डॉ. रुफ़िनी ने धर्मबहनों से कहा: हम वे कहानियाँ हैं जो साझा करते हैं

सीनियर जेसिंटर एंटोनेट ओकोथ, एफएसएसए

संचार की जयंती में भाग लेने वाली धर्मबहनों के लिए वाटिकन में आयोजित एक सम्मेलन में, वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉ. पावलो रुफ़िनी ने धर्मबहनों को "आज की दुनिया में आशा की लौ को प्रज्वलित करने" में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रीफेक्ट डॉ. पावलो रुफ़िनी ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन के धागों को आपस में जोड़ने में संचार कितना आवश्यक है। उन्होंने गुरुवार, 23 जनवरी को वाटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी में संचार की दुनिया की जयंती के अवसर पर धर्मबहनों के कार्यक्रम के दौरान बात की।

प्रीफेक्ट ने आशा की कहानियों को साझा करने की आवश्यकता को याद किया, जो समुदाय का निर्माण करती है और लोगों को एकजुट करती है।

उन्होंने कहा, "हम वास्तव में वही कहानियाँ हैं जो हम साझा करते हैं। हम एक-दूसरे को प्यार और करुणा की कहानियाँ या नफरत और विभाजन की कहानियाँ सुना सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी तरह अंत में, हम एक हैं।" संचारकों के रूप में, हमारा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी हाशिए पर न रहे, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और ईश्वर की संतान हैं।

उन्होंने कहा, "संचार वह है जो हमें यह एहसास करा सकता है कि यह कहने का तरीका नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीने का तरीका है। यह संचार ही है जो हमें एकजुट या विभाजित कर सकता है।"

डॉ. रुफ़िनी ने कहा कि शुरुआती ख्रीस्तियों को उनके द्वारा साझा किए गए प्रेम के कारण पहचाना जाता था, उन्होंने कहा कि संचार एक उपहार है और इसे स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर रेडियो और कैमरों से लेकर इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति के कारण संचार लगातार विकसित हुआ है।

डॉ. रुफ़िनी ने कहा कि सभी परिवर्तनों के माध्यम से, धर्मबहनें संचार को आकार दे सकती हैं।

उन्होंने कहा, "आज, हम युग के बदलाव पर हैं।" "हमारे हाथों में भविष्य को आकार देने की क्षमता है। हमारे पास हर दिन हमें एकजुट करने वाले समुदाय को बुनने का मौका है।"

साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी, "हम इस अवसर को बर्बाद भी कर सकते हैं। संचार अच्छी मिट्टी हो सकती है जहाँ अच्छे फल पैदा होते हैं या रेगिस्तान जहाँ सब कुछ मरने के लिए अभिशप्त है।"

डॉ. रुफ़िनी ने बताया कि आधुनिक मीडिया लोगों को एकजुट कर सकता है या विभाजित कर सकता है, यहाँ तक कि कलीसिया को भी।

उन्होंने कहा, "हम कह सकते हैं कि हमारे बीच संवाद वास्तव में कलीसिया के पास संचार का सबसे शक्तिशाली साधन है।" "संवाद के बिना संचार नहीं हो सकता। और अगर संवाद नहीं है तो संचार नहीं हो सकता।"

उन्होंने काथलिक धर्मबहनों को महत्वाकांक्षी संचार लक्ष्य निर्धारित करने और व्यक्तिगत रूप से उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा, "डिजिटल दुनिया में पेंटेकोस्ट की भावना को मूर्त रूप देना हम पर निर्भर है।" "जब यह असंभव लगता है, तब भी हम जानते हैं कि यह संभव है। हम जानते हैं कि हम एक साथ वह आशा हैं जिसकी हमें तलाश है, हम अच्छी मिट्टी हैं, और हम वह मंच हैं जहाँ अच्छाई और सुंदरता को साझा किया जा सकता है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here