परमधर्मपीठीय मिशन द्वारा मध्य पूर्व में जरूरतमंद लोगों की देखभाल के 75 वर्ष पूरे हुए

लॉरा इरासी, सीएनईडब्ल्यूए

लेबनान शनिवार 18 जनवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : इस वर्ष फिलिस्तीन के लिए परमधर्मपीठीय मिशन के रूप में स्थापित परमधर्मपीठीय मिशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना 1949 में संत पापा पियुस बारहवें ने उन लाखों फिलिस्तीनियों की देखभाल के लिए की थी जिन्हें 1948 के अरब-इजरायली युद्ध में उनके पैतृक गांवों से निकाल दिया गया था।

संत पापा ने परमधर्मपीठीय मिशन के नेतृत्व और प्रशासन का काम काथलिक निकट पूर्व कल्याण संघ (सीएनईडब्ल्यूए) को सौंपा था। तब से यह काम फिलिस्तीनी शरणार्थियों की देखभाल से आगे बढ़कर मध्य पूर्व में जरूरतमंद लोगों की देखभाल तक पहुंच गया है।

लेबनान में, अपने कई कामों के अलावा, परमधर्मपीठीय मिशन ने बेरूत से लगभग 12 किमी उत्तर में स्थित द्बायेह में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर का समर्थन किया है, जब से 1950 के दशक की शुरुआत में शिविर की स्थापना हुई थी।

वर्षगांठ मनाने के लिए, सीएनईडब्ल्यूए के प्रकाशन, ओएनई पत्रिका ने नाज़रेथ की छोटी बहनों की सदस्य, सिस्टर मग्दलेना स्मेट, पी.एस.एन का साक्षात्कार किया, जो 1987 से द्बायेह शिविर में शरणार्थियों के बीच रह रही हैं और काम कर रही हैं।

ओएनई पत्रिका : नमस्ते, सिस्टर मग्दलेना। मैंने सोचा कि हम नाज़रेथ की छोटी बहनों के संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दर्शक आपके समुदाय के बारे में न जानते हों। आपका मिशन, आपका करिश्मा, आपकी आध्यात्मिकता क्या है?

सिस्टर मग्दलेना : हम नाज़रेथ की छोटी धर्मबहनें हैं, इसकी स्थापना 1966 में बेल्जियम में हुई थी। हम संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड के बड़े परिवार की एक शाखा हैं। हमारा मिशन नाज़रेथ के पवित्र परिवार की तरह जीने की कोशिश करना है - उन लोगों के बीच एक परिवार की उपस्थिति बनना जो वंचित हैं, हमेशा गरीबों के बीच नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच भी, जिनके पास अधिकार नहीं हैं, और सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों के बीच भी, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें प्रभु बहुत प्यार करते हैं।

इसलिए, हम किसी तरह से सबसे गरीब लोगों के लिए ईश्वर के प्यार को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं - शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने जीवन के माध्यम से। यह संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड की आध्यात्मिकता है।

प्रश्न: और आपके समुदाय ने लेबनान में द्बायेह शिविर के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला कैसे किया या कैसे सोचा?

पोंटिफिकल मिशन को धन्यवाद, जिसकी मदद से हम सितंबर 1987 से द्बायेह में इस शिविर में हैं। लेकिन, यह एक लम्बी कहानी है और ईश्वर अपने लोगों की कहानी को निर्देशित करते हैं।

इस शिविर में रहने से पहले, हमारा समुदाय एक अन्य फिलिस्तीनी शिविर में रहता था। हम 1970 में लेबनान पहुंचे और तीन साल तक बुर्ज हम्मौद में रहे, जो एक बहुत ही लोकप्रिय पड़ोस था। फिर, मैंने एक साल तक एक फैक्ट्री में लिटिल सिस्टर के रूप में काम किया - और वहाँ मैं बड़े फिलिस्तीनी समुदाय से मिली।

फैक्ट्री एक फ़िलिस्तीनी शिविर के बहुत नज़दीक थी - एक पूरी तरह से मुस्लिम शिविर, तेल ज़ातर [जो अब मौजूद नहीं है]। मैं अरबी नहीं जानती थी, लेकिन फ़ैक्टरी में काम करने वाली महिलाएँ बहुत दयालु थीं। वे मुझे अपने घर ले जाती थीं। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन दोस्ती और दयालुता के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं वहाँ जाती थी।

एक साल बाद, मैंने अरबी का अध्ययन करना शुरू किया। उस समय, हमने खुद से कहा: अगर हम वास्तव में संत चार्ल्स डी फ़ौकॉल्ड की आध्यात्मिकता को जीना चाहती हैं, तो हमें उन लोगों की ओर जाना चाहिए जिन्हें सालों से उनके अधिकारों से वंचित किया गया है।

हमने एक शिविर में रहने के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति मांगी - उस समय, यह पी.एल.ओ.था। यह राजनेताओं के लिए समझ से बाहर था, लेकिन हम तब युवा था। इसलिए, 1970-1972 में, मैंने अरबी का अध्ययन पूरा किया। हमें अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई हुई। यहाँ लेबनान में हमारे धर्माध्यक्ष की मदद से, हमने एक छोटे से फ़िलिस्तीनी शिविर में रहने की अनुमति प्राप्त की - जो द्बायेह से भी छोटा था - जहाँ फ़िलिस्तीनी ख्रीस्तीय और मुसलमान एक साथ रहते थे।

हम वहाँ तीन साल तक रहे, और फिर युद्ध छिड़ गया। हम शिविर में थे। युद्ध के दौरान हम वहाँ एक साल तक रहे। शिविर नष्ट हो गया, जैसा कि हमारा छोटा सा सामुदायिक घर था। यह बहुत छोटा, बहुत ही साधारण घर था। हम वहाँ सब कुछ खोने के एक गहन का अनुभव से गुज़री।

हमारे पास अब कुछ भी नहीं था। लौटने की प्रतीक्षा करते हुए, हम कुछ समय के लिए जॉर्डन में रहीँ, वह भी शिविर में नहीं, लेकिन फ़िलिस्तीनी आबादी के बीच।

1987 में, लेबनान की यात्रा के दौरान, अम्मान में जॉर्डन के पोंटिफ़िकल मिशन ने हमें यहाँ पोंटिफ़िकल मिशन को पत्र देने के लिए कहा । वहाँ सिस्टर मौरीन, एक अमेरिकी धर्मबहन थीं।

और उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से द्बायेह शिविर के लिए धर्मबहनों की तलाश कर रही हूँ।"

यह हमारी भी इच्छा थी। बेरूत के ग्रीक काथलिक धर्माध्यक्ष की भी इच्छा थी कि वहाँ धर्मबहनें रहें। हमारे लिए, यह पवित्र आत्मा की आवाज़ थी जो हमें बता रही थी, "वापस आओ।"

प्रश्न: क्या आप शिविर में दैनिक जीवन के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? आपका दैनिक जीवन कैसा है?

जी हां। मैं कहूंगी कि यहां का दैनिक जीवन किसी भी सामान्य परिवार की तरह ही है। यह पारिवारिक जीवन है। यहां शिविर में, हम सामान्य परिवारों को देखती हैं, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जिनका जीवन आसान नहीं है, लेकिन एक बड़ा अंतर है - वे फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। शरणार्थी का मतलब है कि, कहीं न कहीं, आपके पास अपना देश, अपना घर है, और ये शरणार्थी यहां रह रहे हैं, अपने सपने, अपनी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वे अपने वतन लौट आएंगे। ऐसे फिलिस्तीनी परिवार हैं, जहां अभी भी ऐसे लोग हैं जो ... अपने देश के बारे में कुछ बातें याद रखते हैं और अभी भी उनके पास अपने घर की चाबी है।

इसलिए, परिस्थिति बहुत कठिन है। वे शरणार्थी हैं, उनके बच्चे शरणार्थी हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी शरणार्थी हैं। हमारे आगे कोई रोशनी नहीं है।

हम एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ते हैं, संकट से संकट की ओर बढ़ते हैं। और हर बार, जब हमें लगता है कि हम ठीक होने लगेंगे... लेकिन हर दिन हालात बदतर होते जाते हैं। इसलिए, यह काम खोजने, बच्चों को स्कूल भेजने और जीवित रहने के साधन खोजने के बारे में है।

अब हमारे पास युद्ध विराम है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे पास अभी भी शांति नहीं है। यह पूरा क्षेत्र आराम करने की उम्मीद के साथ जी रहा है, दैनिक जीवन कठिन है, बहुत कठिन - वयस्कों के लिए, युवाओं के लिए, और बच्चों के लिए - सभी के लिए।

हम छोटी धर्मबहनों का जीवन अन्य समुदाय की तरह ही है: काम, प्रार्थना और सबसे बढ़कर, एकजुटता का जीवन। हम इस शिविर का हिस्सा हैं। यह शिविर हमारा घर है, हमारा परिवार है। इसलिए, हम बाकी सभी लोगों की तरह ही रहते हैं, उन्हीं संभावनाओं, उन्हीं परिस्थितियों, थोड़ा अनुभव करने की समान इच्छा के साथ... थोड़ा आराम पाने की इच्छा के साथ जीते हैं।

प्रश्न: वास्तव में, सिस्टर मग्दलेना, यह शिविर, जिसे एक अस्थायी समाधान माना जाता था, ऐसा लगता है कि कुछ स्थायी हो गया है। हम इसे कैसे समझा सकते हैं?

शरणार्थी समस्या को हल करने के लिए, राजनीतिक निर्णयों की आवश्यकता है। और यह यहाँ रहने वाले लोगों पर निर्भर नहीं करता है - और निश्चित रूप से हम पर नहीं। हम छोटी धर्मबहनें विदेशी हैं। हम यहाँ तीन बेल्जियम की धर्मबहनें हैं। हम शरणार्थियों के साथ आशा रखती हैं, उनके साथ चलती हैं, उनके साथ रहती हैं।

प्रश्न: शिविर में जो कुछ होता है, उसे हम येसु मसीह के सुसमाचार के प्रकाश में कैसे समझ सकते हैं?

यह आसान नहीं है। मुझे लगता है, हमारे लिए इसका मतलब है हर दिन को चिंतनशील हृदय से जीना, हर परिस्थिति में प्रभु का सामना करने की कोशिश करना: परिवारों के लिए खुशी के पल, हमारे आस-पास की चीज़ों में खुशी, सृष्टि के पहलू, प्रकाश, प्रकृति, लेकिन उन चीज़ों में भी जो कठिन हैं, और कभी-कभी इस जीवन में ईश्वर की अनुपस्थिति को स्वीकार करना - एक प्रतीत होने वाली अनुपस्थिति - क्योंकि हम दृढ़ता से मानते हैं कि वे वहाँ है, वे हमारे साथ चल रहे हैं। अन्यथा, इतने सालों के बाद, हम अभी भी यहाँ नहीं होती। यह संभव नहीं होता।

इसलिए, हमें अपना ध्यान, इस पर रखने की ज़रूरत है: प्रभु हमें इन सबके माध्यम से, साथ ही लोगों की स्थितियों और समस्याओं के माध्यम से क्या बता रहे हैं? हर बार, यह समझने की कोशिश करना कि हम कैसे - उनसे, नासरेत के येसु से, उनके वचन से - बोलना, जीना और कभी-कभी समाधान प्रस्तावित करना जारी रख सकती हैं, ताकि परिवार, लोग जीना जारी रख सकें।

हम यहाँ तीन छोटी धर्मबहनें हैं। एक छोटी धर्मबहन परिवार की माँ की तरह है, जो लोगों का स्वागत करती है, उनका समर्थन करती है, घर की देखभाल करती है और आतिथ्य प्रदान करती है। अगर लोगों को कपड़ों की ज़रूरत है तो वह उनकी मदद भी करती है जिसे हम प्राप्त करते हैं और वितरित करते हैं।

दूसरी धर्मबहन एक प्रशिक्षित नर्स है। वह यहाँ लोगों की देखभाल करती है और घर-घर जाकर लोगों से मिलती है क्योंकि शिविर में कोई डॉक्टर नहीं रहता है।

और मेरे समय का एक बड़ा हिस्सा लोगों की बातों को कानों और दिल से सुनने में व्यतीत होता है। हम चाहते हैं कि लोगों के पास एक ऐसी जगह हो जहाँ उनका स्वागत किया जाए, और जहाँ उनके पास आंतरिक जीवन को साझा करने, किसी पर भरोसा करने और यह भरोसा करने की संभावना और समय हो कि ये चीज़ें रखी गई हैं, और मैं कहूँगी, ईश्वर के दिल में रखी गई हैं क्योंकि यह सब - हमारे यहाँ हमारे घर में एक छोटा सा चैपल है - ये सभी चिंताएँ जो ये लोग लेकर आते हैं, हम उन्हें अपने दिल में, अपने ईश्वर के हाथों में सौंप देती हैं। और मुझे लगता है कि यह लोगों, हमारे आस-पास के परिवारों को उनकी आशा को जीवित रखने की अनुमति देता है, क्योंकि यह आसान नहीं है।

प्रश्न: मैं कल्पना कर सकता हूँ। जब हम फिलिस्तीनी शिविरों के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर लोगों की मानवीय ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। आपने साझा किया कि आप सुनने की प्ररिताई के माध्यम से लोगों का साथ देते हैं।

हाँ, बहुत ज़्यादा।

प्रश्न: क्या आप शिविर में कलीसियाई और प्रेरिताई जीवन के अन्य पहलुओं को भी संक्षेप में साझा कर सकते हैं? लोगों की आस्था। उदाहरण के लिए क्या कोई पल् है? क्या लोग एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं? शिविर जीवन का यह पहलू कैसा दिखता है?

हाँ, मूल रूप से, यह शिविर पूरी तरह से ख्रीस्तीय था। इसलिए, शुरुआत में, परिवारों ने अनुरोध किया और उन्हें एक गिरजाघऱ दिया गया। हमारे पास एक पुरोहित, हमारे पल्ली पुरोहित है और हर रविवार को हमारे पास प्रार्थना सभा होती है।

मैं कहूँगी कि मैं इन शरणार्थियों के विश्वास की प्रशंसा करती हूँ, इस शिविर में रहने वाले कई लोगों की विश्वास की, कुंवारी मरिया के लिए उनके प्यार की, जो एक माँ है। मैं कहूँगी कि सबसे मार्मिक क्षणों में से एक वह था, जब एक दिन, शिविर में एक माँ ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया।

वह हमारे घर आई थी, और उसे अभी-अभी पता चला था कि उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे घर के बाहर, छत पर, कुंवारी मरिया की मूर्ति है, जिसके सामने हमेशा एक मोमबत्ती जलती रहती है। यह मोमबत्ती जो जलती है, वह सभी लोगों के मतलबों के लिए है - आज, ख्रीस्तीय और मुस्लिम दोनों परिवारों के लिए।

यह माँ बाहर माता मरियम के सामने घुटनों के बल बैठी और प्रार्थना की, मैं कहूँगी, एक ईशशास्त्रीय प्रार्थना। एक साधारण, सरल महिला और उसने कुमवारी मरिया से बात करते हुए कहा: "आप समझती हैं, क्योंकि आपने अपना इकलौता बेटा खो दिया है।"

दिल को छू लेने वाला। यह यहाँ के ख्रीस्तीय परिवारों का विश्वास है। शायद एक साधारण विश्वास, लेकिन यह उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यह सैद्धांतिक नहीं है। यह जीवन है। इस विश्वास के बिना, उनमें से कई जीवित नहीं रह पाते।

प्रश्न: आपने पहले बताया कि शिविर अन्य परिवारों के लिए भी खुल गया है। अब वहाँ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। दोनों समुदाय एक साथ कैसे रहते हैं?

वास्तव में, यह बहुत अच्छा काम करता है। वे एक-दूसरे का और धर्म का सम्मान करते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। और जो हमारे लिए बहुत ही सुंदर और मार्मिक है वह यह है कि अगर रिश्ते हैं... मेरा मतलब है, लोगों के बीच अच्छे रिश्ते होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक रह पाना भी एक कृपा है। वे एक-दूसरे और उनके मतभेदों का सम्मान करते हैं। यह पक्का है। और जब कोई रिश्ता होता है... हमारे साथ भी, तो वे हमसे दुआएँ भी माँगते हैं।

जब सीरिया में भूकंप आया, तो यहाँ मुस्लिम परिवार थे, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया... उन्होंने दुआएँ माँगीं। और कुंवारी मरियम, इन मुस्लिम परिवारों के लिए भी, यह मरियम है, तो, उनके लिए हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं।

और हमें लगता है कि जब हम सच्चे विश्वासी होते हैं, तो हम बहुत करीब महसूस करते हैं। वहाँ कोई बाधा नहीं है, और यह बहुत सुंदर है। यहाँ मस्जिद नहीं है, लेकिन वे सम्मान करते हैं। पुरोहित ने शांति के लिए प्रार्थना की एक शाम का आयोजन किया, और मुस्लिम परिवार गिरजाघऱ में आए।

प्रश्न: क्या आप शिविर में परमधर्मपीठीय मिशन की भूमिका के बारे में बता सकते हैं और कैसे परमधर्मपीठीय मिशन एक धार्मिक समुदाय के रूप में आपकी मदद करता है, साथ ही शिविर के जीवन में भी? परमधर्मपीठीय मिशन का क्या योगदान है?

हां, शुरुआत में परमधर्मपीठीय मिशन ने हमें यहां अपना मिशन पूरा करने में मदद की।

और हम एक समुदाय के रूप में एक अपवाद हैं, लेकिन यहां के लोगों, यहां के परिवारों के साथ रहकर और परिवारों की जरूरतों को देखते हुए... जब आप अपनी बहन को ज़रूरत में देखते हैं, तो आप अपनी बहन की मदद करते हैं। और हमारे लिए, हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं या जो आपके आस-पास रहता है, जैसा संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड हमें बताते हैं: "यह आपका भाई है, यह आपकी बहन है।" मैं अपनी बहन को अस्पताल के दरवाज़े पर मरते हुए नहीं देख सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। उस पल, मैं भीख मांगूंगी क्योंकि वह मेरी बहन है। तो, सारी देखभाल, चिकित्सा देखभाल, दवा खरीदने के लिए, इन सबके लिए, हम कहाँ जाएँ? यह परमधर्मपीठीय मिशन ही है जो नियमित रूप से हमारी मदद करता है।

हमने यहाँ घूम रहे सभी बच्चों को देखा। हमने कहा कि इन बच्चों को थोड़ी धर्मशिक्षा की आवश्यकता है। उन्हें अपने पहले संस्कार के लिए तैयार होने की आवश्यकता है और बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, कहीं रहने की आवश्यकता है। पोंटिफिकल मिशन ने बच्चों को इकट्ठा करने और उन्हें धर्मशिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों की व्यवस्था की। यदि मुझे आवश्यकता होती है, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक घर है। हमारे लिए, यह अनुग्रह का जीवन है, लेकिन यह एक कठिन जीवन है। यदि हमारे पास प्रश्न हैं, यदि हमें समर्थन की आवश्यकता है, यदि हमें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, यदि हमें एक घर की आवश्यकता है। मेरे लिए, वह घर पोंटिफिकल मिशन है।

हमारे यहाँ शिविर में कई समस्याएँ हैं और जीवन कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है और हर साल, समस्याएँ कई गुना बढ़ जाती हैं। हर साल, समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। अब, हम युद्ध विराम में हैं, लेकिन संघर्ष के समय, सब कुछ, सब कुछ अंधकारमय है। इसलिए, हमें लगातार प्रकाश की तलाश करनी होगी और विश्वास करना होगा कि प्रकाश है।

और चिकित्सा संबंधी ज़रूरतें भी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं। लागत बहुत ज़्यादा है। परामर्श महंगे हैं, परीक्षाएँ महंगी हैं, सब कुछ, सब कुछ महंगा है। बीमारियों का जल्दी पता नहीं चलता। इसलिए, वे बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुँच जाते हैं, और अक्सर बहुत देर हो जाती है और इससे मृत्यु हो जाती है। हमारे पास ऐसे कई मामले हैं।

इसके अलावा, हमारे बच्चों को शिक्षित करने का मुद्दा भी है। स्कूल जाना बच्चे का अधिकार है। पढ़ना बच्चे का अधिकार है। यहाँ, बाहरी मदद के बिना, हमारे तीन-चौथाई बच्चे सड़क पर होते या ईमानदारी से काम करते, ख़ासकर फ़िलिस्तीनी बच्चे, क्योंकि लेबनानी बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल है। अब युद्ध के बीच, शायद सप्ताह में कुछ दिन फिर से स्कूल शुरू हो जाएँ।

इसलिए, स्कूलों की ज़रूरत है। हमारे पास इस शिविर में कोई स्कूल नहीं है। एक बहुत अच्छा स्कूल था जो युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। इसलिए, हमें अपने बच्चों को स्कूल में लाने के लिए बहुत मदद की ज़रूरत है। यह परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन हमारे लिए भी, क्योंकि वे हमारे बच्चे हैं।

प्रश्न: अंत में, सिस्टर मग्दलेना, आपको क्या लगता है कि हम अपने दर्शकों के साथ क्या संदेश साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें एकजुटता के लिए प्रेरित किया जा सके, लेबनान में अपने उन बहनों और भाइयों से प्यार करने के लिए प्रेरित किया जा सके जो पीड़ित हैं? समापन के समय आपका संदेश क्या है?

सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। परमधर्मपीठीय मिशन को बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ अभी एक भी घर ऐसा है जिसकी परमधर्मपीठीय मिशन ने मदद नहीं की है, यह पक्का है। इसलिए, सबसे बढ़कर, इतने सारे लोगों के दिलों से बहुत-बहुत धन्यवाद।

दूसरा शब्द मेरा शब्द नहीं है। यह हमारे प्रभु का वचन है जो कहता है, "तुमने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी तुम इन नन्हे-मुन्नों में से किसी एक के लिए करते हो, मेरे किसी एक बच्चे के लिए करते हो, तुम वह मेरे लिए करते हो।" मुझे लगता है कि कहने के लिए केवल यही शब्द हैं।

यह लेख मूल रूप से काथलिक नियर ईस्ट वेलफेयर एसोसिएशन (सीएनईडब्ल्यूए) की पत्रिका ओएनई में प्रकाशित हुआ था। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है।

