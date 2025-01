पोलैंड में ज्योतिषि जुलूस में दो मिलियन लोग शामिल हुए

वाटिकन न्यूज

पोलैंड, मंगलवार 07 जनवरी 2025 : प्रभु प्रकाश के पर्व पर संत पापा फ्राँसिस ने पोलैंड में पारंपरिक ज्यतिषियों के जुलूस के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भेजा। अपने संदेश में संत पापा ने लिखा, "मैं पोलैंड में पारंपरिक ज्यतिषियों के जुलूस में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो इस पहल के साथ वारसॉ और कई पोलिश शहरों के गिरजाघरों और सड़कों पर अपने विश्वास की गवाही देते हैं, लेकिन विदेशों में भी, यहां रोम में भी! मैं सभी पोलिश लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ!"

17 वर्षों से, पोलैंड के शहरों में रंगीन जुलूस आयोजित किए गए हैं जो पूर्व के ज्योतिषियों द्वारा नवजात मसीह की आराधना का संकेत देते हैं। इस साल, ये रिकॉर्ड संख्या में 905शहरों में आयोजित किए गए:. इसके अलावा, विदेशों में भी आयोजित किया गया, जिसमें इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा, ​​कैमरून, चाड, नाइजीरिया, रवांडा और यहां तक ​​कि कजाकिस्तान भी शामिल हैं।

ये जुलूस सभी के लिए खुला है। यही कारण है कि ये इतने लोकप्रिय हैं। इसमें पल्ली और स्कूल शामिल होते हैं। पूर्वी पोलैंड के प्रोस्टिन में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल एग्निज़्का स्टीक ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि देश का पूरा समुदाय जुलूस में भाग लेता है। "मेरे लिए, यह बहुत खुशी की बात है कि बच्चे पूरे परिवार के साथ जुलूस में भाग लेते हैं, वे अपने माता-पिता के साथ मिलकर गाते हैं, आनंद मनाते हैं, हंसते हैं। यह शानदार है।" जुलूस के मुख्य आयोजक पीटर गिर्टिच ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि इस साल पोलैंड के 905 शहरों में लगभग दो मिलियन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह एक रिकॉर्ड संख्या है: 2024 की तुलना में 25 शहर अधिक है। अकेले वारसॉ में, लगभग 50,000 प्रतिभागी थे।

वारसॉ के महाधर्माध्यक्ष एड्रियन गैल्बास ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी यह दर्शाती है कि हमें पोलैंड और पोलैंड के बाहर इस उत्सव का अनुभव करने की आवश्यकता है," "यह इस उत्सव का सार व्यक्त करता है, कि हम सभी मसीह की आराधना करने के लिए उसके पास आना चाहते हैं और यह आराधना हमें अपमानित नहीं करती है, बल्कि इसके विपरीत, हमें ऊपर उठाती है।"

पोलैंड में 2008 से हर साल तीन ज्योतिषियों के जुलूस का आयोजन किया जाता है। शहरों और छोटे शहरों के केंद्रों में होने वाले जुलूसों में बच्चे और वयस्क भाग लेते हैं। वे पारंपरिक क्रिसमस कैरोल गाते हुए सड़कों में परेड करते हैं। मुख्य आकर्षण बालक येसु की आराधना और साथ में गाया जाने वाला क्रिसमस कैरोल है।

