नामीबिया: धर्मबहन ने पहला ईशशास्त्रीय और आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया

नामीबिया, गुरुवार, 10 जनवरी 2025 (वाटिकन न्यूज): विंडहोक, नामीबिया में प्रमुख सुपीरियर के लिए अब चल रहे ईशशास्त्रीय और आध्यात्मिक प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। कलीसिया की सांख्यिकीय वार्षिक किताब 2023 के अनुसार, अफ्रीका में धर्मसंघीय जीवन के बुलाहट में उल्लेखनीय और निरंतर वृद्धि हुई है। जबकि यह वृद्धि एक स्वागत योग्य उपहार है, यह काथलिक धर्मबहनों के लिए ईशशास्त्रीय और आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गहन आवश्यकता पैदा करता है, जिनके पास प्रेरितिक उच्च शिक्षा तक पहुँच नहीं है।

हाशिए पर रहने वाले और गरीबी में रहने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से सेवाएँ प्रदान करने के लिए, ये महिलाएँ जो मसीह की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही हैं, उन्हें धर्मशास्त्र, आध्यात्मिकता और नेतृत्व कौशल में एक ठोस प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लॉस एंजिल्स की समाज सेवा की धर्मबहनों के धर्मसमाज की सदस्य, सिस्टर ऐनी अरबोम, एसएसएस ने नामीबिया में ईशशास्त्रीय और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सोफिया संस्थान की स्थापना करके अफ्रीका में धर्मबहनों के प्रशिक्षण की इस आवश्यकता का जवाब दिया है।

सिस्टर ऐनी ने कहा, "समाज सेवा की धर्मबहनों का करिश्मा सदस्यों को कलीसिया के सामाजिक मिशन में सक्रिय रूप से शामिल होकर पवित्र आत्मा और दुनिया में आत्मा की कार्रवाई के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। सोफिया संस्थान इस करिश्मा का एक प्रत्यक्ष रुप है।"

संयुक्त राज्य अमेरिका में कई वर्षों की सेवा के बाद, सिस्टर ऐनी अफ्रीकी धर्मबहनों के प्रशिक्षण का अभिनव अवसर बनाने के लिए अफ्रीका लौटी हैं, जो धर्मसमाजी जीवन और आध्यात्मिकता के अनूठे अफ्रीकी मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं।

सिस्टर ऐनी ने सोफिया संस्थान शुरू करने की अपनी प्रेरणा के बारे में कहा, "मुझे हमेशा ईश्वर द्वारा बुलाए जाने का एक मजबूत एहसास रहा है; यह आह्वान मुझे अफ्रीका, विशेष रूप से नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में वापस ले आया है।"

"अफ्रीका के इस क्षेत्र में धर्मबहनों के पास धर्मशास्त्रीय अध्ययन और आध्यात्मिकता में प्रशिक्षण के सीमित अवसर हैं," उन्होंने दुख जताया। "बहुत सारी प्रतिभाशाली और सक्षम धर्मबहनें हैं जो कलीसिया के मिशन - दूसरों तक मसीह का प्रकाश पहुँचाने के बारे में भावुक हैं - उन्हें आध्यात्मिक, धार्मिक और नेतृत्व कौशल समर्थन की आवश्यकता है और वे इसके हकदार हैं।"

उन्होंने कहा कि ठीक यही सोफिया संस्थान का आह्वान है, जो पहले से ही उन धर्मबहनों के लिए एक कार्यक्रम प्रदान करता है जो धार्मिक जीवन में अन्य युवा धर्मबहनों को प्रशिक्षित करेंगी।

सिस्टर ऐनी ने कहा, “यह प्रशिक्षण आभासी है, जो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और लेसोथो में इन महिलाओं तक पहुँच रहा है। और यह न्यूनतम वित्तीय लागत पर किया जाता है।”

इग्नेशियन आध्यात्मिकता और धर्मशास्त्र में सिस्टर ऐनी के अनुभव और विशेषज्ञता के पोर्टफोलियो में मार्क्वेट विश्वविद्यालय में इग्नेशियन आध्यात्मिकता के लिए फेबर सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में आठ साल का कार्यकाल शामिल है।

वे हेकिमा, नैरोबी में संकाय का हिस्सा रही हैं, जहाँ उन्होंने सिस्टर-स्कॉलर्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मानवविज्ञान, आध्यात्मिकता और धर्मसमाजी जीवन में क्लास दी हैं। सिस्टर ऐनी ने यू.के. में रोहेम्पटन विश्वविद्यालय से सिस्टेमाटिक थियोलोजी में पी.एच.डी. और शिकागो में काथलिक थियोलॉजिकल यूनियन से प्रेरिताई और आध्यात्मिकता में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।

सिस्टर ऐनी की पहल दो महाद्वीपों में फैली हुई है क्योंकि वह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इग्नेशियन आध्यात्मिकता केंद्र के सहयोग से अफ्रीकी धर्मबहनों के लिए एक अंतर-सांस्कृतिक जीवन और ईशशास्त्र अध्ययन कार्यक्रम का समन्वय भी करती हैं।

सिस्टर ऐनी ने कहा, "मुझे मंत्रालय, सामाजिक न्याय और विद्वत्ता का जुनून है, जिसमें अफ्रीकी महिलाओं के आध्यात्मिक जीवन और इग्नेशियन आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।" उन्होंने कहा कि वह अफ्रीकी नेताओं के प्रशिक्षण में धर्मसभा मॉडल से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने "अपने प्रशिक्षण के मिशन में धर्मसभा के मूल्यों, सिद्धांतों और अभ्यास को शामिल किया है।"

अब तक की यात्रा पर विचार करते हुए, सिस्टर ऐनी ने सोफिया संस्थान के लिए अपनी प्रबल आशाएँ साझा कीं।

उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि यह पहल रचनात्मक और प्रासंगिक धार्मिक चिंतन, प्रशिक्षण, नवीनीकरण, आध्यात्मिक संगत और इग्नेशियन आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अफ्रीकी धर्मबहनों और उनके समुदायों की गरिमा और सुंदरता को सशक्त बनाने और पुनः प्राप्त करने का एक साधन होगी।"

"यह एक रोमांचक साहसिक कार्य है," सिस्टर ऐनी ने निष्कर्ष निकाला। "मैं एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव करती हूँ जो मुझसे कहीं अधिक महान है जिसने मुझे धर्मबहनों के साथ यात्रा करने के लिए बुलाया है। इस तरह, मैं कलीसिया के सामाजिक मिशन को पूरा कर रही हूँ।"

