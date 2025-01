खार्किव में, सिस्टर डारिया ने पीड़ा के बीच ईश्वर की उपस्थिति पाई

वाटिकन न्यूज

खार्किव, सोमवार 13 जनवरी 2025 : सिस्टर डारिया पैनस्ट ने युद्ध की भयावहता को आत्मा और शरीर दोनों में अनुभव किया है। जनवरी 2023 में, वह और एक ग्रीक काथलिक पुरोहित खार्किव क्षेत्र के लिप्सी गांव के पास घायल हो गए थे। रूसी तोपखाने के हमले ने स्थानीय कारितास वाहन को निशाना बनाया जिसमें वे दो अन्य सहायता कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा कर रहे थे।

लगभग दो साल बाद, सिस्टर डारिया एक अन्य धर्मबहन के साथ खार्किव में अपनी सेवा जारी रखती हैं।

वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, वह अपने अनुभवों पर विचार करती हैं, जो भय और पीड़ा की मानवीय भावनाओं, ईश्वर पर गहरी निर्भरता और लोगों एवं परिस्थितियों में उनकी उपस्थिति को पहचानने की आवश्यकता से चिह्नित हैं।

सिस्टर डारिया ने बताया, "सबसे कठिन क्षण," "बमबारी के दौरान होते हैं।"

उन्होंने कहा कि अक्सर, वे रात में होते हैं, जब कोई उनकी कम से कम उम्मीद करता है।

"यह विशेष रूप से कठिन होता है," सिस्टर ने कहा, "जब वे बहुत करीब होते हैं। स्वाभाविक रूप से, मैं सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ और हमेशा यह डर रहता है कि अगली मिसाइल हमारे घर पर न गिर जाए।"

सबसे भारी पलों में से एक वह था जब मैं घायल हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन खत्म हो रहा है। मेरे मन में परस्पर विरोधी भावनाएँ थीं: एक तरफ, आप जानते हैं कि ईश्वर आपको नहीं छोड़ते, लेकिन मानवीय स्तर पर, आप सोचते हैं कि क्या आप वास्तव में अपना जीवन पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं।"

वे "सब कुछ ईश्वरके हाथों में सौंपकर और दिन-प्रतिदिन जीकर" डर और पीड़ा पर काबू पाती हैं। वे आगे कहती हैं, "यही एकमात्र चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने और निराशा से बचाती है।"

अपनी चोटों से उबरने के बाद, मूल रूप से पश्चिमी यूक्रेन की रहने वाली सिस्टर डारिया ने खार्किव में रहने का विकल्प चुना। वे बताती हैं कि यूक्रेन का पूर्वी भाग कुछ मायनों में आस्था की पहली घोषणा के लिए एक मिशन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। नास्तिकवाद प्रचार के वर्षों ने इस क्षेत्र को गहराई से जख्मी कर दिया है, जिससे आस्था का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण बाधित हो रहा है।

"फिर भी, मुझे लगता है कि मैं यहाँ जड़ें जमा रही हूँ," वे कहती हैं। "मैं स्थानीय लोगों की सादगी और खुलेपन की गहराई से सराहना करती हूँ। वे वास्तव में ईश्वर की खोज कर रहे हैं और उन्हें जानने के लिए उत्सुक हैं। कारितास में, जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं कई लोगों से मिलती हूँ और उनकी पीड़ा को देखती हूँ, जो मुझे उनके साथ रहने के लिए मजबूर करता है। मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे यहाँ चाहते हैं और मुझे यकीन है कि वे मेरे साथ यहाँ हैं।"

अनेक चुनौतियों के बावजूद, सिस्टर डारिया प्रार्थना और समर्पण से पैदा हुए एक शांत आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। "हर सुबह, मैं अपने और उन सभी लोगों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगती हूँ जिनसे मैं मिलूँगी। हर बार जब मैं किसी से बात करती हूँ, तो मैं अपने दिल में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से उनके दिल को ठीक करने के लिए मुझे सही शब्द देने के लिए कहती हूँ। मुझे पता है कि कभी-कभी शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर दिल का रास्ता जानते हैं।"

पीड़ा के दौरान, दिखाई देने वाली बुराई और अच्छाई के कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। सिस्टर डारिया कहती हैं, "मेरे लिए ईश्वर की उपस्थिति का एक स्पष्ट संकेत तब था जब मैं बमबारी के बाद अस्पताल में थी। एक युवा मेडिकल प्रशिक्षु मेरे गंभीर घाव का इलाज करने में असाधारण रूप से कुशल था। वह चौकस था, उसने कई सवाल पूछा और बहुत देखभाल की। ​​इस युवा व्यक्ति के माध्यम से, मैंने ईश्वर के आश्वासन को देखा कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है।"

पूरे पैमाने पर युद्ध के लगभग तीन साल बाद, यूक्रेन में थकावट व्यापक है। खार्किव में लोगों के मनोदशा के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, सिस्टर डारिया कहती हैं, "लोग आज़ाद होना चाहते हैं, यह तो तय है," और आगे कहती हैं कि "हाँ, वे थके हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव भी है: लोग अपने जीवन के बारे में फिर से सोच रहे हैं।

वे बताती हैं, "बहुत से नए लोग हमारी पल्ली में आए हैं और हम अक्सर उनके साथ एकदम शुरु से धर्म शिक्षा की शुरूआत करते हैं - समझाते हैं कि ईश्वर कौन है, क्रूस के चिन्ह का अर्थ और इसी तरह की अन्य बातें। वे हमें बताते हैं कि उन्होंने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया है, तुच्छ चीजों को त्याग दिया है। रिश्ते बदल गए हैं और परिवार अब अलग तरह से रहते हैं। खार्किव बदल रहा है और यह बदलाव आँखों से देखने से ज़्यादा आत्मा में महसूस किया जाता है।"

युद्ध ने विभिन्न क्षेत्रों के यूक्रेनियों की धारणाओं को भी बदल दिया है। पश्चिम की ओर भागने वाले कई लोगों ने सोवियत शासन द्वारा लगाए गए पुराने घिसे-पिटे जीवन को त्याग दिया है।

"आज यूक्रेन में समर्पित लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?" सिस्टर डारिया इस बात पर ज़ोर देती हैं, "प्रभु के करीब रहना, प्रार्थना करना - ख़ास तौर पर आंतरिक प्रार्थना।"

"हालाँकि," वे याद करती हैं कि समर्पित जीवन में, प्रार्थना, काम और आराम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए, "कभी-कभी ईश्वर को समर्पित काम प्रार्थना का एक रूप बन जाता है।"

