सम्मानजनक और ईमानदार बातचीत के माध्यम से भी।"

धर्माध्यक्षों को दिए गए उनके संदेश के मूल में निराशा के बीच आशा के प्रतीक बनने की अपील थी, जिसमें उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "आशा को जीवित रखें! सभी के लिए आशा के प्रतीक बनें, एक ऐसी उपस्थिति जो शांति, भाईचारे और सम्मान के शब्दों और भावों को पोषित करती हो।"

संत पापा ने उन्हें "ऐसी आशा की लौ बनने के लिए धन्यवाद दिया, "जहां वह बुझती हुई प्रतीत होती है" और सद्भावना के साथ मेल-मिलाप और गहरे मतभेदों को दूर करने की दिशा में काम करते रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।

अंत में, संत पापा ने उपस्थित लोगों के प्रेरितिक कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से सार्वजनिक विद्यालयों में छात्रों को पर्याप्त धर्म शिक्षा प्रदान करने में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ ख्रीस्तीय अल्पसंख्यक हैं।

उन्होंने इस प्रशिक्षण के गहन मूल्य पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि यह विश्वासियों को विश्वास की अपनी समझ को गहरा करने में मदद करता है, और उन्हें ख्रीस्तीय आशा को पोषित करने में सक्षम बनाता है।

संत पापा ने अपने संबोधन का समापन धर्माध्यक्षों को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद देते हुए और उन पर कुंवारी माँ मरिया की सुरक्षा और सांत्वना का आह्वान करते हुए किया: "मैं आपको पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आइए, हम एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here