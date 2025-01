कार्डिनल बो काचिन राज्य में नए धर्माध्यक्ष के आगमन पर प्रसन्न हैं

वाटिकन न्यूज

माइटकीना, बुधवार 15 जनवरी 2025 : "आनन्द मनाएं! आनन्द मनाएं! आज, आकाश और पृथ्वी ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं, क्योंकि हम अपार अनुग्रह और अपार आनन्द के क्षण को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं - माइटकीना धर्मप्रांत के लिए हमारे नए चरवाहे का अभिषेक!"

म्यांमार के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने काचिन राज्य की राजधानी माइटकीना धर्मप्रांत के लिए धर्माध्यक्ष जॉन मुंग ला सैम के अभिषेक पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

काचिन राज्य, जो उत्तरी म्यांमार में है और चीन की सीमा से लगा हुआ है, मुख्य रूप से काचिन जातीय समूह द्वारा बसा हुआ है, जो ज़्यादातर ख्रीस्तीय हैं। राज्य सोने, जेड और दुर्लभ पृथ्वी की खदानों से समृद्ध है, ये संसाधन लगभग पूरी तरह से चीन को निर्यात किए जाते हैं।

इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का सामना करना पड़ा है और इसके लोगों को म्यांमार के सैन्य जुंटा और सशस्त्र समूहों के बीच लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र संघर्षों के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन और विस्थापन का सामना करना पड़ा है।

अपने उपदेश में, कार्डिनल बो ने नाटकीय संदर्भ में धर्माध्यक्षीय अभिषेक से मिलने वाली खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, "यह सिर्फ़ एक और दिन नहीं है; यह नवीनीकरण का दिन है, आशा का उत्सव है और हम में से हर एक के लिए प्रभु के राज्य को लाने में एक साथ उठने और काम करने का आह्वान है!"

"आपने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया; आपने प्रार्थना की और प्रार्थना की। कितनी बार ऐसा लगा कि ईश्वर चुप है, जैसे कि चरवाहे के लिए हमारी रोज़ाना की पुकार अनुत्तरित है?" कार्डिनल बो ने आश्वस्त करते हुए पूछा, "फिर भी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इस सत्य को साहसपूर्वक घोषित करने दें: ईश्वर का समय एकदम सही है और जब उसका समय आएगा, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता!"

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क्षण केवल धर्माध्यक्ष का अभिषेक नहीं है, बल्कि "हमारे धर्माध्यक्ष के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है।"

कार्डिनल बो ने जोर देकर कहा, "उनका आह्वान स्पष्ट है, अर्थात्, "विभाजनों को दूर रखना, पुराने घावों को भरना, तथा मसीह में एक शरीर के रूप में एकजुट होना", विशेष रूप से इस जयंती वर्ष में, जिसमें "हमें प्रभु पर अटूट विश्वास के साथ हाथ में हाथ डालकर चलना है।"

कार्डिनल बो ने कहा, कि नए धर्माध्यक्ष की व्यक्तिगत कहानी, "हमारे दिल की गहराई को छूती है" और "हमारे विश्वास को जगाती है", क्योंकि वे "साधारण परिस्थितियों में पैदा हुए थे", लेकिन अंततः एक ऐसा जीवन जीएंगे, जिसमें "श्रम की कठोर सादगी और शांत दृढ़ता" होगी, "जो नासरेत में येसु के छिपे हुए जीवन को दर्शाता है - एक ऐसा जीवन जो सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन ईश्वरीय उद्देश्य से भरा हुआ है।"

कार्डिनल ने कहा कि वर्षों तक, उन्होंने चुपचाप काम किया, दुनिया द्वारा अनदेखा किया गया, "फिर भी ईश्वर उन्हें करीब से जानते थे।" "ऐसी उम्र में जब कई लोग जीवन की चुनौतियों से दबे हुए संकोच कर सकते थे, अब धर्माध्यक्ष ने "साहस के साथ बदलाव को अपनाया।"

कार्डिनल बो ने जोर देकर कहा, "उनका जीवन एक शाश्वत सत्य की घोषणा करता है: ईश्वर योग्य लोगों को नहीं चुनता; वह उन लोगों को योग्य बनाता है जिन्हें वह चुनता है।"

संघर्ष, विस्थापन और कठिनाई से चिह्नित भूमि में, कार्डिनल बो ने जोर देकर कहा, " धर्माध्यक्ष जॉन को लोगों को उनके संघर्षों के माध्यम से मार्गदर्शन करने और उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए मसीह का प्रकाश लाना चाहिए" और उन्हें उन चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए जिनका वे सामना करते हैं।

"काचिन में, जहाँ संघर्ष और विस्थापन जीवन को बाधित करते हैं," उन्होंने रेखांकित किया, " धर्माध्यक्ष जॉन आशा और सच्चाई की आवाज़ बनने के लिए बुलाये गये हैं," जो संत पौलुस द्वारा तिमोथी को दी गई सलाह को दिल से लेते है जिसमें कहा गया था कि "वचन का प्रचार करें; समय और असमय तैयार रहें; बहुत धैर्य और सावधानीपूर्वक निर्देश के साथ सुधारें, फटकारें और प्रोत्साहित करें।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here