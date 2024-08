संत पापा फ्राँसिस: साहित्य दिल और दिमाग को शिक्षित करता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 05 अगस्त 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने भावी पुरोहितों को लिखे पत्र में लिखा है कि एक अच्छी किताब दिमाग खोलती है, दिल को उत्तेजित करती है और हमें जीवन के लिए तैयार करती है। संत पापा ने सभी प्रेरितिक कार्यकर्ताओं और सभी ख्रीस्तियों को भी "व्यक्तिगत परिपक्वता के मार्ग के हिस्से के रूप में उपन्यास और कविताएँ" पढ़ने हेतु प्रेरित किया। 17 जुलाई को लिखे गए और रविवार, 4 अगस्त को प्रकाशित अपने पत्र में संत पापा फ्राँसिस का उद्देश्य "पढ़ने के लिए नए सिरे से प्यार" को प्रोत्साहित करना और सबसे बढ़कर पुरोहिताई जीवन की तैयारी में उम्मीदवारों को "एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव करना" है, ताकि साहित्यिक कृतियों को पढ़ने के लिए अधिक स्थान दिया जा सके। क्योंकि साहित्य "पुरोहितों के दिलों और दिमागों" को "तर्क के उपयोग के स्वतंत्र और विनम्र अभ्यास" और "मानव भाषाओं की विविधता की एक उपयोगी पहचान" हेतु शिक्षित कर सकता है, इस प्रकार मानव संवेदनशीलता को व्यापक बनाता है और अधिक आध्यात्मिक खुलेपन की ओर ले जाता है।

इसके अलावा, विश्वासियों और विशेष रूप से पुरोहितों का कार्य समकालीन लोगों के हृदयों को छूना है, ताकि वे प्रभु येसु की घोषणा के प्रति प्रेरित और खुले रहें और इस सब में "साहित्य और कविता अतुलनीय योगदान दे सकते हैं।

अपने पत्र में संत पापा फ्राँसिस ने सबसे पहले एक अच्छी किताब के लाभकारी प्रभावों पर जोर दिया है जो "हमें एक ऐसा नखलिस्तान प्रदान कर सकती है जो हमें अन्य कम लाभकारी विकल्पों से दूर रखती है," और जब "थकान, क्रोध, निराशा या असफलता के क्षणों में, जब प्रार्थना स्वयं हमें आंतरिक शांति पाने में मदद नहीं करती है," तो यह हमें कठिन क्षणों से बाहर निकलने और "मन की शांति पाने" में मदद कर सकती है।

संत पापा ने कहा कि "हमारे वर्तमान सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों के निरंतर संपर्क से पहले" लोग अक्सर पढ़ने के लिए खुद को समर्पित करते थे। आज एक ऑडियोविज़ुअल उत्पाद में, हालांकि अधिक पूर्ण, "कथा को 'समृद्ध' करने या इसके महत्व की खोज करने के लिए दिया गया समय आमतौर पर काफी सीमित होता है", जबकि एक किताब पढ़ते समय पाठक बहुत अधिक सक्रिय होता है। एक साहित्यिक कृति "एक जीवंत और हमेशा फलदायी पाठ है।" वास्तव में ऐसा होता है कि पढ़ते समय पाठक लेखक से प्राप्त सामग्री से समृद्ध होता है, और इससे उसे अपने व्यक्तित्व की समृद्धि को और निखारने में मदद मिलती है।

हालांकि यह सकारात्मक है कि "कुछ सेमिनारियों ने 'स्क्रीन' और विषाक्त, सतही और हिंसक फर्जी खबरों के प्रति जुनून को देखते हुए साहित्य पर समय और ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है," पुस्तकों को पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए, चाहे वे नई हों या पुरानी, ​​जिनमें बहुत कुछ कहने को है। संत पापा फ्राँसिस स्वीकार करते हैं कि आम तौर पर पुरोहिताई के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के पास साहित्य को समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है, जिसे कभी-कभी "एक 'मामूली कला' और भावी पुरोहितों की शिक्षा एवं प्रेरितिक मंत्रालय के लिए उनकी तैयारी से संबंधित नहीं माना जाता है"

संत पापा कहते हैं, "ऐसा दृष्टिकोण अस्वस्थ है" और इससे "भावी पुरोहितों की गंभीर बौद्धिक और आध्यात्मिक दरिद्रता" उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण उन्हें वह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा जो साहित्य मानव संस्कृति के हृदय तक और अधिक विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक प्रदान करता है।" क्योंकि, व्यवहार में, साहित्य का संबंध इस बात से होता है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति जीवन से क्या चाहता है और यह हमारे ठोस अस्तित्व और उसके सभी तनावों, इच्छाओं और अर्थों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है।

"ईश्वर के लिए बहुत से लोगों की प्यास को पर्याप्त रूप से जवाब देने के लिए, ताकि वे इसे अलग-थलग करने वाले समाधानों से संतुष्ट करने का प्रयास न करें, सुसमाचार की घोषणा करते समय विश्वासियों और पुजारियों को प्रयास करना चाहिए ताकि "हर कोई येसु मसीह से मिल सके जो देहधारी, मनुष्य और इतिहास बना।" संत पापा ने सलाह दी कि किसी को भी येसु मसीह के "शरीर" को कभी नहीं भूलना चाहिए, "वह शरीर जो जुनून, भावनाओं और संवेदनाओं से बना है, शब्द जो चुनौती देते हैं और सांत्वना देते हैं, हाथ जो छूते हैं और चंगा करते हैं, नज़रें जो मुक्त करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं, शरीर आतिथ्य, क्षमा, आक्रोश, साहस, निर्भयता से बना है; एक शब्द में कहें तो यह प्रेम है"।

इस कारण से, संत पापा फ्राँसिस इस बात पर जोर देते हैं कि "साहित्य से परिचित होना भावी पुरोहितों और सभी प्रेरितिक कार्यकर्ताओं को प्रभु येसु की पूर्ण मानवता के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है, जिसमें उनकी दिव्यता पूरी तरह से मौजूद है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here