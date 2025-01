संत बनने के करीब एक कदम: थाईलैंड अपने धन्य शहीदों का सम्मान करता है

वाटिकन न्यूज

थाईलैंड, मंगलवार 14 जनवरी 2025 (लीकास न्यूज़) : 12 जनवरी को बैंकॉक के पश्चिम सैमफ्रान में धन्य निकोलस बंकरड क्रिटबाम्रुंग के पर्व पर पवित्र मिस्सा समारोह से पहले, थाईलैंड के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पीटर ब्रायन वेल्स ने आठ शहीदों के अवशेष बैंकॉक के मेट्रोपॉलिटन महाधर्मप्रांत नव नियुक्त महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस जेवियर विरा अर्पॉन्ड्रेटाना और रत्चबुरी, चंथाबुरी, नखोन सावन, चियांग माई, चियांग राय और सूरत थानी धर्मप्रांतों के धर्माध्यक्षों और प्रेरितिक प्रशासकों को भेंट किए।

यह समारोह 14 दिसंबर, 2024 को सोंगखोन में थाईलैंड के शहीदों की माता मरियम के तीर्थालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद हुआ, जहां थारे-नोंगसेंग के मेट्रोपॉलिटन महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष एंथनी वेराडेट चैसेरी और इसके तीन सहायक धर्मप्रांतों उबोन रत्चथानी, उदोन थानी, और नाखोन रत्चासिमा को अवशेष भेंट किए गए थे।

नवनिर्मित समाधि-पात्रों में रखे ये अवशेष, इन आठ शहीदों की एकता के प्रतीक हैं, जो 20वीं सदी के मध्य में उत्पीड़न के समय अपने विश्वास के लिए जिए और मर गए।

अपने प्रवचन में महाधर्माध्यक्ष वेल्स ने शहीदों के साहस पर प्रकाश डालते हुए कहा, “उन्हें पहले पानी में और फिर खून में मसीह में बपतिस्मा दिया गया।” उन्होंने विश्वासियों को उनके बलिदानों से प्रेरणा लेने और बपतिस्मा के अपने वादों को दृढ़ विश्वास के साथ जीने की चुनौती दी।

पिछले साल, थाईलैंड के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीटी) ने बैंकॉक के धन्य निकोलस बंकरड क्रिटबामरुंग और सोंगखोन के सात धन्य शहीदों के संत बनने के कारणों को एकजुट करने का संकल्प लिया।

यह निर्णय 1940 और 1944 के बीच राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर में मसीह के प्रति उनकी साझा गवाही को रेखांकित करता है, जब ख्रीस्तीय धर्म को "विदेशी धर्म" के रूप में निशाना बनाया गया था।

धन्य निकोलस, अपने गृहनगर सैम्फ्रान के एक पुरोहित, उत्पीड़न के बीच अपने लोगों की सेवा करते थे। 15 साल की कैद की सजा सुनाए जाने पर, उन्होंने कैद में रहते हुए 66 साथी कैदियों को बपतिस्मा दिया। नौ महीने तक बीमार रहने के बावजूद, वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे और 1944 में 49 वर्ष की आयु में जेल में ही उनका निधन हो गया।

इस बीच, काथलिक गांव सोंगखोन में, धर्मप्रचारक फिलिप सिफॉन्ग और दो धर्मबहनों सहित छह महिलाओं ने अपने विश्वास को त्यागने के बजाय शहादत को चुना।

उनके बलिदान को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मान्यता दी, जिन्होंने 1989 में सात सोंगखोन शहीदों को और 2000 में निकोलस को धन्य घोषित किया।

शहीदों की विरासत का सम्मान करने और उनके प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिए, सीबीसीटी ने थारे-नोंगसेंग महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष एंथनी वेराडेट चैसेरी के नेतृत्व में एक संत घोषणा प्रक्रिया आयोग की स्थापना की है।

आयोग ने सभी आठ शहीदों के अवशेषों वाले समाधि-पात्र तैयार किए, जिन्हें थाईलैंड भर के हर धर्मप्रांत में प्रदर्शित किया जाएगा।

इन अवशेषों का उद्देश्य काथलिकों को शहीदों के दृढ़ विश्वास का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना है, साथ ही मसीह के इन गवाहों के साथ उनके आध्यात्मिक संबंध को गहरा करना है।

संत घोषणा प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष एंड्रयू विस्नु थान्या-आनन ने लीकास न्यूज़ को बताया: "ये ईश्वर के लोग हैं जो 'पवित्रता की ख्याति, को जन्म देते हैं, इन शहीदों को मसीह और सुसमाचार के गवाह के रूप में पहचानते हैं।"

यह पहल शहीदों के बलिदान और संत घोषणा की वर्षगांठ के लिए व्यापक तैयारियों का हिस्सा है, जिसमें 2025 में धन्य निकोलस की संत घोषणा की आगामी 25वीं वर्षगांठ भी शामिल है।

अपने उपदेश में, महाधर्माध्यक्ष वेल्स ने विश्वासियों से शहीदों के उदाहरण पर चिंतन करने का आग्रह किया। “पवित्र आत्मा ने उन्हें असाधारण साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया। वही आत्मा हमारे भीतर रहती है, हमें पवित्रता की ओर बुलाती है।”

उन्होंने समुदाय को याद दिलाया कि शहीदों का अंतिम लक्ष्य—ईश्वर के साथ अनंत जीवन—सभी ख्रीस्तियों के लिए एक ही आह्वान है।

प्रेरितिक राजदूत ने विश्वासियों को, जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं, यह पूछने के लिए चुनौती दी: “हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञा को उसी साहस और दृढ़ विश्वास के साथ कैसे जी सकते हैं? क्या हम अपने विश्वास के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, भले ही यह कठिन हो? क्या हम दूसरों के खातिर अपने आराम और सुरक्षा का त्याग करने के लिए तैयार हैं?”

जैसा कि थाईलैंड का काथलिक समुदाय संत घोषणा प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी जारी रखता है, शहीदों को उनके दृढ़ विश्वास और समर्पण के लिए याद किया जाता है।

