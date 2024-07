पोप फ्राँसिस की बेल्जियम एवं लक्ष्मबर्ग यात्रा का कार्यक्रम

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 20 जुलाई 2024 (रेई) : वाटिकन प्रेस कार्यालय ने संत पापा फ्राँसिस के बेल्जियम एवं लक्ष्मबर्ग की प्रेरितिक यात्रा का कार्यक्रम प्रकाशित किया है। यूरोपीय देशों में पोप की यात्रा 26-29 सितम्बर 2024 को सम्पन्न होगी।

वाटिकन ने शुक्रवार को पोप फ्राँसिस की बेल्जियम और लक्ष्मबर्ग के यूरोपीय देशों की प्रेरितिक यात्रा का कार्यक्रम प्रकाशित किया।

यह यात्रा पोप की विदेश में 46वीं प्रेरितिक यात्रा होगी, और सितंबर की शुरुआत में एशिया और ओशिनिया में चार देशों की यात्रा के बाद होगी।



हाल के आंकड़ों के अनुसार, बेल्जियम की आबादी में से लगभग 12 मिलियन लोग, यानी लगभग आधे लोग, काथलिक हैं।

इसी तरह, लक्ष्मबर्ग में भी देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी काथलिक है।



अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस देश के विश्वासियों के लिए ख्रीस्तयाग अर्पित करेंगे, और हमेशा की तरह, धर्मसमाजियों एवं अधिकारियों से मुलाकात करेंगे एवं अपने जेसुइट भाइयों के साथ व्यक्ति तौर पर मिलेंगे।



बेल्जियम में, वे 27 सितंबर को काथलिक यूनिवर्सिटी लूभेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी मिलेंगे, उसके बाद अगले दिन लूभेन के काथलिक विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे।

संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का पूरा कार्यक्रम -

बेल्जियम एवं लक्ष्मबर्ग में पोप फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा 26 - 29 सितम्बर 2024

बृहस्पतिवार 26 सितम्बर 2024

रोम – लक्ष्मबर्ग - ब्रसेल्स

08:05 – रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से लक्ष्मबर्ग के लिए प्रस्थान।

10:00 – लक्ष्मबर्ग आगमन/ फिंडेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर।

10:00 – स्वागत समारोह

10:45 - ग्रैंड ड्यूकल पैलेस में लक्ष्मबर्ग के ग्रैंड ड्यूक के साथ औपचारिक मुलाकात।

11:15 – प्रधानमंत्री से मुलाकात

11:50 – सरकारी अधिकारियों, नागर समाज एवं राजनयिक कोर को शहर के केंद्र में सम्बोधित करेंगे।

16:30 – लक्ष्मबर्ग के माता मरियम महागिरजाघर में काथलिक समुदाय से मुलाकात करेंगे।

17:45 – लक्ष्मबर्ग के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदाई समारोह।

18:15 – लक्ष्मबर्ग के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान।

19:10 - मेल्सब्रोक एयर बेस पर आगमन।

19:10 – स्वागत समारोह

शुक्रवार 27 सितम्बर 2024

ब्रासेल्स – लुभेन

09:15 - लाइकेन के महल में बेल्जियम के राजा से शिष्टाचार भेंट।

09:15 09:45 – प्रधानमंत्री से मुलाकात।

10:00 – सरकारी अधिकारियों एवं नागर समाज के लोगों से मुलाकात।

16:30 – लूभेन काथलिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों से मुलाकात।

शनिवार, 28 सितम्बर 2024

ब्रसेल्स – लूभेन ला नेयूव

10:00 – कैथेलबर्ग में पवित्र हृदय महागिरजाघर में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, डीकन, धर्मसमाजियों, सेमिनरी छात्रों और प्रचारकों से मिलेंगे।

16:30 – लूभेन के काथलिक यूनिवर्सिटी में यूनिव्रसिटी के विद्यार्थियों से मिलेंगे।

18:15 – संत मिखाएल कॉलेज में येसु समाज के सदस्यों से व्यक्तिगत मुलाकात।

रविवार, 29 सितम्बर 2024

ब्रासेल्स - रोम

10:00 - किंग बाउडोइन स्टेडियम में पवित्र मिस्सा

12:15 – मेल्सब्रोक एयर बेस पर विदाई समारोह

12:45 – मेल्सब्रोक एयर बेस से रोम के लिए हवाई जहाज द्वारा प्रस्थान

14:55 - रोम/फ़्यूमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here