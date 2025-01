पूर्वी देशों से समाचार – 10 जनवरी, 2025

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 11 जनवरी 2025 : इस सप्ताह पूर्वी देशों से समाचार:

मंगलवार, 7 जनवरी को, जूलियन कैलेंडर का पालन करने वाले ख्रीस्तियों द्वारा क्रिसमस मनाया गया। इसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, बेथलहम की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, यूक्रेन की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, कॉप्टिक कलीसिया, इथियोपियाई कलीसिया और अर्मेनियाई कलीसिया शामिल हैं।

कई पश्चिमी सरकारों ने सीरिया के नए नेतृत्व के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं।

3 जनवरी को, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने दमिश्क में नए सीरियाई नेता अहमद अल-चारा से मुलाकात की, जो एक दशक से अधिक समय के अलगाव के बाद एक महत्वपूर्ण कदम था।

6 जनवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानवीय सहायता की सुविधा के लिए प्रतिबंधों में छह महीने की ढील की घोषणा की।

साझा लक्ष्य सीरिया के परिवर्तनकाल में एक लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करना है जो देश के सभी धार्मिक समुदायों का सम्मान करता है।

31 दिसंबर को धर्माध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक स्वागत समारोह के दौरान, नए नेताओं ने एक "समावेशी" सीरिया बनाने का इरादा व्यक्त किया।

कई ख्रीस्तीय धर्माध्यक्ष पहले ही देश के भविष्य में योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं।

9 और 10 जनवरी को, रोम ने आरओएसीओ ( पूर्वी कलीसियाओं के लिए सहायता एजेंसियों का पुनर्मिलन) की संचालन समिति की मेजबानी की। वार्षिक बैठक का उद्देश्य विभिन्न संघों के कार्यों का समन्वय करना है।

समिति के सदस्यों में सीएनईडब्ल्यूए के अमेरिकी, कोलोन महाधर्मप्रांत के जर्मन और लोउवर डी ओरिएंट के फ्रांसीसी शामिल हैं।

इस सप्ताह की चर्चा लेबनान और यूक्रेन में संघर्षों, आबादी पर उनके विनाशकारी प्रभाव और कलीसिया पर उनके प्रभावों पर केंद्रित थी।

आरओएसीओ की अगली बैठक 23-25 ​​जून को होने वाली आम सभा होगी।

