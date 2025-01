थाईलैंड का पहला काथलिक नर्सिंग कॉलेज चार दशक की सेवा का जश्न मना रहा है

चाइनारोंग मोनथिएन्विचिएन्चाई

बैंकॉक, बुधवार 29 जनवरी 2025 (लीकास न्यूज) : शुक्रवार, 24 जनवरी को आयोजित इस समारोह में बैंकॉक के नव नियुक्त महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस जेवियर वीरा अर्पोनरताना के नेतृत्व में एक पवित्र यूखरीस्तीय समारोह आयोजित किया गया।

अपने संबोधन के दौरान, महाधर्माध्यक्ष अर्पोनरताना ने कॉलेज के संस्थापक, बैंकॉक के सेवानिवृत महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल माइकेल मिचाई किटबंचू को सम्मानित किया दी।

स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित न हो पाने के बावजूद, कार्डिनल किटबंचू कॉलेज काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उनका मार्गदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान थाईलैंड के शैक्षिक कानूनों का पालन करते हुए आस्था-संचालित शिक्षा के अपने मिशन के प्रति सच्चा बना रहे। कॉलेज के इतिहास पर विचार करते हुए, सिस्टर क्रिस्टोफ़ के. भेकनन, एसपीसी ने 1984 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की थाईलैंड यात्रा से प्रेरित होकर इसकी स्थापना को याद किया।

संत पापा की कार्डिनल किटबंचू, मदर मिरियम किचरोएन (तत्कालीन थाईलैंड में संत पॉल डी चार्ट्रेस की धर्मबहनों की सुपीरियर जनरल) और डॉ. माना बूनखानफोल (तत्कालीन संत लुइस अस्पताल की निदेशक) के साथ बैठक ने धर्मप्रांतीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के दृष्टिकोण को जन्म दिया।

1985 में, विश्वविद्यालय मामलों के मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉ. बूनसोम मार्टिन और संत पॉल डे चार्ट्रेस की धर्मपहनों के नेतृत्व में संत लुइस नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षण को मंजूरी दी।

संस्था ने मार्गदर्शक आदर्श वाक्य, ऊबी कारितास एत अमोर, देउस इबी एस्त ("जहाँ दान और प्रेम है, वहाँ ईश्वर है") को अपनाया।

कार्डिनल फ्रांसिस जेवियर क्रिएंग्सक कोविथावनिज, जो जून 2024 में बैंकॉक के महाधर्माध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ने कार्डिनल किटबंचू के परिवर्तनकारी नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

कार्डिनल कोविथावनिज ने अपने बधाई संदेश में कहा, "वास्तव में, वे 'सबसे कोमल शक्ति' हैं - अपने नेतृत्व में दयालु और सौम्य, जो 'प्रेम की सभ्यता' को मूर्त रूप देते हैं, जिसे हमने ईसा मसीह से सीखा है।" उन्होंने संस्थान की "प्रेम की रोशनी फैलाने" के मिशन की भी सराहना की। करुणा और दया को बढ़ावा देने में इसके प्रशासकों, संकाय, पूर्व छात्रों और छात्रों के समर्पण की प्रशंसा की।

संत लुइस कॉलेज की वर्तमान अध्यक्ष सिस्टर क्रिस्टोफ़ ने पिछले चार दशकों में योग्यता और करुणा वाले पेशेवरों को पोषित करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "कार्डिनल किटबंचू ने इसकी स्थापना से ही, संत लुइस कॉलेज को एक काथलिक संस्थान के रूप में देखा, जो प्रेम, करुणा और रोगियों की देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करता है।"

96 साल की उम्र में भी, कार्डिनल किटबंचू कॉलेज की दिशा को आकार देने में प्रभावशाली बने हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह विश्वास और सेवा-उन्मुख शिक्षा के अपने संस्थापक सिद्धांतों का पालन करता है।

संत लुईस कॉलेज का प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ है।

