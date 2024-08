पोप ने की कन्नूर धर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति

वाटिकन न्यूज

कन्नूर धर्मप्रांत के नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष माननीय डेनिस कुरूपासेरी का जन्म 4 अगस्त 1967 को केरल के कोट्टापुरम धर्मप्रांत में हुआ था।

उनका पुरोहिताभिषेक 23 दिसम्बर 1991 को कोट्टापुरम धर्मप्रांत के लिए हुआ था।

उन्होंने निम्नलिखित पदों पर कार्य किया है :

कोट्टापुरम में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में उन्होंने थुरुथिपुरम के संत फ्राँसिस असीसी में (1991-1993), गोथुरुथ के संत सेबास्तियन में (1994-1995) और पुलोट के संत अंतोनी में (1996-1997) सेवा दी।

उन्होंने 1 जुलाई 2001 को परमधर्मपीठ की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया और बुरुंडी (2001-2004), मिस्र (2004-2007), थाईलैंड (2007-2010), चेक गणराज्य (2010-2013), गैबॉन (2013-2016) और संयुक्त राज्य अमेरिका (2016-2021) में पोप के प्रतिनिधियों के साथ काम किया।



वे वर्तमान में माल्टा में वाटिकन के प्रेरितिक राजदूत के सलाहकार हैं।

