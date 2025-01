केन्या में ‘लहरों पर आस्था’: मछुआरों के लिए स्टेला मारिस का प्रेरितिक देखभाल

सिस्टर मिशेल नेजेरी, ओएसएफ

केन्या नाकुरु, मंगलवार, 21 जनवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : सिस्टर मार्गरेट मुंबुआ मोम्बासा के संत जोसेफ धर्मसमाज की सदस्य हैं और नकुरू काथलिक धर्मप्रांत में पारिवारिक जीवन समन्वयक और प्रवासी समन्वयक के रूप में काम करती हैं। प्रवासियों के लिए अपने मंत्रालय में, सिस्टर मुंबुआ छह स्टॉपओवर क्षेत्रों में ट्रक ड्राइवरों, मानव तस्करी के शिकार, वेश्यावृत्ति में महिलाओं और मछुआरों सहित विभिन्न समूहों का प्रेरितिक देखभाल प्रदान करती हैं।

सिस्टर मुंबुआ ने मछुआरों के साथ प्रेरितिक देखभाल की पृष्ठभूमि साझा की: "मैंने 2014 में नकुरू धर्मप्रांत के भीतर लेक नैवाशा और लेक बैरिंगो में मछुआरों और सहयोगियों के लिए प्रेरिताई शुरू किया; यह एक आसान काम नहीं था।"

नकुरू धर्मप्रांत नकुरू और बैरिंगो प्रांतों को कवर करता है और इसमें 63 पल्लियां हैं, जिनमें से तीन समुद्री पल्लियां हैं। नैवाशा में, सिस्टर मुंबुआ पाँच समुद्र तटों पर जाती हैं जिनका नाम अलग-अलग संतों के नाम पर रखा गया है।

उन्होंने कहा, "मेरे पास स्वयंसेवकों की एक टीम है, और हम मिलकर मछुआरों, उनके परिवारों, मछली बेचने वालों और खरीदने वालों, और समुद्र तटों के आसपास शारीरिक श्रम करने वालों की देखभाल करते हैं।"

"करागिता समुद्र तट हमारे अनूठे समुद्र तटों में से एक है, क्योंकि नियमित मछुआरों के अलावा, हमारे पास बधिर मछुआरों का समूह और लेक नैवाशा विकलांग समूह भी है," सिस्टर मुंबुआ ने कहा। वह और उनकी टीम मछुआरों को सुसमाचार सुनाती है, प्रार्थना करती है, और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परामर्श प्रदान करती है।

नैवाशा में करागिता बीच के अध्यक्ष जेरेमिया मुटिसो ने सिस्टर मुंबुआ और स्टेला मैरिस समूह के साथ अपनी मुलाकात साझा की। उन्होंने कहा, "मैंने मछुआरों पर ध्यान देने के लिए काथलिक कलीसिया को बधाई दी और धन्यवाद दिया। वे यहाँ आते हैं और पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं।"

बधिर मछुआरों के समूह के अध्यक्ष जकरियाह नेगेचु ने भी इसी तरह की भावनाएँ व्यक्त कीं। "हम सिस्टर मुंबुआ की उपस्थिति के माध्यम से कलीसिया को मछुआरों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे हमसे प्यार करते हैं और हमारे समुद्र तट पर प्रार्थनाएँ करने आते हैं।"

नैवाशा झील विकलांग समूह की सदस्य जेन वैरीगिया ने साझा किया कि वह एक काथलिक है और सिस्टर मुंबुआ द्वारा विश्वास में आगे बढ़ने हेतु दिये गये प्रोत्साहन उन्हें पसंद है। उन्होंने कहा, "हम समुद्र तट पर चढ़ाये गये मिस्सा बलिदान और नाकुरु धर्मप्रांत द्वारा दिए गए भोजन दान की सराहना करते हैं।" "हमें अब झील में कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम धर्मबहनों और काथलिक कलीसिया की प्रार्थनाओं में विश्वास करते हैं।"

सिस्टर मुंबुआ ने मछुआरों के लिए अपनी प्रेरिताई में चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "मैं मछुआरों, उनके परिवारों और झील में काम करने वाले लोगों की बातें दिल से सुनती हूँ; मैं उनका न्याय नहीं करती।" धर्मबहन मछुआरों को प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें उनके सरकारी दस्तावेज़ और कागजात प्राप्त करने में सहायता शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ मछुआरे अपनी अंतर्निहित गरिमा के बारे में जागरूकता खो चुके हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अब अपने पारिवारिक संबंधों की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा उनसे दूर बिताते हैं। उन्होंने कहा, "मैं उन्हें यह जानने में मदद करती हूँ कि उन्हें ईश्वर ने बनाया है और उनकी गरिमा की रक्षा करनी है।"

सिस्टर मुंबुआ मछुआरों को शिक्षित भी कर रही हैं, क्योंकि उनमें से कई के पास बहुत कम औपचारिक शिक्षा है और वे अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने में विफल रहते हैं। "मैं उनकी क्षमता का निर्माण करने और उन्हें विभिन्न जीवन कौशल सिखाने की कोशिश करती हूँ।" उन्होंने कहा कि इन समुद्र तटों तक परिवहन आमतौर पर उनके लिए एक चुनौती है, लेकिन वे स्वयंसेवकों के साथ वहाँ काम करने वाले लोगों से मिलने के लिए यात्रा करती रहती हैं।

नाकुरु धर्मप्रांत ने हमेशा समुद्र तटों पर पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया है। सिस्टर मुंबुआ ने कहा, “कभी-कभी धर्माध्यक्ष और कभी-कभी पुरोहित इन समुद्र तटों पर पवित्र मिस्सा चढ़ाने आते हैं। मिस्सा के बाद, हम मछुआरों के काम के औजारों और मछली बेचने वाले स्थानों को आशीष देते हैं।”

मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रेरिताई करने में उन्हें क्या प्रेरित करता है, इस बारे में पूछे जाने पर, सिस्टर मुंबुआ ने ईश्वर में अपने विश्वास और अपने धार्मिक जीवन में उनकी प्रेरिताई द्वारा दी जाने वाली खुशी का हवाला दिया।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, “मैं एक खुश धर्मबहन हूँ और संत पापा फ्राँसिस के कहने पर परिधि पर काम करती हूँ।” “स्वयंसेवकों, शुभचिंतकों और काथलिक धर्मप्रांत नाकुरु द्वारा समर्थित ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम मुझे आगे बढ़ाता है। मैं मछुआरों और उनके सहयोगियों के लिए प्रेरिताई, एक बुलाहट के भीतर बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ; मेरा प्रेरिताई उपस्थिति का प्रेरिताई है।”

