सिस्टर मुकारी: अफ्रीकी महिलाओं के लिए धर्मसभा एक ‘खेल-परिवर्तक’ साबित होगा

सुसान नज़ोमो

वाटिकन सिटी, बुधवार 22 जनवरी 2025( वाटिकन न्यूज) : कई धर्मबहनों के लिए, धर्मसभा प्रक्रिया समावेश और साझा जिम्मेदारी की ओर एक लंबे समय से लंबित बदलाव का संकेत देती है। उनका मानना ​​है कि धर्मसभा के परिणाम परिवर्तनकारी हो सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नेतृत्व पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है।

अतीत में, कलीसिया के भीतर नेतृत्व, विशेष रूप से धर्मशास्त्रीय और धर्मवैधानिक क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर पुरुषों के लिए आरक्षित था।

ईश्वर की माता मरियम काकमेगा धर्मसमाज की सिस्टर लिडिया मुकारी के अनुसार, धर्मबहनों के पास धर्मशास्त्र, कैनन लॉ या धर्मवैधानिक नियम जैसे औपचारिक अध्ययनों में शामिल होने के सीमित अवसर थे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज़ अक्सर अनुपस्थित रहती थी।

हालाँकि, हाल के वर्षों में धीरे-धीरे बदलाव देखा गया है। धर्मबहनों सहित अधिक महिलाएँ अब धर्मशास्त्र और धर्मग्रंथों में उन्नत अध्ययन कर रही हैं, योग्यताएँ प्राप्त कर रही हैं जो उन्हें चर्च के भीतर जानकार योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं।

जैसा कि सिस्टर मुकारी ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "कई वर्षों तक, महिलाओं को कलीसिया के मिशन में निष्क्रिय भागीदार के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज, हम ऐसी भूमिकाएँ निभा रहे हैं जो हमें अपने ईश्वर-प्रदत्त उपहारों को अधिक गहन तरीकों से साझा करने की अनुमति देती हैं। यह बदलाव सिर्फ़ महिलाओं के लिए नहीं है - यह पूरी कलीसिया को मज़बूत बनाता है।"

इस बदलाव ने महिलाओं को धर्मशास्त्रियों और धर्मग्रंथ विद्वानों के रूप में भूमिकाएँ निभाने का अवसर दिया है, जिससे कलीसिया में सुसमाचार प्रचार और विकास को प्रभावित करने और योगदान देने की उनकी क्षमता का विस्तार हुआ है।

धर्मबहनें विशेष रूप से आशान्वित हैं कि सिनॉडल पर हाल ही में हुई धर्मसभा इस गति को जारी रखेगी, जिससे महिलाओं की भूमिकाओं को और भी मज़बूत मान्यता मिलेगी।

उनका मानना ​​है कि धर्मसभा अभी भी अफ़्रीका और दुनिया भर में कलीसिया के लिए "गेम-चेंजर" हो सकता है।

सिस्टर मुकारी ने इस संभावित परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हुए कहा: "धर्मसभा सिर्फ एक बैठक नहीं है। यह कलीसिया में न्याय और समानता की दिशा में एक आंदोलन है। महिलाओं के नेतृत्व को औपचारिक रूप से मान्यता देकर, कलीसिया के मसीह के समावेशी मिशन का सच्चा प्रतिबिंब बन सकता है।"

महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करके, कलीसिया एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दे सकती है जहाँ सभी सदस्य, लिंग की परवाह किए बिना, इसके मिशन और भविष्य का अभिन्न अंग महसूस करें।

इस तरह के परिणाम के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, खासकर अफ्रीकी समाजों में जहाँ नेतृत्व की भूमिका में पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व है।

उन्होंने कहा कि धर्मसभा ने महिलाओं के लिए समान भागीदारी को बढ़ावा दिया, साथ ही कहा कि यह कलीसिया को समृद्ध करेगा और कलीसिया को आगे बढ़ाने में महिलाओं के दृष्टिकोण के मूल्य को प्रदर्शित करके समुदायों को सशक्त बनाएगा।

सिस्टर मुकारी ने कहा, "अफ्रीका के कई हिस्सों में, महिलाएँ पहले से ही परिवारों, समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों में नेता हैं। अब समय आ गया है कि कलीसिया इस वास्तविकता को औपचारिक रूप से पहचाने और हमें गरिमा और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करे।"

धर्मबहन ने कहा कि धर्मसभा एक अधिक समावेशी और समुदाय-केंद्रित कलीसिया के लिए अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें धर्मबहनों को उम्मीद है कि यह एक ऐसी कलीसिया की ओर ले जाएगी जो सभी योगदानों को महत्व देती है और महिलाओं को नेतृत्व में पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति देती है।

सिस्टर मुकारी ने समझाया, "धर्मसभा हमें कलीसिया में महिलाओं की कहानी को फिर से लिखने का मौका देती है। हम सिर्फ़ सहायक नहीं हैं; हम मसीह के मिशन में सह-निर्माता हैं,"

जैसे-जैसे महिलाओं की आवाज़ कलीसिया के जीवन में अधिक केंद्रीय होती जाती है, अफ्रीका में कलीसिया को एक अधिक न्यायसंगत और सहभागी नेतृत्व शैली का मॉडल बनाने की क्षमता है जो सभी सदस्यों को लाभान्वित करती है।

