पोप पॉल छठवें : धार्मिक विपणन और सोशल मीडिया आक्रोश के प्रतिकार के रूप में संवाद

अंद्रेया तोरनीयेली

वाटिकन, शनिवार, 3 अगस्त 2024 (रेई) : संवाद “अभिमानी नहीं है, वह कटु नहीं है, आक्रामक भी नहीं है। इसका अधिकार उस सच्चाई में अंतर्निहित है जिसे यह समझाता है, उस उदारता में निहित है जिसे यह संप्रेषित करता है, उस उदाहरण में निहित है जिसे यह प्रस्तावित करता है; यह कोई आदेश नहीं है, कोई थोपा हुआ उदाहरण नहीं है। यह शांतिमय है; यह हिंसक तरीके को न करता है; यह धैर्यशील और उदार है।” यही बात संत पापा पॉल छठवें अपने प्रेरितिक विश्व पत्र एक्लेसियम सुआम में लिखते हैं जिसको 60 साल पहले 6 अगस्त 1964 को प्रकाशित किया गया था।

ये शब्द पोप पॉल छठवें के विश्वपत्र की असाधारण प्रासंगिकता को समझने के लिए पर्याप्त हैं, जो उनके पोप चुने जाने के ठीक एक वर्ष बाद, जब महासभा शुरू ही हुई थी, पूरी तरह से पांडुलिपि में प्रकाशित हुई थी।

इटली के ब्रेशा प्रांत में जन्में पोप ने येसु के मिशन को “मुक्ति का संवाद” कहा है। यह देखते हुए कि उन्होंने किसी को भी उन्हें स्वीकार करने के लिए शारीरिक रूप से बाध्य नहीं किया; यह प्रेम की एक दुर्जेय मांग थी, जो कि उन लोगों के लिए एक जबरदस्त जिम्मेदारी थी, जिनके लिए इसे संबोधित किया गया था, फिर भी "उन्हें इसका जवाब देने या इसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था।" उन्होंने कहा कि इस प्रकार का संबंध, "वार्ता का उद्घाटन करनेवाले व्यक्ति की ओर से विनम्र सम्मान, समझदारी और अच्छाई का प्रस्ताव दर्शाता है; यह पूर्व-निंदा, आपत्तिजनक और समय-समय पर होनेवाले विवाद एवं व्यर्थ बातचीत के खालीपन को बाहर करता है।"

कोई भी इस दृष्टिकोण और उन लोगों के डिजिटल वार्तालाप की विशेषता के बीच स्पष्ट अंतर को देखे बिना नहीं रह सकता जो हर चीज और हर किसी का न्याय करते हैं, जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते, और जिन्हें अस्तित्व के लिए एक "शत्रु" की आवश्यकता होती है।

संवाद, जो पोप पॉल छठवें के लिए सुसमाचार की घोषणा में अंतर्निहित है, इसका लक्ष्य वार्ताकार का तत्काल मनपरिवर्तन नहीं है - रूपांतरण जो, इसके अलावा, हमेशा ईश्वर की कृपा का कार्य होता है, न कि मिशनरी की द्वंद्वात्मक बुद्धि का। इसके बजाय, मन परिवर्तन "किसी व्यक्ति की मनःस्थिति को पूर्व निर्धारित करता है... जो यह महसूस करता है कि वह अब दूसरों को बचाने के प्रयास से अपने स्वयं के उद्धार को अलग नहीं कर सकता है...।"

एक शब्द में : व्यक्ति अकेला नहीं बच सकता। न ही हम दीवार खड़ा करने या "शुद्धता" की रक्षा एवं प्रदूषण से बचने के लिए खुद को दुनिया से अलग किलों में बंद कर बच सकते हैं।

संवाद "सत्य और उदारता, समझ और प्रेम का मिलन है।" यह उन लोगों की पहचान का खंडन नहीं है जो मानते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया और उसके एजेंडे के अनुरूप होना आवश्यक है। न ही यह पहचान को एक तरह के अलगाव के रूप में उभारना है जो "दूसरों" को नीचा दिखाने पर मजबूर करता है। "कलीसिया को उस दुनिया के साथ संवाद करना चाहिए जिसमें वह मौजूद है और काम करता है। कलीसिया के पास कहने के लिए कुछ है, कलीसिया के पास देने के लिए एक संदेश है; कलीसिया के पास संचार की पेशकश है" क्योंकि "दुनिया को बदलने से पहले, वास्तव में, हमें दुनिया से मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए।" पोप पॉल छठवें ने समझाया, और दुनिया "बाहर से नहीं बचाई जा सकती।"

लेकिन पोप पॉल के पहले विश्वपत्र में, इसके पहले शब्दों से ही, उस समय के लिए अन्य मूल्यवान अंतर्दृष्टियाँ समाहित हैं जिसमें हम रह रहे हैं। यह "कलीसिया" है, एक्लेसियाम सुअम, यानी कलीसिया अपने संस्थापक येसु ख्रीस्त की संपत्ति है। यह "हमारा" नहीं है, यह हमारे हाथों से नहीं बना है, यह हमारी सरलता का फल नहीं है। इसकी प्रभावशीलता मार्केटिंग, डेस्क पर डिज़ाइन किए गए अभियान, रेटिंग या स्टेडियम भरने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती है। कलीसिया इसलिए अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह बड़े आयोजन, मीडिया आतिशबाजी और प्रभावशाली रणनीतियों का निर्माण करने में सक्षम है।

संवाद दुनिया में - इतने सारे "गरीब मसीहों" के दैनिक साक्ष्य के माध्यम से, क्षमा किए गए पापियों - एक मुलाकात की सुंदरता जो बचाती और आशा का क्षितिज देती है। कलीसिया दुनिया के सामने खड़ी है ताकि हर किसी को येसु की नजर में आने का अवसर प्रदान किया जा सके।

